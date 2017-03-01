Скандал в Монреале. Радулов и «канадцы» привели в бешенство Тортореллу (видео)
Какой-то триллер получился, а не овертайм у «Монреаля». Все решил гол Гальченюка, когда Радулов идеально закрыл обзор Бобровскому.
Рассказывать о матче «Монреаль» - «Коламбус» нужно с овертайма. Все интересное происходило там, потому что в основное время ничего забито не было – 0:0.
На второй минуте дополнительного времени Макс Пачиоретти вылетел на ворота Сергея Бобровского. Бросок – голкипер «Коламбуса» останавливает шайбу. Но на него падает форвард «мундиров» Брэндон Дубински и запихивает шайбу в свою сетку. Конечно, там Пачиоретти тоже ловко орудовал клюшкой. Но все же это автогол.
На видео четко заметно, что шайба пересекла ленточку.
И арбитры ее не засчитали? Да что вы говорите!
Капитан Макс Пачиоретти презрительно сплевывает на лед, болельщики в «Белл Центр» бушуют от негодования.
Но арбитр непреклонен. Он разводит руками – не было гола!
Чуть позже защитник «Коламбуса» Сет Джонс удален в овертайме за задержку Андрея Маркова из «Монреаля».
Большинство «Канадиенс», мощный щелчок Алекса Гальченюка – и шайба влетает в сетку. Гол! Теперь чистый.
Но я бы сказал, эту шайбу сделал Александр Радулов. Это он очень грамотно закрывал обзор Сергею Бобровскому. Саша сыграл просто идеально!
«Я вообще не видел шайбу», - признался Бобровский.
Тренер «Коламбуса» Джон Торторелла чуть не лопнул от злости. Смотрите видео. Он шел по льду и матерился на судей. Игрокам «Блю Джекетс» пришлось даже оттаскивать его от официальных лиц. Иначе Тортс точно нарвался бы на дисквалификацию.
После матча Торторелла отказался комментировать этот эпизод. Потому что в НХЛ, как и в КХЛ, тоже жестко штрафуют за критику судей.
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал третий сухарь в сезоне. «Канадиенс» укрепили свои позиции в Атлантическом дивизионе. Кажется, команда выходит из затяжного кризиса.
Матч
Монреаль - Коламбус - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Гальченюк (Уэбер, Пачиоретти), 63:53 (1:0 - бол.).
Место и дата
01 марта 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция