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Шекспировские страсти. Что происходит с «Лестером»?

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Синдзи Окадзаки и Крэйг Шекспир
Синдзи Окадзаки и Крэйг ШекспирИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о происходящем в стане чемпионов Англии после сенсационной отставки Клаудио Раньери. В первом матче после его ухода «лисы» на своем поле победили «Ливерпуль»  3:1.

АКТ ПЕРВЫЙ

«О женщины, вам имя – вероломство!» (У. Шекспир, «Гамлет»)

После матча бывший защитник «Ливерпуля» а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сделал парадоксальное, но при этом справедливое замечание – стыдно должно быть обеим командам.

«С «Ливерпулем» все понятно – это было ужасное выступление, команда была очень плоха. «Лестер» же был просто бесподобен. И дело тут не в тактике и не в игроках, мы не увидели вдруг 11 фантастических футболистов. Мы увидели, что команда полностью отдавалась борьбе. И «Лестеру» должно быть стыдно, что они не играли так раньше. И это только усиливает впечатление, что футболисты не отдавались так на поле при Клаудио Раньери», – сказал Каррагер.

Вторит ему и другой эксперт Sky Sports, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: «Я не знаю, как это объяснить. Изменить что-то за два дня в плане тактики было невозможно. Дело исключительно в менталитете. Такое ощущение, что футболисты решают, хотят они играть или нет. Сегодня вот захотели. Многие установили рекорды по пробегу за последние два сезона. Если Раньери смотрел этот матч, он наверняка задавался вопросом: «Почему они так не играли две недели назад?»

Источник: Reuters

«Было даже как-то неудобно наблюдать за такой победой «Лестера», – заметил экс-игрок «лис» и большой друг Вадима Евсеева Робби Сэведж.

Такая реакция уважаемых в футбольном мире Британии людей (а, думается, похожие чувства испытывали и многие болельщики) подтверждает версию, что отправленного в отставку бывшего главного тренера Клаудио Раньери «слили» футболисты. Многие английские СМИ, в частности, ВВС, сообщали, что группа игроков «Лестера» (назывались фамилии Моргана, Варди, Шмайхеля, Олбрайтона) еще перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» ходила к руководству и жаловалась, что они больше не понимают Раньери. Сами футболисты, разумеется, потом яростно все отрицали.

Показателен и такой момент. После позорного поражения от «Милуолла» в Кубке Англии в прошлую субботу Раньери упрекнул игроков в безволии. «Мы могли уступить, но на поле у нас были солдаты, гладиаторы. Благодаря этому мы превосходили соперников в желании и страсти. Мы играли сердцем», – говорил он. Против «Ливерпуля» страсти и желания «Лестера» было с избытком. И правда, где это все было раньше?

«Было очень много разных нехороших спекуляций, и это завело нас, мы хотели игрой ответить на все эти слухи», – сказал, в свою очередь, Варди.

АКТ ВТОРОЙ

«Что миновало, то забыть пора, и с сердца сразу свалится гора» (У. Шекспир, «Отелло»).

Впрочем, отношение болельщиков «Лестера» к отставке Раньери однозначно.

Перед матчем часть их устроила марш в поддержку итальянца, неся большой плакат с надписью «Честный. Скромный. Свой. «Лестер», что ты наделал?». Уже на трибунах зрители надели маски с изображением тренера. Было множество баннеров в его поддержку: «Спасибо, Клаудио!», «Герой. Крестный отец», «Раньери, игроки и руководство выгнали тебя. Позор!».

Источник: Reuters

А на 65-й минуте матча болельщики встали с мест, зажгли фонарики на своих смартфонах и дружно начали скандировать фамилию Раньери. Почему именно тогда? Все просто – итальянцу 65 лет, поэтому была выбрана именно эта минута.

Надолго запомнит этот вечер и руководивший «Лестером» Крэйг Шекспир. Тренер, входивший в штаб и Найджела Пирсона, и Клаудио Раньери, теперь имеет все шансы возглавить команду на постоянной основе. По мнению авторитетного журналиста ВВС Фила Макналти, руководство «Лестера», увольняя Раньери, не имело четкого представления о том, кто его заменит. В прессе назывались имена Гуса Хиддинка и Роберто Манчини, однако последний уже взял самоотвод.

«Могу ли я получить эту работу? Думаю, да. Беспокоит ли это меня? Нет. Уверен, что владельцы примут правильное решение. Моей задачей было подготовить команду к матчу с «Ливерпулем» и я сделал это», – сказал 53-летний Шекспир.

Известно, что у него хорошие отношения с футболистами, многих из которых он знает не первый год, и они точно будут биться за него. Шекспир – тренер квалифицированный. Сэм Эллардайс, возглавив сборную Англии, хотел пригласить его в свою команду, хотя никогда раньше не работал с ним – хватило лестных отзывов. Правда, из-за скоропостижной отставки Эллардайса национальную команду Шекспир так и не попал.

АКТ ТРЕТИЙ

«Ад пуст, все черти здесь» (У. Шекспир, «Буря»)

За всеми перипетиями из жизни «Лестера» несколько в тени осталась отвратительная игра «Ливерпуля». После чудовищного начала года – всего одна победа в десяти матчах, да и то над клубом 4-го дивизиона «Плимут Аргайл» – «красные» красиво разобрались с «Тоттенхэмом» и, казалось, пришли в себя. Тем более что после игры со «шпорами» у них было две недели на отдых, и Юрген Клопп даже свозил команду на сбор в Испанию. Не помогло. Против «Лестера» на поле был все тот же беспомощный «Ливерпуль» январского разлива.

«Команда пропустила уже почти 50 голов за сезон, и Клопп никак не может это исправить. Все то же самое мы видели в матчах с «Халлом» и «Бернли». Беда в том, что «Ливерпуль» всегда играет одинаково – та же тактика, тот же план на все матчи. Я не понимаю, почему Клопп не может внести изменения», – удивлялся после матча Каррагер.

Источник: Reuters

«Ситуация становится все более серьезной. Мы все должны биться за свое будущее, включая меня. И вся ответственность за происходящее лежит на мне», – сказал Клопп.

В следующем туре «Ливерпулю» играть на «Энфилде» против «Арсенала». Еще одно поражение – и попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона окажется под большим вопросом. А это – главная цель, поставленная перед «красными» летом.

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)

Голы

Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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