Хитрый ход американцев, который приблизил Овечкина к Кубку Стэнли (видео)

Александр Овечкин Источник: Reuters

Сделку года совершил «Вашингтон», когда приобрел защитника Кевина Шаттенкирка. Об этом – в рубрике «Пять гвоздей НХЛ».

ГЕРОЙ





Такого мы давно не видели. Может даже, никогда. Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал свой второй хет-трик в НХЛ. Но как это было?

Все три гола Кучеров забил в большинстве, причем с одной точки – из центра правого круга вбрасывания. И это случилось во втором периоде, за 14 минут.

Трудно сказать, как у Кучерова вышел такой фокус. Понятно, что он тренирует щелчки с этой позиции. Но как вратарь «Оттавы» Майк Кондон оказался к ним не готов?

А вообще родилась мысль – вот же идеальная модель большинства для сборной России под управлением Олега Знарка. Ставь Кучерова на правый круг вбрасывания, Александра Овечкина – на левый (там его коронка). И пусть лупят оттуда из своих пушек.

ПРОРЫВ





«Монреаль» в последнее время часто попадал под огонь критики, потому что команда играла плохо и вот-вот могла потерять первое место в Атлантическом дивизионе. Но в матче в Ньюарке у «канадцев» получился хороший матч, в котором Александр Радулов набрал 4 (1+3) очка.

Что интересно, Радулов выстрелил тоже в одном периоде, когда после 40 минут «Монреаль» уступал 0:2. Сначала Александр хорошо бросил сам. А потом отдал три голевые передачи, когда счет стал 1:3.

Не сказать, что пасы Радулова были на пустые ворота: забивай – не хочу. Там все решило его звено во главе с Максом Пачиоретти. Однако по статистике Александр провел свой лучший матч в сезоне.

СТАВКА

Вчера мы сообщали, что «Тампа» отдала основного вратаря Бена Бишопа и пик пятого раунда драфта-2017 в «Лос-Анджелес», а взамен получила резервного голкипера «Кингз» Петера Будая, защитника Эрика Чернака и пик седьмого раунда драфта-2017.

«Андрей Василевский станет основным вратарем в лиге на долгое время, - объяснил свое решение генменеджер «Тампы» Стив Айзерман. - А еще его зарплата под потолком меньше, чем у Бишопа. Мы дадим шанс молодому голкиперу и потратим дополнительные деньги на полевых игроков».

Василевский провел первый матч как основной вратарь «Тампы». Наконец-то это произошло. И что мы увидели? 39 сэйвов и очень сильная игра против «Оттавы».





Наш прогноз: в следующем сезоне Василевский вырастет, как Бобровский – в «Коламбусе». Как вы помните, Боб начинал с того, что был сменщиком Ильи Брызгалова в «Филадельфии». А когда получил шанс стать первым номером в новом клубе, то сразу же его использовал.

ОБМЕН

1 марта в НХЛ будет дедлайн, когда наступит запрет на все обмены до конца сезона. И вот мы увидели громкую сделку, когда «Сент-Луис» отдал в «Вашингтон» своего ведущего защитника Кевина Шаттенкирка и вратаря Феникса Копли за право выбора в первом раунде драфта-2017, форварда Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна.

Тут все очень просто: «Вашингтон» получил очень хорошего атакующего защитника Шаттенкирка (11+31=42 очка), который летом может стать неограниченно свободным агентом. То есть Кевина взяли конкретно под этот плей-офф. Да и отдали «Кэпиталз» немного.

«Вашингтон» и раньше был очень силен, шел на первом месте в лиге. А теперь стал настоящим монстром. Если сейчас Александр Овечкин не возьмет Кубок Стэнли, то мы просто разведем руками. Его команда просто без слабых мест.

Что интересно, «Вашингтон» в борьбе за Шаттенкирка опередил «Питтсбург» и «Рейнджерс». Игрок пошел в ту команду, где верит, что станет чемпионом.

ФРАЗА

Вообще хорошо реалии дедлайна описал форвард Брайан Бойл, которого отправили из «Тампы» в «Торонто». Габаритный центрфорвард, не теряющийся в силовой борьбе и на вбрасываниях, ушел за Байрона Фроуза и пик второго раунда драфта-2017.

«Ты спишь, готовишься к матчу, - говорит Бойл. – Но тут тебя будят и говорят, что в команде тебя больше нет. Много мыслей сразу возникает. Что делать? Собирать вещи? Идти в душ? Вообще я рад, что оказался в «Торонто». Хорошая игра, прекрасная молодежь. Это сплоченная команда, у нее есть характер».

Да, Бойл – молодец. Новую жизнь нужно начинать легко.

ЦИТАТА

«Андрей Василевский станет основным вратарем в лиге на долгое время. А еще его зарплата под потолком зарплат меньше, чем у Бишопа. Мы дадим шанс молодому голкиперу и потратим дополнительные деньги на полевых игроков».

Макс ПАЧИОРЕТТИ, форвард «Монреаля»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй»)

Набрал 4 (3+1) очка в матче с «Оттавой» (5:1)

2** –Александр РАДУЛОВ («Монреаль»)

Набрал 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ)

3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)

Сделал 39 сэйвов в матче с «Оттавой» (5:1)

ТАБЛО

М: Радулов (1+3; +3, 0, 3, 20.30)

Марков (0+0; -1, 0, 1, 21.29)

Емелин (0+1; +2, 2, 0, 21.03)

Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 14.38)

ТБ: Кучеров (3+1; +1, 2, 7, 17.27)

Наместников (0+0; 0, 0, 0, 13.46)

в Василевский (40-39; 97,5%, 60.00)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.