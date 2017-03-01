Скандал в Монреале. Радулов и «канадцы» привели в бешенство Тортореллу (видео)

Какой-то триллер получился, а не овертайм у «Монреаля». Все решил гол Гальченюка, когда Радулов идеально закрыл обзор Бобровскому.

Рассказывать о матче «Монреаль» - «Коламбус» нужно с овертайма. Все интересное происходило там, потому что в основное время ничего забито не было – 0:0.

На второй минуте дополнительного времени Макс Пачиоретти вылетел на ворота Сергея Бобровского. Бросок – голкипер «Коламбуса» останавливает шайбу. Но на него падает форвард «мундиров» Брэндон Дубински и запихивает шайбу в свою сетку. Конечно, там Пачиоретти тоже ловко орудовал клюшкой. Но все же это автогол.





На видео четко заметно, что шайба пересекла ленточку.

И арбитры ее не засчитали? Да что вы говорите!

Капитан Макс Пачиоретти презрительно сплевывает на лед, болельщики в «Белл Центр» бушуют от негодования.

Но арбитр непреклонен. Он разводит руками – не было гола!

Чуть позже защитник «Коламбуса» Сет Джонс удален в овертайме за задержку Андрея Маркова из «Монреаля».

Большинство «Канадиенс», мощный щелчок Алекса Гальченюка – и шайба влетает в сетку. Гол! Теперь чистый.





Но я бы сказал, эту шайбу сделал Александр Радулов. Это он очень грамотно закрывал обзор Сергею Бобровскому. Саша сыграл просто идеально!

«Я вообще не видел шайбу», - признался Бобровский.

Тренер «Коламбуса» Джон Торторелла чуть не лопнул от злости. Смотрите видео. Он шел по льду и матерился на судей. Игрокам «Блю Джекетс» пришлось даже оттаскивать его от официальных лиц. Иначе Тортс точно нарвался бы на дисквалификацию.

После матча Торторелла отказался комментировать этот эпизод. Потому что в НХЛ, как и в КХЛ, тоже жестко штрафуют за критику судей.

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал третий сухарь в сезоне. «Канадиенс» укрепили свои позиции в Атлантическом дивизионе. Кажется, команда выходит из затяжного кризиса.