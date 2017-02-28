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«Сычеву бег по песку в диковинку». Как бывший футболист ушел в пляжный футбол

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: pfkloko.ru
Фото: pfkloko.ru

Дмитрий Сычев уже два тренируется с пляжным «Локомотивом». Главный тренер команды Илья Леонов рассказал «Советскому спорту» о перспективах известного футболиста в новой для него роли.

- Кто и как пригласил Сычева в пляжный «Локомотив»?
- Произошло это довольно банально. На базе «Локомотива» в Черкизове мы проходили предсезонку еще в прошлом году. Нас с Дмитрием познакомили тренеры по физподготовке. Дима был решительно настроен попробовать себя в пляжном футболе. В итоге договорились, что с первых тренировок в 2017 году Сычев приезжает к нам и пробует себя в роли пляжного футболиста. Он хочет бросить вызов самому себе, это видно.

- Как у Дмитрия с техникой? Все, как 10 лет назад?
- С техникой все в полном порядке. В пляжном футболе есть много нюансов, но Дмитрий смотрится неплохо. Пока ему в диковинку бег по песку. Это ведь не пляж, у нас песок совсем другой. Тут и ведение мяча другое, и обработка. Пока ему бегать тяжело, и это нормально. Времени на адаптацию нужно много. Сегодня у нас была вторая тренировка, Сычеву все нравится. Да и нам тоже.

- Не подводит ли Дмитрия реализация?
- Он пока второй день на песке, по такому периоду не стоит оценивать даже игроков сборной. В большом футболе часто бывает, что у игрока есть всего один момент за игру, а на песке не так. Случается, что и без момента бьешь по воротам или забиваешь отскоком от песчаной кочки. Но ждать чудес от Сычева не нужно. Ему еще предстоит понять, как мяч правильно подбрасывать, как отдавать на партнера, как, в конце концов, бить по воротам.

- Сычева всю карьеру преследует травма колена. Существует опасность получить рецидив на песке?
- Скорее наоборот. Песок помогает в восстановлении после травм, возрастным игрокам играть в такой футбол даже легче. Я не припомню, за исключением одного случая в прошлом сезоне, чтобы у кого-то были суставные травмы. Думаю, за Дмитрия можно не переживать.

- «Локо» недавно приобрел звездного бразильца Маурисиньо – выдержит ли Сычев конкуренцию?
- Сейчас об этом говорить рано. Буду рад, если Дмитрий подготовиться к сезону и сможет составить конкуренцию не только ему, но и другим нашим лидерам. От Сычева лишь нужно желание, а мы, тренерский штаб, всеми правдами и неправдами будем стараться, чтобы он закрепился в основе. В заявке на матч у нас 8 полевых и 2 вратаря, конкуренция – бешеная. Но в сезоне 3-4 турнира, игр будет много, Дмитрий сможет себя проявить.

- Сычев играет в большой футбол за любительский «Атлантис». Помешает ли это пляжной карьере?
- Я выступаю за то, чтобы футболист играл в большой футбол, если есть такая возможность. Футбол на песке и на другом покрытии – разные вещи. И если он сможет быстро сориентироваться и перестроиться, в пляжном футболе такой игрок проявит себя быстрее. Мне Сычев сказал, что в первую очередь будет смотреть по самочувствию, может ли совмещать несколько видов футбола. Но тут не узнаешь, пока не попробуешь.   

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