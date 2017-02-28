Как перестать бояться и полюбить сборную России

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Интересную статью Сергея Есина о РБ «Лейпциг» мы уже опубликовали на днях. Была полемическая публикация о том, какова сегодня фанатская среда, если посмотреть на нее изнутри. Глеб Пермяков предложил анализ, что такое Комитет по этике – если ориентироваться на этику Канта. А Антон Шиянов проанализировал феномен «Лестера», который после нескольких поражений подряд накануне предстал тем самым клубом, который так всем полюбился годом ранее.

Теперь – еще один материал, еще одна «проба пера» – от Сергея Кондратенко.

В последнее время следить за медальным зачетом нашей команды чересчур волнительно. Не только болельщикам, но и самим спортсменам: каждый год на них валится все больше и больше всяческих трудностей, отвлекающих от главного – выступлений на соревнованиях. Осмелимся дать несколько советов сборной России.

Забыть про политику и внешние скандалы. Прошедший в Хохфильцене чемпионат мира запомнился больше подкатом Фуркада и шумихой на цветочной церемонии. Не собираюсь оправдывать француза за его поведение. Но нашим ребятам не стоило вступать в эту игру: улыбнитесь, посмотрите в глаза, пожмите руки. Вы знаете, что правы, к чему эти странные протесты? Будьте сильнее, проявите уважение к сопернику даже в такой ситуации. Эти спокойствие и уверенность – лучшее оружие убеждения.

Но лучше эмоциональная реакция спортсменов, чем никакая – у наших официальных лиц. Такими вопросами заниматься вообще-то должны представители российской команды, чиновники спортивных федераций. А не единственный спортсмен сборной, готовый бороться на равных во всех гонках со всеми соперниками; спортсмен, у которого при этом бывают психологические проблемы. Защита Логинова должна происходить не приватным письмом от Кравцова к Бессербергу, а официальным заявлением федерации с обозначением последствий за нападки на спортсмена. Каждый раз мы слышим только жалобы наших официальных лиц нашим же журналистам. Реально же бороться мы не хотим или не можем.

Впрочем, так можно дойти и до самого случая с допингом наших спортсменов. А тут у нас все привычно – тишина. Реже обращать внимание на высказывания наших «прославленных». А вот на что реагировать не стоит ни при каких обстоятельствах - это слова наших заслуженных чемпионов мира на пенсии. Критика, конечно, нужна. Но высказывать ее нужно, например, на тренерском совете в конце сезона. А если уж слишком невтерпеж, то в личном общении с тренерами сборной. В данный же момент у нас очень часто перед важными стартами или же в случае затянувшейся серии неудач активизируются все те, кто на данный момент не работает с командой. Стоит же произойти рокировке в тренерском штабе, как все меняются местами. Такие высказывания давят и на работающих тренеров, и на спортсменов.

Дальше. Дружить и общаться с иностранными коллегами. Выражение «биатлонная семья» взялось не с пустого места. Большинство спортсменов находятся в дружеских и теплых отношениях. Взять хотя бы праздничные видео теперь уже чемпиона мира Лоуэлла Бейли ко Дню Святого Валентина и к Рождеству, в которых поучаствовали представители почти всех сборных команд. Вы совершенно справедливо укажете мне, что не все иностранные спортсмены настроены положительно по отношению к нашей сборной. Вы будете правы. Но эту проблему решать уже нужно не чиновникам. Я не предлагаю нашим сборникам оправдываться и объясняться за допинг своих коллег. Я хочу, чтобы они своим поведением, своей открытостью и готовностью в любой момент поговорить с соперниками не могли даже дать повода засомневаться. Вспомним, что никто из громких иностранцев ничего не сказал про Антона Шипулина. Почему? Потому что Антон за долгие годы в пелотоне не дал ни единого шанса усомниться в себе.

