Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты тринадцатого тура
В рамках 26-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником 19sw61, набравший максимальное количество очков по итогам 25-го тура.
«Эвертон» - «Сандерленд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0
«Челси» - «Суонси» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:0
«Халл Сити» - «Бернли» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1
«Кристал Пэлас» - «Мидлсбро» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1
«Вест Бромвич» - «Борнмут» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0
«Уотфорд» - «Вест Хэм» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:1
«Тоттенхэм» - «Сток Сити» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Лестер» - «Ливерпуль» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:3
Прогноз читателей – 0:2
Общий счет – 21:14 в пользу сборной читателей.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-4.
В 27-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Batya35.