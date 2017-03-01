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Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дэвид Хэй снова готов к бою
Дэвид Хэй снова готов к боюИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет самые интересные и значимые боксерские поединки наступившего месяца.

4 марта

Лондон

Дэвид Хэй – Тони Белью

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй возвращается на большой ринг. Да, это тот самый британец, который объединил в своих руках три чемпионских пояса в первом тяжелом весе, а затем уверенно перебоксировал Николая Валуева, нокаутировал Джона Руиса и уступил Владимиру Кличко в близком бою при минимуме атакующих действий с обеих сторон.

Из-за последствий травм и недостатка спортивной мотивации «Хэймэйкер» не дрался почти четыре года, но все же он решился на попытку реанимации карьеры. Дэвид уже одержал две быстрые и легкие победы: над австралийцем Марком де Мори (ТКО 1) и швейцарцем Арнольдом Гьерджаем (ТКО 2), но первый серьезный тест ему предстоит пройти именно сейчас.

Для англичан грядущий поединок на столичной «О2 Арене» - поистине грандиозное событие. К чисто спортивной составляющей примешивается еще и социальный подтекст. Хэй позиционирует себя стильным лондонским денди, коим во многом и является, в то время как действующий чемпион мира по версии WBC в «крузервейте» Тони Белью – выходец из бедного портового квартала Ливерпуля. Этот отвязный рубаха-парень – кумир докеров и простых работяг.

В ноябре 2013 года Белью, выступавший тогда в полутяжелом весе, проиграл нокаутом темнокожему канадцу Адонису Стивенсону, но затем дела его пошли в гору. Победная серия Тони составляет уже восемь поединков. В числе прочих он одолел Валерия Брудова, Нэйтана Клеверли, Илунгу Макабу.

Несмотря на разницу в происхождении, как болельщик «Челси» Хэй, так и фанат «Эвертона» Белью обладают взрывным темпераментом и никогда не лезут за словом в карман. Стоит ли удивляться тому, что каждая совместная пресс-конференция бойцов превращалась в настоящее шоу, коему позавидовал бы сам Тайсон Фьюри?

Соперники не разочаровали свою аудиторию и непосредственно перед поединком.

«Да ты просто безмозглый чурбан! Скоро увидишь, что «сломленный человек» с тобой сделает. Я размажу в жижу твою долбанную башку, и мы оба это знаем. Можете смело ставить на меня деньги. Хотите поддержать Белью? Что ж, возьмите кредит и грузите на него все свои сбережения, если вы такие смелые. Это будет легкая работенка» Дэвид Хэй

Конечно, «Хэймейкеру» - уже 36 лет, и его фирменная скорость может уйти в любой момент. Однако Дэвид моложе Владимира Кличко, Александра Поветкина, Бермейна Стиверна и Луиса Ортиса - рейтинговых тяжеловесов, чьи амбиции также далеко не исчерпаны. Рискнем предположить, что если в предстоящий уик-энд он одержит уверенную победу, новый титульный поединок с участием Хэя будет не за горами.

Добавим, что пояс WBC, принадлежащий Белью, в субботнем бою на кону стоять не будет. Скорее всего, вылазка в дивизион тяжеловесов станет для Тони разовой акцией.

В андеркарте: Экс-чемпион мира в легком и полусреднем весах Поли Малиньяджи (США) против Сэма Эггингтона (Великобритания).

4 марта

Бруклин, Нью-Йорк

Кит Турман – Дэнни Гарсия

Колоритный длинноволосый южанин Кит Турман давно считается одним из самых перспективных американских боксеров. К его становлению приложил руку знаменитый тренер Бенджамин Гетти, работавший еще с «Шугаром» Рэем Леонардом. А затем Кит перешел под опеку не менее авторитетного наставника Дэна Бирмингема.

В послужном списке Турмана – 27 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения. Ожидалось, что уроженца Флориды вот-вот сведут на ринге с Флойдом Мэйвезером-младшим, но этот поединок так и не состоялся. А в июне прошлого года Кит с большим трудом отстоял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Многие зрители и журналисты поставили под сомнение его победу над Шоном Портером (115:113 на всех трех судейских картах).

И вот теперь соперником Турмана будет его ровесник Дэнни Гарсия – обладатель пояса WBC в той же категории. Этого бойца в Соединенных Штатах откровенно недолюбливают и недооценивают, хотя Дэнни, как и Кит, в профессионалах пока не проигрывал. Черный пиар Гарсии регулярно обеспечивает его отец и тренер Анхель – одиозная личность, готовая в интересах сына или просто ради красного словца смешать с грязью кого угодно и по любому поводу. Разумеется, перепало и Турману...

