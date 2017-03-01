Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин- : -Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Махачев, Яндиев и Токов — лучшие российские бойцы по итогам февраля

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Махачев, Яндиев и Токов — лучшие российские бойцы по итогам февраля

Вот и закончилась зима — февраль позади. «Советский спорт» традиционно составил рейтинг лучших бойцов России по итогам прошлого месяца.

Лучшие бойцы России

Февраль

3-е место

Анатолий Токов 

Весовая категория: средняя.
Место в мировом рейтинге: 30. Поднялся за месяц на 11 позиций.

Представитель команды Fedor Team Анатолий Токов 19 февраля дебютировал в американской организации Bellator. На 172-м турнире промоушена по счету его соперником стал местный боец Франциско Франце.

Первый раунд россиянин проиграл, попавшись на прием «треугольник». Казалось, что вот-вот и Анатолий решит сдаться. Но он проявил силу воли, мужественный характер и чудом вышел из невыгодного для себя положения. Секундантом Токова стал сам Федор Емельяненко, у которого в этот день сорвался бой против Мэтта Митриона. После первого раунда он посоветовал Токову не лезть в борьбу.

«Не нужно бороться с бразильцами, понял?», - говорил Последний император своему подопечному. Анатолий послушался своего наставника и во втором раунде больше не боролся с Франце. В итоге, ему удалось во второй пятиминутке «забить» соперника и победить техническим нокаутом. Эта победа для Анатолия стала 25-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

2-е место

Абукар Яндиев

Весовая категория: легкая.
Место в мировом рейтинге: 88. Впервые поднялся в топ-100.

18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge Абукар Яндиев встретился с чемпионом организации в легком весе Александром Бутенко. Абукара не смутило то, что его соперник не сумел уложиться в весовую категорию и он с достоинством принял вызов.

Как оказалось — не зря. С самых первых секунд первого раунда Яндиев накинулся на чемпиона и сокрушил его многочисленными ударами. Бой продлился всего 67 секунд и Бутенко абсолютно ничего не смог сделать с дерзким претендентом.

Теперь М-1 в легком весе новый чемпион. Но, скорее всего, ненадолго. Абукаром активно интересуются представители UFC. Так что неизвестно, где свой следующий поединок проведет Яндиев.

1-е место

Ислам Махачев

Весовая категория: легкая.
Место в мировом рейтинге: 38. За месяц поднялся на 41 позицию.

Ислам Махачев наконец-то стал оправдывать все ожидания. На турнире UFC 208, который состоялся 11 февраля, российский боец в «клетке» встретился с крепким американцем Ником Ленцом, имевшим до боя с Исламом в своем активе две победы подряд.

Махачев прекрасно провел бой с Ленцом, выиграв каждый из раундов. Теперь близкий друг Хабиба Нурмагомедова в мировом рейтинге занимает 38-е место. Не самое высокое, но потенциал у этого парня огромный. Всего за месяц он поднялся на 41 (строчку).

Также достойно в феврале проявили себя следующие бойцы: Ахмед Алиев, Виталий Минаков, Мовлид Хайбулаев, Дамир Исмагулов, Роман Копылов.

Напомним, лучших боойцов января!

1. Алексей Олейник
2. Виталий Бигдаш
3. Шамиль Гамзатов 

А тем временем...

Александр Шлеменко готов к поединку против американца Пола Брэдли на турнире в Москве, который состоится 3 марта.

