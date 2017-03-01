Захарчук продолжает лютовать. Билялетдинов его поддерживает. Что скажет СДК?

Дмитрий Пономаренко продолжает тему о намеренном нанесении травм игрокам КХЛ на примере защитника «Ак барса» Степана Захарчука.

В четвертом матче серии между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» защитник казанцев Степан Захарчук с разгону саданул локтем в голову нападающему хозяев Томашу Мертлу.

Подняться со льда самостоятельно уфимец не смог. На лед выскочил доктор «Салавата», помог игроку прийти в чувство. А затем отхаживал его уже на скамейке, прикладывая к голове ледяной мешок.

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Скажу честно, меня этот эпизод с участием мощного «барса» уже и не удивил. Потому что много шуму было после третьего матча в этой серии, когда Захарчук вывел из строя форварда «Салавата» Антона Лазарева. И получил за это всего две минуты штрафа.

После матча пресс-служба уфимского клуба озвучила предварительный диагноз врачей. И прозвучал он страшно: «Перелом грудных позвонков».

К счастью, все обошлось. У Антона просто сильный ушиб, большая гематома. Но перелома, слава богу, нет. И с хоккеем ему завязывать не придется.

Повезло. И что это повод успокаиваться? Будем ждать пока Захарчук кого-нибудь сломает уже всерьез?

Я сейчас не говорю о борьбе двух клубов в плей-офф. Речь о том – какой ценой достигается победа. Ведь два эпизода с участием Захарчука очень похожи друг на друга. Соперник у борта. Следует атака с разгона. И никакими не параллельными курсами едут игроки. Степан бьет четко на поражение. Под таким углом, чтоб жертва никуда не делась – оказалась между ним и бортом, либо вообще валит оппонента таранным встречным ударом.

СДК в итоге за первый эпизод с Лазаревым задним числом поменял Захарчуку наказание. Переквалифициров ал две минуты штрафа в 5+20. И все. По сути, это просто устное предупреждение. Никакой дисквалификации. И, соответственно, никакого наказания.

А «Ак Барс»-то, при этом своей цели достиг, Лазарев не то, что не играет, даже не тренируется пока.

Еще больше меня огорошила позиция главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, который даже после решения СДК, заявил, что его игрок действовал в пределах правил. Что перед столкновением не прыгал. Тренер дал понять, что полностью поддерживает Захарчука. Что посмотрел видео и считает, что тот сыграл правильно и должен продолжать в том же духе. Мол, просто манера игры у не такая.

Посмотрели видео… Прыжка не было…

Я не знаю тогда уже, что людям доказывать. Человек отрывает от льда, обе его ноги в воздухе. Потом он на них приземляется. Да, это не тройной тулуп. Но если это не прыжок, что что Билялетдинов и Захарчук считают прыжком?!

Мне просто интересно уже. Пусть его на следующей пресс-конференци и об этом обязательно спросят. Потому что надо, конечно, защищать своих игроков. Но нельзя их выгораживать, отрицая очевидные вещи. Да еще и сознательно потворствовать тому, что они «убивают» соперников.

Вы посмотрите второе видео. Ведь все тоже самое. Не такой сильный разгон, зато Степан ловит Мертла на встречном движении. Не такой высокий прыжок, но оба конька ото льда опять оторвались. Но только вот на сей раз высоко прыгать и нужды не было. Ведь рост у Мертла всего 175 сантиметров. Он на 20 с лишним сантиметров ниже Захарчука. И Степан всей своей массой в 105 кг, врезался ему в голову.

Прошлый раз, когда на спортивных сайтах спорили о Лазареве, довелось прочитать, что Антон сам виноват – позволил себя атаковать у борта. Сейчас, пожалуй, уже Мертл будет виноват в том, что недостаточно высоким вырос. И сам на локоть Захарчука налетел.

А Степан скажет судьям, что специально в голову уфимцу не целился. Билялетдинов упрямо повторит, что это был чистый силовой прием. Арбитры матча опять оценили фол, который мог привести к очень серьезной травме и даже убить человека, считай, по минимуму - 2+10.

Что скажет СДК?

Неужели будем ждать настоящей трагедии, покрывая вот такой «бандитизм» с умышленным нанесением тяжелых травм на площадке?