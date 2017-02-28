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Сорвали психическую! На обвинения в СМИ «Трактор» ответил голом в овертайме

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сорвали психическую! На обвинения в СМИ «Трактор» ответил голом в овертайме
Источник: ХК «Барыс»

Перед четвертым матчем челябинцы отбивались в прессе от психической атаки «Барыса». Но на льду уральцы оказались убедительнее – 2:1 ОТ.

Жесткое противостояние между казахстанцами и челябинцами после третьего матча выплеснулось с хоккейной арены в интернет. Игроки «Барыса», выйдя вперед в серии, решили закрепить успех. И применили против «Трактора» своеобразное идеологическое оружие – забросали соперников обвинениями в провокациях…

– Нужно бороться за каждый сантиметр льда, – приводит слова казахстанского нападающего Найджела Доуса официальный сайт «Барыса». – Соперник действует на грани, атакует независимо от того есть у тебя шайба или нет. В такие моменты тяжело сдерживать эмоции. Нужно терпеть, как мы делали в первой игре, и отвечать забитыми голами.

– Эмоции зашкаливают, стараемся быть сосредоточенными, не поддаваться на провокации и не удаляться, – вторит своему капитану форвард Кори Тривино. – В равной игре победит тот, кто справится с нервами и допустит меньше ошибок.

– Сложно не поддаться эмоциям, но это может навредить команде, – считает защитник Кевин Даллмэн. – Поэтому тот, кто с более холодной головой, помогает разгоряченному игроку. Ведь с меньшинством в плей-офф лучше не шутить, нужно как можно больше быть на льду единым кулаком. Но, естественно, при грязной игре соперника мы будем стоять друг за друга.

– Мы стараемся не отвечать на провокации, – это уже мнение защитника «Барыса» Алексея Семенова. – Ведь в плей-офф каждое удаление может стать решающим.

Игроки «Трактора» узнав о такой психической атаке со стороны соперников в СМИ и упреках в грязной игре и провокациях, в долгу тоже не остались.

– «Барыс» рассказывает, что мы играем грубо и на грани фола? – Изумляется в интервью пресс-службе «Трактора» нападающий челябинцев Алексей Кручинин. – Нас никто не прощает. Приезжаешь в чужую зону – тебя лупят и клюшкой, и в спину, и по рукам, и по лицу…

– Видел в Интернете, как игроки «Барыса» говорят, что мы играем грубо даже слово «провокации» встречал, – комментирует обвинения казахстанцев защитник «Трактора» Николай Белов. – Это мнение игроков «Барыса». Пусть думают, что хотят. Это плей-офф, здесь много силовой борьбы, игры кость в кость. Партнеры заступаются за своих, никто не дает в обиду игроков из своей команды.

…Во вторник поначалу казалось, что соперники выплеснули слишком много эмоций еще до начала матча. Предыдущие противостояния между «Трактором» и «Барысом» были щедры на голы. А тут гости открыли счет только на 33-й минуте.

Но вот в третьем периоде психическая атака хозяев, пожалуй, отчасти оправдалась! Сперва челябинцы схлопотали удаление за нарушение численного состава. Затем в их ворота был назначен буллит, который не смог реализовать Доус. Но через семь секунд он же реализовал большинство – 1:1.

Для выяснения победителя понадобился овертайм. И там гости также схлопотали удаление уже через 65 секунд. Однако казахстанцы и тут упустили свой шанс. И победа досталась гостям!

Не зря говорят, что кулаками ни после драки, не тем более до нее махать не стоит. А психическая атака еще неизвестно как на соперника повлияет. В итоге счет в серии вновь сравнялся.

Матч

Барыс - Трактор - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Щехура (Якуценя, Кручинин), 32:38 (0:1). Доус (Даллмэн), 53:39 (1:1). Петров А. 65:13 (1:2).

Место и дата

28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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