Но это общение не всегда возможно. Отсюда вытекает следующий пункт. Выучить английский. Вернемся к смешанной эстафете ЧМ-2017. На пресс-конференции со всеми забытыми немцами было три действующих лица: Мартен Фуркад, Антон Шипулин и переводчица сборной России (причем довольно среднего уровня). Вся нелепость дискуссии проявилась именно в моменты перевода. Антон хотел, но не мог выразить бурлящие в нем эмоции для всех сам. Взять того же Фуркада: француз говорит на очень среднем уровне, но его все понимают, он может прокомментировать любую ситуацию любому вопрошающему, не прибегая к помощи посредников. Отсюда проблема: наши спортсмены или не могут, или боятся говорить сами. К счастью, она осознаваема ими. Вот и лидер женской сборной Татьяна Акимова учит английский для того, чтобы общаться с иностранными спортсменами. Екатерина Юрлова благодаря знанию английского ощутимо сблизилась с Доротеей Вирер и Кайсой Мякяряйнен. Связано с предыдущим пунктом, не находите?

Упростить систему отбора и чётко следовать критериям. Еще до начала соревнования наши спортсмены участвуют в еще большей зарубе, чем масс-старт на чемпионате мира. Почти вся предсезонная подготовка проходит под знаком борьбы за место в основе. Затем по ходу сезона даже показывающих неплохие результаты спортсменов или заставляют кататься на этапах второсортных турниров, или дают неожиданный отдых, или же наоборот гоняют без перерыва абсолютно на все турниры. Спортсмены должны заранее знать, что и когда они бегут. Чтобы потом не было скандалов, как в нашей женской команде перед Олимпиадой в Сочи.

Установите прозрачные критерии отбора: смотрите на результаты тренировок по ходу предсезонки, изучайте динамику, отправляйте спортсменов на этапы в соответствии с их возможностями на данный момент. После каждого этапа-двух проводите ротацию худших с Кубка мира на лучших на Кубке IBU, при этом с оглядкой на причины неудач. Может, сервис-бригада подкачала в какой-то отдельный момент, а наш спортсмен оказался в итоге в шестой сотне. Может, сбился прицел во время падения. Но главное при этом – следовать следующему пункту.

Внятно объяснять свои поступки. Почему призер Кубка мира пропускает следующий этап и едет на кубок IBU? Ах да, ротация. Почему отстранение спортсменки из-за подозрений в употреблении допинга в начале крупного турнира – это «тактический ход»? А, нет, все-таки проблемы со здоровьем. Почему лучший молодой спортсмен страны все-таки попадается на допинге? Да уж, необъяснимо. Кто дал тебе этот допинг? Ах да, простатит. Почему на первом же рубеже ты допустил 4 промаха? Ах да, на моем рубеже был штормовой ветер. Как допустимо вести себя во время репортажей? Да как бог на душу положит. Почему нет никакого ответного процесса в отношении доклада Макларена? Да, мы подадим в суд! И еще много-много «почему». Этот пункт - самый важный для всей нашей команды. По ходу мы слышим лишь невразумительные отговорки, которые даже комментировать не хочется.

Итоговый тренерский совет со всей биатлонной верхушкой – апофеоз того безумства, которое творится на протяжении сезона. Возможно, мы бы лучше понимали даже самые странные действия, если бы слышали исчерпывающее объяснения от всех причастных лиц. А что в итоге? Но есть и такие положительные моменты в нашей команде, которыми уже сейчас можно гордиться. Во-первых, благотворительный фонд Антона Шипулина, в деятельности которого активно участвуют все спортсмены пелотона. Во-вторых, амбиции большинства наших ребят. Даже несмотря на локальные успехи, все они трезво оценивают свои возможности. Знают, что могут быть лучше. В-третьих, вы еще не видели социальные сети наших ребят? Тогда живо подписывайтесь в Инстаграме на Бабикова, Шипулина, Цветкова и всех остальных. Такие жизнерадостные аккаунты помогают понять ту атмосферу, которой нам не хватает с экранов телевизора.

Я люблю нашу команду и очень сильно переживаю за нее. Но следование вышеуказанным пунктам превратит нашу сборную в тот идеал, который лично я хочу видеть. Надеюсь, и вы тоже.