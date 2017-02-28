Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горле
Народная примета: если матчи начали туда-сюда переносить – значит, возобновление сезона близко.
Двигать
матчи, как пятнашки, тасовать календарь, словно колоду карт в России умеют как
нигде. Символично, что и сезон с такой игры начинается. Специальная комиссия не
разрешила играть дома «Уралу» с «Краснодаром» 28 февраля, потому что поле в
Екатеринбурге, по ее версии, плохое. 5 марта трава на нем вряд ли заколосится,
но та же комиссия матчу «Урала» с « Амкаром» уже в чемпионате зажгла зеленый
свет.
Есть у
«Урала» манеж, где матчи премьер-лиги уже игрались. Манеж этот Гаджи Гаджиев
однажды назвал «мышеловкой». «Мыши» плакали, боролись, но как-то играли. Зато зрителям
уютно, попкорн в стакане можно нащупать. На морозе-то и пальцев не чувствуешь.
Вообще-то
телекартинка из манежа не самая привлекательная, футбол в зале как-то
по-игрушечному, что ли, выглядит. Ну и пусть! Когда на «осень-весну»
переходили, чиновники говорили, что клубы станут играть в манежах. Манежи не
такие? Как систему меняли – так и строили. И потом команды в России тоже не
блистают – так что нечего на манежи пенять.
Должно
быть, с газоном в Томске все так же, как с финансированием «Томи«. То есть
никак. Поэтому не исключено, что домой команда вернется ближе к маю, когда в
Сибири сойдут снега, пройдут дожди. Пока же домашний матч с « Ростовом» пройдет
в Ростове-на-Дону.
Или вот
стадион в Самаре. Это ведь как одна и та же льдина с одними и теми же рыбаками,
которых каждый год уносит в свободное плавание. Раньше «Крылья Советов« из-за того, что
на домашнем поле играть нельзя, спасались в Саранске на искусственном газоне.
Теперь в ближайшем (только ли в ближайшем?) туре сыграют с «Локомотивом» в Уфе. Там
тоже искусственная трава.
Сама
«Уфа« в Кубке в среду встретится с «Анжи«. Клуб зазывает на кубковый футбол
скоморохами, матрешками, чаем, блинами и кашей. Как тут дома остаться? Легкий морозец,
блин с башкирским медком – идиллия. Русский футбол 1 марта – это такая
лайт-версия русского хоккея. Всякое в нем (в русском футболе) бывало, но 11
голов в свои ворота тут, правда, вряд ли увидишь.
Еще
вопрос – кто увидит матч «Рубина» с «Сибирью», который начнется в 15.00 в среду?
Вообще в это время люди, как правило, работают. Правда, есть версия, что на эту
игру в Казани в любом случае народу собралось бы одинаковое количество что
днем, что вечером.
Объяснение,
почему матч «Рубина» с «Сибирью» перенесли с «Казань Арены» на «Центральный»,
есть. На новой арене поле берегут к Кубку конфедераций. Но неужели прожектора
на старом стадионе сняли – так что теперь можно играть только днем? Говорят,
«Центральный» к Кубку конфедераций тоже ремонтируют и два матча «Рубина» (еще с
«Оренбургом» в чемпионате) строителям как кость в горле. Вот прямо так, что еле
выкроили время.
Такой
он футбол в начале марта – не благодаря, а вопреки.