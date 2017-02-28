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Василий Герелло: Вместе мы сила, вместе победим!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Василий Герелло (слева) вместе с сыном поддержал движение «Россия Любит Футбол!». Фото пресс-службы «РЛФ»
Василий Герелло (слева) вместе с сыном поддержал движение «Россия Любит Футбол!». Фото пресс-службы «РЛФ»

Знаменитый оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России, посол ЧМ-2018 Василий Герелло дал вдохновенное интервью активистам движения «Россия Любит Футбол!» о том, как нужно любить свою страну, об объединяющей силе футбола и культуре уважения среди болельщиков.

«ПОГОНЯТЬ МЯЧ – ОТДУШИНА»

– Есть ли в вашей семье футбольные традиции?
– Как все мальчишки, я с детства увлекался футболом. Когда есть свободное время, с большим удовольствием играю. Для меня игра – настоящий адреналин, поэтому я обожаю футбол! Обожаю! Когда пою большие партии, у меня создается впечатление, как будто отыграл два футбольных матча. А вообще для меня погонять мяч – отдушина! Забываешь об усталости, перелетах и плотном рабочем графике.

Передал любовь к этой игре сыну. Он очень увлечен футболом, хотя в жизни никакого отношения к спорту не имеет, работает юристом. Надеюсь, когда появятся внуки, они пойдут по моим стопам – будут петь и играть в футбол!

– Чувствуете связь между футболом и искусством?
– Конечно, это прежде всего страсть! Для артиста это то потрясающее чувство, когда он находится на сцене, на него смотрят зрители. Так же и в футболе, который без болельщиков – не футбол! Поэтому игроки на поле, испытывающие чувство страсти, должны отдаваться игре до конца. Если они плохо играют, болельщики их освистывают и высказывают недовольство. Ровно так же, когда артисты выходят на сцену и играют неубедительно, публика их критикует. Игроки – те же артисты.

– Вы поклонник «Зенита». Давно за него болеете?
– С 1985 года, когда поступил в Ленинградскую консерваторию. С того времени стал страстным поклонником клуба. Болельщик более чем с тридцатилетним стажем! Семья меня в этом поддерживает. Конечно, из-за насыщенного рабочего графика в полном составе мы смотрим футбол редко. Но уж если есть возможность, у нас получается настоящий квартет – переживаем громко и азартно! Я-то умею кричать профессионально, меня этому учили (смеется). А вот семья – жена, сын, невестка – болеют вплоть до потери голоса!

«ХОДИЛ НА «РЕАЛ» И «БАРСЕЛОНУ»

– Как часто удается выбраться на стадион?
– По возможности. В Европе побывал на домашних аренах «Реала» и «Барселоны», ходил на футбол в Аргентине и Бразилии. Кстати, не раз посещал чемпионаты мира. Надеюсь, буду поддерживать нашу сборную на трибунах в 2018 году, так как являюсь послом чемпионата мира в России и представляю замечательный великий город Санкт-Петербург. Думаю, мы поболеем и за наших, и за наши победы! И, уверен, всей страной мы будем радоваться, поддерживать Россию. Вместе мы – сила, вместе мы победим!

– Значит, вы позитивно оцениваете игру национальной сборной России по футболу?
– Я всегда позитивно оцениваю игру российской сборной, потому что негатива ей и так хватает! У нас любят ее ругать. Надо, наоборот, поддержать ребят. Все бывает в жизни. Лично я с большим уважением отношусь к игрокам и считаю, что ругать их может только тренер, если есть для этого причины.

Понимаете, в 90-е никто не ходил в театр. Сейчас, слава Богу, зрителей очень много. Люди начали читать книги, посещать выставки. То же самое с футболом. Не может все в секунду измениться! Наш футбол должен возродиться. Главное, чтобы мы, любители этого спорта и болельщики, поддерживали свою команду, верили в нее, были вместе с ней, а не против нее! Противников и так хватает. Надо быть вместе! У нас большая страна, здесь живут талантливые, сильные и умные люди. Наш русский дух очень мощный и сильный, мы умеем сообща справляться с трудностями. И знаю, что мы их преодолеем!

«ЧМ-2018 ПРОВЕДУТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!»

– Общественное движение «Россия Любит Футбол!» создано с целью популяризации этого вида спорта в нашей стране. Активисты «РЛФ» поддерживают сборную, открывают новые города на «футбольной» карте страны. Что, по-вашему, может объединить россиян вокруг футбола?
– Нужно любить страну, задаваться не вопросом «что мне даст страна?», а вопросом «что я дал ей?». Масштабные футбольные события в России послужат мощным стимулом для объединения наших людей вокруг этой замечательной игры.

– В преддверии ЧМ-2018 активно обсуждается вопрос формирования в России новой культуры боления. Некоторые зарубежные СМИ предрекают разгул насилия. Что вы об этом думаете?
– Культура и воспитание вообще никому не повредят. Что творилось во время последнего чемпионата Европы! Погромы, беспорядки. Были инциденты с фанатами, но они случаются во время всех крупных футбольных турниров. Не нужно судить о всей стране по нескольким людям, демонстрирующим недостойное поведение!

Мы приглашаем болельщиков со всего мира приехать в Россию на ЧМ-2018, на Кубок конфедераций и лично убедиться, что наши любители футбола – культурные и замечательные. У нас прекрасная страна и очень интересные города – там есть, куда пойти и что посмотреть. Не нужно думать, что в России медведи по улицам ходят! Нет, у нас все в порядке. Предлагаю еще поучиться у нас культуре и уважению друг к другу! Убежден, чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне!

Герелло приглашает всех в Россию на ЧМ-2018. Фото Александра Кулебякина/ТАСС
Герелло приглашает всех в Россию на ЧМ-2018. Фото Александра Кулебякина/ТАСС

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