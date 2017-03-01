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Девушка дня. Боец ММА Анастасия Янькова

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушка дня. Боец ММА Анастасия Янькова

Сегодня, 1 марта, 26 лет исполнилось самой популярной девушке-бойце ММА Анастасии Яньковой.

Скорее всего, свой следующий поединок она проведет на турнире Bellator, который состоится 31 марта.

🌙💜🐉

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

💜🎶#borntobewild

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

Мужчина, который действительно умеет удивлять 😂

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

@npnmatt professor of nutrition 👑😎 Great to see you again! 🙏 P.S. Chocolate and desserts I'll see you in a next life lol 😂

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

🐒🐴#spikeguyschoiceawards #bellatormma #spike

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

#слоноконь вернулся. Я знаю, вы скучали. 🐘🐎😁

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

Уже меньше месяца осталось до #Bellator161 😈 #добро #bellatormma #weighin #akahq #akathailand

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

🐉💜 #sahasrara #7 #purplehair #ink #silver #monday #magic

Публикация от anastasia_yankova (@anastasia_yankova)

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Сергей Ващенко
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