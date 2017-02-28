«Лестер» – калиф на час?

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Интересную статью Сергея Есина о РБ «Лейпциг» мы уже опубликовали на днях. Была полемическая публикация о том, какова сегодня фанатская среда, если посмотреть на нее изнутри. Глеб Пермяков предложил анализ, что такое Комитет по этике – если ориентироваться на этику Канта.

Теперь вашему вниманию предлагается еще одна «проба пера».

Посмотрев вчера матч «Лестер» – «Ливерпуль», я убедился в том, что футбол – фантастическая игра. Без фантастики никак не может предпоследняя команда чемпионата Англии, с самой слабой игрой в текущем чемпионате, разобрать на винтики такой грозный, хоть и потерявший в последнее время ход «Ливерпуль». И разобрал на винтики – причем, после отставки Раньери. Ну разве можно тут без фантастики? Без магии? Никак нельзя.

Однако отсыл к магии и фантастике на все сто процентов тут не совсем уместен, и я объясню почему. Все дело в одном персонаже сегодняшнего «Лестера», а можно сказать – уже даже прошлого «Лестера», я имею ввиду Клаудио Раньери. Ведь как ни странно, а именно после его отставки случилась эта фантастическая игра, и к нам на 95 минут вернулась прошлогодняя команда, сметавшая всех на своем пути. Хотя кто-то скажет, так, мол, всегда происходит после отставки тренера, но я с ним не соглашусь. Второй год игроки просто уже не смогли терпеть своего тренера, а тренер тяжело переносил своих игроков. Сюда можно подмешать и эксцентричного владельца клуба и сварить совсем уж дурнопахнущее зелье.

Но вернемся к главному тренеру. Клаудио, как и сам «Лестер», мне представлялся таким Калифом на час. Хотя надо было в целом трезво мыслить и понимать, что так, как в прошлом сезоне, уже не получится. Но то ли не захотели корректировать планы на сезон, то ли захватила разум золотая лихорадка. «Лестер» попер на соперников с открытым забралом, меняя схемы и установки, но в целом не меняя игроков. Почти не меняя игроков. Если брать аналогии с этой сказкой, то Раньери – это как раз Абу-Гассан, тренер на сезон и всё!

При этом у Клаудио был и свой настоящий Калиф, это Нголо Канте. Он дал возможность выиграть команде и тренеру титул. И ушел выигрывать этот титул в другую команду. А Раньери так и остался в иллюзиях, что у него есть власть над ситуацией. И тут его вернули в реальность отставкой. И он не мог не понимать, что так должно было рано или поздно произойти. И вся мораль в том, что надо трезво оценивать свои силы и вовремя корректировать игру команды. А так на деле выходит, что вся его работа – не чудо, а фантасмагоричная случайность, приправленная суперигрой теперь уже опорника другой команды, идущей на первом месте.