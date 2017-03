Овечкин прокомментировал секретную фотографию после победы «Вашингтона» (видео)

Команда Александра Овечкина не просто победила «Рейнджерс», но и показала новичка – элитного защитника Кевина Шаттенкирка.

И да придет Спаситель! Это я о защитнике Кевине Шаттенкирке, которого «Вашингтон» выменял из «Сент-Луиса».

Команда Александра Овечкина и так была очень сильна по всем линиям, шла на первом месте в лиге. Но теперь им и мечтать больше не о ком.

На Шаттенкирка также претендовали «Рейнджерс», «Питтсбург», «Бостон». Но эту борьбу выиграл «Вашингтон», причем отдал не так много – форвардов Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна, а также пик первого раунда драфта-2017 и условно – пик второго раунда драфта-2019. Да, пришлось как-то пожертвовать будущим, но никто из звезд не ушел.

Кевин Шаттенкирк хорош в большинстве, набрал 42 (11+31) очка в 61 матче этого сезона. Он усилит атакующий потенциал защиты. При том, что оборона у «Вашингтона» и так крепкая – по пропущенным голам (134) это лучшая команда лиги, вторым идет «Коламбус» (146), а последним – «Виннипег» (205). Почувствуйте разницу.

Приехал Спаситель? Шаттенкирк просит не называть его так: «Три года назад к нам в «Блюз» прибыл вратарь Райан Миллер, и от него тоже ждали чудес. Человеку в такой ситуации очень тяжело».

Что показал Шаттенкирк в матче с «Рейнджерс» (4:1)?

4 броска по воротам, 1 силовой прием. 17.57 – время на льду, и 2.07 – в большинстве. Это время в спецбригадах урезали у Мэтта Нисканена, который вернулся в состав, пропустив две игры из-за ушиба колена.

Счет открыли «Рейнджерс», когда шайбу в ворота переправил Брэйди Шей.

Но потом забивал только «Вашингтон». Дмитрий Орлов прорвался по левому флангу, и после его броска на добивание успел Маркус Юханссон.

Позже Юханссон сделал дубль, ловко подставив клюшку теперь под прострел Евгения Кузнецова. А четвертый гол забил Никлас Бэкстрем. То есть это был такой шведский вечер в Нью-Йорке. Тем более они забивали в ворота своего земляка Хенрика Лундквиста.

«Рейнджерс» еще отличился, но главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц взял «челлендж», и судьи в тот моменте обнаружили офсайд у хозяев.

Это была 700-я победа для Барри Тротца за карьеру, он занимает шестое место в списке тренеров НХЛ всех времен.

- Мы взяли очень хорошего защитника, - сказал Евгений Кузнецов в интервью NHL.com/ru. – Никакого дискомфорта у Кевина не будет, все ребята ему помогут. Он быстро впишется в команду.

Понятно, что руководство рискует, совершая обмены в дедлайн. Но ты должен с себя спрашивать, улучшая свою игру. Все зависит от нас. И очень приятно, что все в нашем клубе хотят выиграть Кубок Стэнли. Это чувствуется. Важно быть уверенными в себе, но не самоуверенными.

- Вы здорово прибавили после Нового года. Откуда появилась дополнительная энергия?

- От верблюда, - засмеялся Кузнецов. – Да вся команда хорошо играет. Многое зависит от эмоций. Мы отдохнули на пятидневных каникулах и смогли психологически перезагрузиться.

А вот что сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в этом матче не набрал очков, но отметился 4 бросками и 6 силовыми приемами.

- Отношусь к приходу Шаттенкирка положительно, - сказал Ови. – Жалко, что из команды уходят ребята. Но приходят другие, более опытные и мастеровитые игроки. Поэтому вижу здесь только плюсы.

- «Вашингтон» идет первым в лиге. Нужно ли было что-то менять?

- Для игроков главное, чтобы все были здоровы перед плей-офф. А там кого меняют или нет – уже дело не наше, а генменеджера и руководства клуба. Наша команда хочет быть намного сильнее и лучше. Мы взяли такого игрока, как Кевин, и это только плюс для нас.

- Прокомментируйте эту фотографию, - Овечкину показали забавный снимок, на котором он столкнулся с защитником «Блюз» Кевином Шаттенкирком лицом к лицу. Напоминало это фото с Kiss cam.

@JesseBurrill17 on the plus side, it looks like Shattenkirk and Ovechkin already have chemistry pic.twitter.com/NZd9rR0hjU