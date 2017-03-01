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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты тринадцатого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты тринадцатого тура

В рамках 26-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником 19sw61, набравший максимальное количество очков по итогам 25-го тура.

«Эвертон» - «Сандерленд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0

«Челси» - «Суонси» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:0

«Халл Сити» - «Бернли» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1

«Кристал Пэлас» - «Мидлсбро» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

«Вест Бромвич» - «Борнмут» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0

«Уотфорд» - «Вест Хэм» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:1

«Тоттенхэм» - «Сток Сити» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Лестер» - «Ливерпуль» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:3
Прогноз читателей – 0:2

Общий счет – 21:14 в пользу сборной читателей.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-4.

В 27-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Batya35.

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