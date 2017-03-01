Махачев, Яндиев и Токов — лучшие российские бойцы по итогам февраля

Вот и закончилась зима — февраль позади. «Советский спорт» традиционно составил рейтинг лучших бойцов России по итогам прошлого месяца.

Лучшие бойцы России



Февраль

3-е место

Анатолий Токов

Весовая категория: средняя.

Место в мировом рейтинге: 30. Поднялся за месяц на 11 позиций.

Представитель команды Fedor Team Анатолий Токов 19 февраля дебютировал в американской организации Bellator. На 172-м турнире промоушена по счету его соперником стал местный боец Франциско Франце.

Первый раунд россиянин проиграл, попавшись на прием «треугольник». Казалось, что вот-вот и Анатолий решит сдаться. Но он проявил силу воли, мужественный характер и чудом вышел из невыгодного для себя положения. Секундантом Токова стал сам Федор Емельяненко, у которого в этот день сорвался бой против Мэтта Митриона. После первого раунда он посоветовал Токову не лезть в борьбу.

«Не нужно бороться с бразильцами, понял?», - говорил Последний император своему подопечному. Анатолий послушался своего наставника и во втором раунде больше не боролся с Франце. В итоге, ему удалось во второй пятиминутке «забить» соперника и победить техническим нокаутом. Эта победа для Анатолия стала 25-й в профессиональной карьере при трех поражениях.

2-е место

Абукар Яндиев

Весовая категория: легкая.

Место в мировом рейтинге: 88. Впервые поднялся в топ-100.

18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge Абукар Яндиев встретился с чемпионом организации в легком весе Александром Бутенко. Абукара не смутило то, что его соперник не сумел уложиться в весовую категорию и он с достоинством принял вызов.

Как оказалось — не зря. С самых первых секунд первого раунда Яндиев накинулся на чемпиона и сокрушил его многочисленными ударами. Бой продлился всего 67 секунд и Бутенко абсолютно ничего не смог сделать с дерзким претендентом.

Теперь М-1 в легком весе новый чемпион. Но, скорее всего, ненадолго. Абукаром активно интересуются представители UFC. Так что неизвестно, где свой следующий поединок проведет Яндиев.

1-е место



Ислам Махачев

Весовая категория: легкая.

Место в мировом рейтинге: 38. За месяц поднялся на 41 позицию.

Ислам Махачев наконец-то стал оправдывать все ожидания. На турнире UFC 208, который состоялся 11 февраля, российский боец в «клетке» встретился с крепким американцем Ником Ленцом, имевшим до боя с Исламом в своем активе две победы подряд.

Махачев прекрасно провел бой с Ленцом, выиграв каждый из раундов. Теперь близкий друг Хабиба Нурмагомедова в мировом рейтинге занимает 38-е место. Не самое высокое, но потенциал у этого парня огромный. Всего за месяц он поднялся на 41 (строчку).

Также достойно в феврале проявили себя следующие бойцы: Ахмед Алиев, Виталий Минаков, Мовлид Хайбулаев, Дамир Исмагулов, Роман Копылов.

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