О бойце, который беспощаден к себе. Свежий выпуск передачи «Пропустил немножко»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Емельяненко: Надеюсь выступить как можно раньше и делаю для этого всеРоссийский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее. Напомним, совсем недавно брат Федора Емельяненко подписал контракт в российском промоушене WFCA (Всемирный бойцовский клуб «Ахмат»), представляющем бойцовскую лигу «Ахмат».Шлеменко – фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеровРоссийский боец ММА средней весовой категории Александр Шлеменко является фаворитом в поединке против американца Пола Брэдли, по мнению букмекеров.Шлеменко может подраться за титул Bellator летомКак стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.Реванш Карвальо – Манхуф состоится в Турине 8 апреляЧемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэль Карвальо свой следующий поединок проведет против голландца Мелвина Манхуфа.Вадим Финкельштейн: Давно говорил, что Абукар Яндиев фантастически талантливый боецПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге турнир M-1 Challenge 74, поделился мнением об ажиотаже вокруг боя Яндиев-Бутенко и рассказал о ближайших планах организации.M-1 Challenge 75. Амилкар Алвеш заменит Энока Солвеса ТорресаЗа три дня до своего поединка против Валерия Мясникова на турнире M-1 Challenge 75 Энок Солвес Торрес получил травму спины, на столь коротком уведомлении его заменит ветеран UFC, чемпион Shooto Brazil Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10.«Корейский зомби» посетит M-1 Challenge 75Известный всему миру MMA «Корейский зомби» Чен Сон Джон пополнит ряды звездных гостей на международном турнире M-1 Challenge 75, куда он прилетит в качестве секунданта своего соотечественника Йонг Бок Кила.Промо-ролик боя Шлеменко — Брэдли (видео)3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 состоится поединок россиянина Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.Девушка дня. Боец ММА Анастасия ЯньковаДевушка дня. Боец ММА Анастасия ЯньковаСегодня, 1 марта, 26 лет исполнилось самой популярной девушке-бойце ММА Анастасии Яньковой.Шлеменко провел открытую тренировку в Москве перед боем с Брэдли (видео)3 марта в Москве состоится турнир М-1 Challenge 75, в главном бою которого лучший средневес России Александр Шлеменко сразится с американцем Полом Брэдли.Россиянин Гога Шаматава проведет защиту титула чемпиона Европы в бою с Митчеллом КадуЧемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава из Краснодара (9 побед, 6 досрочно) проведет первую защиту титула против голландского бойца Митчелла Каду. Титульный бой станет вторым главным событием бойцовского турнира «PRIME Selection-2017», который стартует 18 марта в Краснодаре.Хабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов - о предстоящем поединке против американца Тони Фергюсона.«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»Ведущие программы Сергей Ващенко и Артур Гичунцев обсудили прошедший поединок непобежденного российского тяжеловеса Виталия Минакова.Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеруАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.M-1 Challenge 75. Грабински сразится против Тутараули3 марта на международном турнире M-1 Challenge 75 зрителей ожидает бой чемпиона GMC Мохамеда Грабински (Германия и Польша, 14-3) против чемпиона мира по кикбоксингу и победителя кубка мира по кудо Рауля Тутараули (Грузия, 7-3).M-1 Challenge 75. Адас проведет бой против ПриказыСостав участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75, который пройдет 3 марта в Москве, пополнился еще одним интереснейшим боем. Чемпион Германии по K-1 Арда Адас (Германия, 7-2) сразится с российским проспектом-ударником Данилой Приказой (Fightspirit, 5-1-1).Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFCРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделюРоссийские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Российские бойцы завоевали «золото» в общекомандном зачете первенства мира по ММАРоссийские бойцы добыли общекомандное «золото» на первенстве мира по ММА-2017 среди юношей 16-17 лет.Лэшли хочет провести бой с ЕмельяненкоИзвестный рестлер и боец смешанного стиля Бобби Лэшли ждет своего шанса сразиться против россиянина Федора Емельяненко.
Главные новости
Другие
Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо
Олимпиада
Глава USADA: Участие российских спортсменов испортило две последние Олимпиады
MMA
Александр Емельяненко: Надеюсь выступить как можно раньше и делаю для этого все
Футбол
Суд подтвердил решение о взыскании с Евегния Гинера 100 млн долларов в пользу Альфа-банка
Футбол
Конте согласился возглавить «Интер»
MMA
Шлеменко – фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеров
Футбол
Сергей Прядкин: Расширение РФПЛ возможно после ЧМ-2018
MMA
Шлеменко может подраться за титул Bellator летом
Футбол
ФИФА разрешила Зозуле перейти в четвертую команду за сезон
MMA
Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с Конором
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства