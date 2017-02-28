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Сенсация! «Куньлунь» подписал Эспозито и вчистую обыграл «Магнитку»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сенсация! «Куньлунь» подписал Эспозито и вчистую обыграл «Магнитку»
Источник: Photo.khl.ru

В четвертом матче серии китайский клуб нанес поражение чемпиону России - 3:1, сделав накануне весьма мощное усиление своего состава.

Международный российско-китайский проект, связанный с созданием в Пекине клуба КХЛ можно признать успешным. Созданная в прошлом июле с нуля команда уверенно прошла регулярный чемпионат, вышла в плей-офф, получила себе в соперники один из самых титулованных клубов российского хоккея и чемпиона прошлого сезона.

Мало того, именно в Пекине, на глазах китайских болельщиков был пройден невероятный рубеж нашего хоккея за всю его 70-летнюю историю – капитан «Магнитки» и лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин набрал 1000 очков в чемпионатах страны…

Казалось бы, для первого сезона более чем достаточно. Уже успех! Однако команде амбициозного Владимира Юрзинова этого показалось мало. И вот чемпион в Пекине повержен. Причем, «Куньлунь» доминировал на площадке в течении двух первых периодов, уверенно ведя в счете 3:0 после голов Мартина Бакоша, ЧедаРау и Томми Тайми. Две шайбы были заброшены в равных составах и одна в большинстве.

Лишь после этого могучая «Магнитка» встрепенулась и на последних секундах второго периода один гол все же отыграла, реализовав превосходство в численном составе. Отметим, что в этом эпизоде очередным результативным баллом отличился Мозякин. Теперь на его счету уже 1002 очка. Освоение второй тысячи идет полным ходом.

Но это был всего лишь гол престижа! И теперь Мозякин продолжит набирать очки в первом раунде в Магнитогорске, где «Металлург» в четверг еще раз встретится с «Куньлунем».

На самом деле из того как складывалась серия, можно сказать, что ничего необычного в этой победе нет. Более того, она выглядит вполне логичной. Потому что в каждом матче китайский клуб как бы наращивал свое сопротивление чемпиону.

В первом поединке ушел от разгрома, выиграв концовку. Во втором навязал упорную борьбу, даже снимал вратаря, пытаясь уравнять минимальный счет на последней минуте. В третьем сам повел в счете, но позволил уральцам перехватить инициативу. И вот, наконец, победа. Абсолютно нормальное развитие событий. И нашему чемпиону придется поднапрячься дома изо всех сил, чтобы взять верх в противостоянии с поверившим в себя новичком.

Тем более, что накануне поединка в высшем составе «Куньлуня» произошли весьма знаковые изменения. Его руководство объявило о создании международного координационного совета клуба. В него войдут Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито и знаменитый канадский специалист Майк Кинэн, в недалеком прошлом тренировавший как раз «Магнитку» и приводивший магнитогорцев к победе в Кубке Гагарина. Также туда попадут и ныне работающие в «Куньлуне» тренеры - Владимир Юрзинов, Александр Барков и ДиджитМерфи.

И это уже само по себе еще раз официально подтверждает факт, что проект получил международное одобрение и будет в следующем сезоне развиваться фундаментально и во всех областях. В том числе при поддержке ФХР.

Также заявлено, что в недалеком будущем «Куньлунь» обрастет инфраструктурой – создаст свойфарм-клуб в Высшей хоккейной лиге, а также команду юниоров в МХЛ. Мало того! У китайского клуба есть желание заявить в наш чемпионат и женскую хоккейную команду.

Вот такие радужные перспективы у китайского новичка нашей лиги в будущем. Ну а в настоящем у него борьба за Кубок Гагарина. Счет в серии – 1-3.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Бакош (Ярвинен, Мянтюля), 6:25 (1:0). Ро (Виделль, Мянтюля), 19:15 (2:0). Тайми (Лахти, Вярн), 26:00 (3:0). Антипин (Мозякин, Ли), 39:58 (3:1).

Место и дата

28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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