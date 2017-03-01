Девушка дня. Боец ММА Анастасия Янькова
Сегодня, 1 марта, 26 лет исполнилось самой популярной девушке-бойце ММА Анастасии Яньковой.
Скорее всего, свой следующий поединок она проведет на турнире Bellator, который состоится 31 марта.
Первое января. 🎄🌞Здесь мог бы быть длинный пост, наполненный сарказмом, индульгированием, свободой и огромной любовью. Всё это одновременно. Здесь же могли бы быть рассуждения по поводу 2016-го, всех его сюрпризов, болезненных разочарований, жестких уроков и прекрасных важных подарков, но ничего этого здесь не будет. Напечатала и стёрла. 😌 В общем, happy new year, guys! ❤️ #nye #thailand #phuket #1january
"Кто беднее не допускающих перемен, состоящих из дат, мест жительства и имён? Всякий раб медицинской, кредитной, визитной карты, всякий пронумерован и заклеймён. Всякий заживет, только если выплатит ипотеку, а ты, - если ты умён, - Уже понял, что кроме тех, что сейчас, у тебя не было и не будет лучших времён."(с) ❤🌞🌎 #полозкова #thailand #phuket