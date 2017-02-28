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10 миллионов – на рукаве! Как можно еще заработать в футболе

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
10 миллионов – на рукаве! Как можно еще заработать в футболе
Источник: Getty Images

Клубы АПЛ теперь будут зарабатывать за счет рекламы на рукавах. Об этом сегодня написало британское издание The Mirror.

8 клубов АПЛ заключили соглашения с компанией Sporting Group International, которая получит права на продажу места на левом рукаве игровой формы под рекламу.

Клубы будут получать от этих сделок до 10 миллионов фунтов в год. Стоимость рекламного места на рукаве оценивается в 20% от стоимости места титульного спонсора. Стоит отметить, что на рукаве будет располагаться реклама того же спонсора, что является титульным.

Сделка вступит в силу со следующего сезона. На данный момент контракты заключили 8 клубов. Как минимум две команды точно не смогут этого сделать, поскольку их соглашение со спонсором предполагает отсутствие второго логотипа на форме.

Схема простая: продается рекламное пространство единым пакетом. Прибыль пропорциональна будет распределена между всеми подписавшимися на это клубами.

Адриан Райт, генеральный директор Sporting Group International, говорит:

– Это первый раз в истории, когда рукав может быть продан «оптом», то есть первый раз, когда один бренд будет замечен сразу как минимум у половины премьер-лиги.

Рубашки рукав сейчас используется, чтобы показать логотип и название спонсора премьер-лиги. Логотип Premier будет по-прежнему красоваться на левом рукаве, а продаваемая реклама – справа.


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