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Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов
Федор СмоловИсточник: «Советский спорт»

«Урал» в невероятном по сюжету матче обыграл в серии пенальти «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России. Главным неудачником встречи стал форвард «быков» Федор Смолов, не реализовавший сразу два 11-метровых удара.

Сильные морозы и осадки разбили поле «СКБ-Банк арены» в Екатеринбурге, сделав его непригодным для игры в футбол. РФС настоял на переносе матча. Выбирая между запасным полем в Тюмени и Краснодаром «Урал» выбрал юг.

Уже затем президент клуба Григорий Иванов скажет, что клуб хотел провести матч в манеже, но получил отказ из-за вместимости сооружения - три тысячи вместо положенных по регламенту десяти.

Болельщики решение не поддержали. Взамен «Урал» предложил фанатам следить за игрой в кинотеатре, где была организована бесплатная трансляция матча. Болельщики забили зал битком, не оставив пустой гостевую трибуну и в Краснодаре – на ней расположились десять фанатов из Екатеринбурга.

«Краснодар» в начале матча было не остановить. Швед Классон безболезненно заменил Мамаева, Газинский выгрызал мяч в середине поля, бросая в атаку трио форвардов, Рамирес дежурно издевался над соперником на левом фланге.

Казалось, «быки» сделали результат к 33-й минуте. Классон дважды забил сам и ассистировал Смолову – 3:0. Но тут напомнила о себе защита. «Краснодар» вновь, как и ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче», пропустил со «стандарта». Снова обнажилась главная проблема кубанцев в обороне – борьба на втором этаже и игра на выходе Крицюка.

Уже во втором тайме Быстров проиграл воздушную дуэль Бикфалви. Шалимов развел руками. Быстров уткнулся лицом в газон, а Крицюк остался лежать на спине после прыжка, не находя сил встать. Как оказалось, лег и «Краснодар», позволив «Уралу» вернуться в игру после тяжелого нокдауна.

Пока владелец южан Сергей Галицкий нервно сжимал руки, Бикфалви пульнул в угол уже ногой. Крицюк, казалось, и не вставал с газона. А главный тренер «Урала» Александр Тарханов неловко почесал затылок, словно не веря в происходящее.

«Краснодар» бросился забивать еще. Смолова сбили в чужой штрафной. Пенальти. Но главный русский бомбардир запустил мяч над перекладиной, не использовав шанс закончить игру в основное время.

В первом дополнительном тайме, Смолов, казалось, исправился, скинув мяч под удар Классону, но швед не попал в ворота с угла вратарской.

Дело дошло до серии пенальти. С трибун понесся легкий гул. Три года назад «Краснодар» уступил «Ростову» в финале Кубке России как раз после пробития 11-метровых, о чем помнили болельщики. Не сложилось и в этот раз: Заболотный отразил удары Рамиреса и Смолова, который, похоже, надолго запомнит эту игру.

Матч

Урал - Краснодар - 3:3 (1:3)

Голы

Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин

Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов

Незабитые пенальти

Смолов (Краснодар), 89

Предупреждения:

Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100

Удаления:

Данцев, 92 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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