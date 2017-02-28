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Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горле

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горле
Источник: «Советский спорт»

Народная примета: если матчи начали туда-сюда переносить – значит, возобновление сезона близко.

Двигать матчи, как пятнашки, тасовать календарь, словно колоду карт в России умеют как нигде. Символично, что и сезон с такой игры начинается. Специальная комиссия не разрешила играть дома «Уралу» с «Краснодаром» 28 февраля, потому что поле в Екатеринбурге, по ее версии, плохое. 5 марта трава на нем вряд ли заколосится, но та же комиссия матчу «Урала» с « Амкаром» уже в чемпионате зажгла зеленый свет.

Есть у «Урала» манеж, где матчи премьер-лиги уже игрались. Манеж этот Гаджи Гаджиев однажды назвал «мышеловкой». «Мыши» плакали, боролись, но как-то играли. Зато зрителям уютно, попкорн в стакане можно нащупать. На морозе-то и пальцев не чувствуешь.

Вообще-то телекартинка из манежа не самая привлекательная, футбол в зале как-то по-игрушечному, что ли, выглядит. Ну и пусть! Когда на «осень-весну» переходили, чиновники говорили, что клубы станут играть в манежах. Манежи не такие? Как систему меняли – так и строили. И потом команды в России тоже не блистают – так что нечего на манежи пенять.

Должно быть, с газоном в Томске все так же, как с финансированием «Томи«. То есть никак. Поэтому не исключено, что домой команда вернется ближе к маю, когда в Сибири сойдут снега, пройдут дожди. Пока же домашний матч с « Ростовом» пройдет в Ростове-на-Дону.

Или вот стадион в Самаре. Это ведь как одна и та же льдина с одними и теми же рыбаками, которых каждый год уносит в свободное плавание. Раньше «Крылья Советов« из-за того, что на домашнем поле играть нельзя, спасались в Саранске на искусственном газоне. Теперь в ближайшем (только ли в ближайшем?) туре сыграют с «Локомотивом» в Уфе. Там тоже искусственная трава.

Сама «Уфа« в Кубке в среду встретится с «Анжи«. Клуб зазывает на кубковый футбол скоморохами, матрешками, чаем, блинами и кашей. Как тут дома остаться? Легкий морозец, блин с башкирским медком – идиллия. Русский футбол 1 марта – это такая лайт-версия русского хоккея. Всякое в нем (в русском футболе) бывало, но 11 голов в свои ворота тут, правда, вряд ли увидишь.

Еще вопрос – кто увидит матч «Рубина» с «Сибирью», который начнется в 15.00 в среду? Вообще в это время люди, как правило, работают. Правда, есть версия, что на эту игру в Казани в любом случае народу собралось бы одинаковое количество что днем, что вечером.

Объяснение, почему матч «Рубина» с «Сибирью» перенесли с «Казань Арены» на «Центральный», есть. На новой арене поле берегут к Кубку конфедераций. Но неужели прожектора на старом стадионе сняли – так что теперь можно играть только днем? Говорят, «Центральный» к Кубку конфедераций тоже ремонтируют и два матча «Рубина» (еще с «Оренбургом» в чемпионате) строителям как кость в горле. Вот прямо так, что еле выкроили время.  

Такой он футбол в начале марта – не благодаря, а вопреки. 

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