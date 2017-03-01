Победа «Спартака», трагедия Смолова и новое амплуа Сычева. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

«Краснодар» вылетел из Кубка

Российская футбольная весна открылась суперматчем – «Краснодар», ведя в счете 3:0, разбазарил преимущество и в итоге уступил в серии пенальти. А главным неудачником стал Смолов, не забивший пенальти на 89-й минуте и промахнувшийся в серии. В этом сезоне у «Краснодара» была отличная возможность взять первый трофей. Не судьба.





Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка

А мораль такова. Не надо отдавать мяч и играть по счету, если не умеешь. «Краснодар» еще в Турции странным образом отошел назад, да «Фенербахче» хватило только на один гол. А может, это не тактический просчет, а функциональные проблемы. Не готова команда на 90 минут, «садится» после 60-й. Тогда еще хуже.

Игорь Шалимов теряется в догадках.





Последний спарринг «Спартака»

Красно-белые позже всех завершили подготовку к сезону. Хотя нет, еще не завершили: команда останется в Испании, откуда и вылетит в Краснодар. Вчера в заключительном контрольном матче был разгромлен норвежский «Согндаль» (4:1). Массимо Каррера выпустил резервный состав, разбавленный теми игроками основы, кто не смог принять участия в предыдущем спарринге. «Спартак» доминировал, особенно во втором тайме, много создавал и вообще провел самый яркий контрольный матч за всю зиму. Но против «Краснодара» сыграет другой состав.

«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча





До матча «Краснодар» – «Спартак» остается несколько дней. Кто сильнее? Это не определить, не измерить. Первый провел три официальных матча в этом году, второй – ни одного. По идее «быки» готовы лучше. Но это по идее. Даже вчерашний конфуз можно трактовать по-разному. То ли «Краснодар» будет мстить всему свету за вылет из Кубка, сметая все на своем пути. То ли не оправится от такого психологического удара.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Сегодня состоятся остальные матчи 1/4 финала Кубка России. «Рубин» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» – с «Тосно», «Уфа» – с «Анжи». После вылета «Краснодара» главным фаворитом турнира можно назвать «Рубин».

Сычев ушел в пляжный футбол

33-летний Сычев, ставший не нужным большому футболу, подался в футбол пляжный. Сейчас он тренируется в составе «Локомотива».

– На базе «Локомотива» в Черкизове мы проходили предсезонку еще в прошлом году. Нас с Дмитрием познакомили тренеры по физподготовке. Дима был решительно настроен попробовать себя в пляжном футболе. В итоге договорились, что с первых тренировок в 2017 году Сычев приезжает к нам и пробует себя в роли пляжного футболиста. Он хочет бросить вызов самому себе, это видно, – рассказал главный тренер пляжной команды Илья Леонов.



Фото: pfkloko.ru

«Сычеву бег по песку в диковинку». Как бывший футболист ушел в пляжный футбол

Ну, удачи! Мы, напомню, ведущая пляжнофутбольная держава. Да и в болотном футболе можем. На всяких чемпионатах мира среди полицейских, военных, врачей побеждаем. А уж среди бездомных вообще вечные фавориты. В общем, мы круты во всех футболах, кроме нормального.

«ВЭБ Арена»

Теперь стадион ЦСКА называется «ВЭБ Арена».

– ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе, – рассказал Евгений Гинер.

Хорошо, конечно: надо как-то зарабатывать. Но огорчает эта безвкусица: все стадионы с одинаковыми названиями. Раньше были «Центральные стадионы», теперь – «Арены». Хочется верить, что стадион «Краснодара» название не поменяет.