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Грубость Захарчука и безумная концовка в Уфе. Видеообзор матчей Кубка Гагарина

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Грубость Захарчука и безумная концовка в Уфе. Видеообзор матчей Кубка Гагарина
Источник: ХК «Салават Юлаев»

Самые яркие моменты четвертых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. Опасная работа арбитров

Главному арбитру матча «Адмирал» - «Авангард» Максиму Сидоренко неслабо досталось во время атаки омской команды. Сначала защитник дальневосточников Оскарс Бартулис попал шайбой в арбитра, сбив того с ног. А после белорусскому судье досталось на пятачке от нападающего «ястребов» Владимира Соботки.

4. Буллит и гол Доуса

За несколько минут до конца третьего периода защитник «Трактора» Кирилл Кольцов едва не стал антигероем встречи. Сначала он сломал клюшку нападающему «Барыса» Константину Пушкареву, а после отбросил ее в сторону другого форварда казахской команды Найджела Доуса. Как итог: буллит и две минуты штрафа.

И если поединок один на один чешский голкипер «Трактора» Павел Францоуз у Доуса выиграл, то при игре в большинстве «Барыс» сравнял счет и перевел игру в овертайм.


3. Проход Казакова

Воспитанник омского «Авангарда» нападающий «Адмирала» Максим Казаков отличается заброшенными шайбами в четвертом подряд матче серии против своей бывшей команды.


2. Очередная грубость Захарчука

В третьем матче серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» защитник казанской команды Степан Захарчук жестко обошелся с форвардом уфимцев Антоном Лазаревым. Предварительный диагноз врачей прозвучал жутковато  - «перелом 6-7 грудных позвонков». К счастью, все обошлось, и нападающий отделался сильным ушибом. Однако, этим все не закончилось, и спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение переквалифицировать наложенное на Захарчука наказание с двух минут штрафа на 5+20, а также подвергнуть игрока денежному штрафу.

Все это нисколько не остудило пыл игрока обороны казанцев. И в четвертом матче серии жертвой жесткой силовой манеры игры защитника «Ак Барса» стал чешский форвард «Салавата» Томаш Мертл. Инцидент произошел на седьмой минуте первого периода. Захарчук на скорости влетел в нападающего «Салавата», после чего последнему понадобилась медицинская помощь. Защитник «Ак Барса» получил от арбитров  2+10 минут за атаку в область головы и шеи.


1. Безумная развязка в Уфе

Почти весь матч «Салават Юлаев» пытался отыграться и за 44 секунды до конца третьего периода все же сумел восстановить равновесие в счете благодаря точному броску Кирилла Капризова.


Однако за семь секунд до конца, когда уже все ждали овертайма, подопечные Игоря Захаркина умудрились снова пропустить. Канадский форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо, при полном попустительстве со стороны обороны «Салавата», успел трижды с близкого расстояния бросить по воротам голкипера уфимской команды Никласа Сведберга. И если первые два броска не достигли цели, то третий принес «Ак Барсу» победу в этой встрече.


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