Ранее Дэнни поставил эффектную точку в карьере знаменитого мексиканца Эрика Моралеса, нокаутировал любимца британской публики Амира Хана и перехитрил грозного аргентинского панчера Лукаса Матиссе, хотя и явно злоупотребляя при этом ударами ниже пояса. Ни в одном из этих поединков Гарсия не считался фаворитом.

Вот и сейчас, букмекеры отдают явное предпочтение Турману – притом, что расклад сил вовсе не выглядит однозначным.

В андеркарте: Чед Доусон (США) против Анджея Фонфары (Польша). Рейтинговый бой в полутяжелом весе.

10 марта

Валенсия

Максим Власов – Тамаш Лоди

Самарец Максим Власов попал в тройку лучших российских боксеров 2016 года по версии «Советского спорта». И это более чем заслуженно. Рослый и техничный «крузер» боксирует часто и успешно. В июне он одержал досрочную победу над украинцем Исмаилом Силлахом, а в декабре нокаутировал олимпийского чемпиона Пекина-2008 Рахима Чахкиева в зрелищном и драматичном поединке.

Едва ли победную поступь Максима остановит малоизвестный венгр Тамаш Лоди, проигравший два последних боя (один из них – все тому же Чахкиеву).

Самый интригующий вопрос: почему вечер бокса, в котором также будут задействованы Сахиб Усаров и участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро Артем Чеботарев, пройдет в Испании? Дело в том, что главный спонсор мероприятия – фирма, производящая крепкие спиртные напитки. Организация турнира в нашей стране шла бы вразрез с российским законодательством.

В андеркарте: Сахиб Усаров (Россия/Таджикистан) – Руслан Берчук (Россия), Артем Чеботарев (Россия) – Агоэ Ашонг (Гана).

18 марта

Нью-Йорк

Геннадий Головкин – Дэниэл Джейкобс

Долгожданный поединок с участием безоговорочного лидера среднего веса Геннадия Геннадьевича Головкина (GGG). В бою с американцем Дэниелом Джейкобсом уроженец Караганды рискнет чемпионскими поясами сразу по трем версиям – WBA, WBC и IBF.

Нокаутер из Казахстана, за плечами которого – многолетняя и успешная любительская карьера, становится все более и более популярным за океаном. Остается лишь одна проблема: самые именитые и выгодные в коммерческом отношении соперники по-прежнему не торопятся выходить в один ринг с Геннадием. И первый в этом списке – конечно же, мексиканец Сауль Альварес, отказавшийся от титула Всемирного боксерского совета сразу после того, как организация потребовала от него провести бой с Головкиным.

Впрочем, представляющий интересы Канело Оскар де ла Хойя и сегодня продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Недавно глава компании Golden Boy Promotions заявил, что бой Альварес – Головкин непременно состоится будущей осенью, если Сауль одолеет соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, а Геннадий пройдет Джейкобса.

«Настало время либо доказать слова делом и нокаутировать его, либо заткнуться. Мы оба обладаем поставленным ударом и отличными навыками. Поэтому существует множество вариантов, как может сложиться наш поединок. Но могу сказать, что он очень опасный боец» Дэниел Джейкобс

Так или иначе, предстоящий поединок – хороший ответ критикам GGG, коих в США тоже хватает. Дэниел потерпел на профессиональном ринге только одно поражение (в 2010 году от россиянина Дмитрия Пирога), 12 последних боев завершил досрочно, ему всего 30 лет, а на предварительном взвешивании, которое состоялось за месяц до «часа икс», американец оказался значительно тяжелее чемпиона мира – 79,2 против 74,8 кг соответственно. Такого оппонента при всем желании не назовешь проходным или несуразным.

В андеркарте: Роман Гонсалес (Никарагуа, лучший боксер мира по версии журнала The Ring) против Срисакета Рунгвисаи (Таиланд).

Другие топ-поединки месяца:

2 марта Шинсуке Яманака – Карлос Карлсон

11 марта Давид Лемье – Кертис Стивенс, Юриоркис Гамбоа – Рене Альварадо, Гарри Расселл-младший – Оскар Эскандон, Жермелл Чарло – Чарльз Хэтли

17 марта Кермит Синтрон – Вальтер Кастильо

18 марта Роберт Штиглиц – Никола Секлоча

25 марта Хорхе Линарес – Энтони Кролла

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Дмитрий Спирин
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