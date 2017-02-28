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«Болельщиков ждет настоящая эйфория». Куман – о возвращении Руни в «Эвертон»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Уэйн Руни
Уэйн РуниИсточник: Reuters

Представители «Эвертона» уже во всю зазывают нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в стан мерсисайдского клуба.

По ходу этого сезона капитан «красных дьяволов» потерял место в основном составе. Такое решение принял наставник английского клуба Жозе Моуринью, который возглавил команду минувшим летом.

Португальский специалист неоднократно заявлял, что Руни является ключевым игроком его команды, но в последние месяцы 32-летний нападающий не появляется в основе «Юнайтед».

Интересно, что свое решение Моуринью аргументировал высокой конкуренцией, а ранее появилась информация об интересе к Уэйну со стороны китайского клуба... И вроде агент футболиста вылетел на переговоры, но тут появился на горизонте «Эвертон». Клуб за который и выступал Руни c 2002 по 2004 гг. 

Вот что сказали по этому поводу наставник «ирисок» Рональд Куман и спортивный директор Стив Уолш

– На мой взгляд, Уэйн продолжает выступать на самом высоком уровне, – говорит голландский специалист. – Думаю, он сделал правильный выбор, приняв решение остаться в «Юнайтед». У него в запасе есть еще два-три года.

Что произойдет в конце этого сезона? Не могу сказать, но очевидно, что Руни усилил бы «Эвертон». Однако, в этом вопросе решающую роль играет желание самого игрока, мы не вмешиваемся в переговоры между «МЮ» и футболистом, – отметил Куман.

– Руни – один из величайших игроков, который когда-либо выступали в чемпионате Англии, – считает Уолш. – Отрицать интерес к этому футболисту было бы неправильно. Он начал свою карьеру именно в «Эвертоне», и если появилась возможность его вернуть, то почему бы действительно не рассмотреть этот вариант? 

Думаю, что если Уэйн решится стать игроком «Эвертона», то болельщиков ждет самая настоящая эйфория. Представьте, сколько футболок с его фамилией будут куплены за один день. Но давайте не забегать вперед, потому что недавно Руни продлил контракт с «Юнайтед» и решил остаться в этом клубе. Нужно немного подождать, – сказал Уолш.

Контракт Уэйна Руни с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2019 года. По оценкам Transfermarkt.de, возвращение игрока сборной Англии может обойтись «Эвертону» в 20 млн евро. 

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