Закроют ли москвичи и ярославцы серии? Превью матчей плей-офф 1 марта

Сегодня пятый игровой день плей-офф в Западной конференции. «Локомотив» и московское «Динамо» имеют распрекрасные шансы завершить первый кубковый раунд.

«Динамо» Мск (3) – «Торпедо» (6)

Команда Сергея Орешкина приятно удивила кубковой стойкостью-несги баемостью. Упустив не последних секундах третьего периода победу в третьем матче серии, динамовцы смогли ликвидировать гандикап 0:2 в четвертом и дожать автозаводцев в овертайме.

Очень многое будет определять вратарская дуэль. Торпедовские голкиперы допускают необъяснимые ошибки в овертайме. Дважды в Москве их совершил Михаил Бирюков, а позавчера в Нижнем Новгороде – Илья Проскуряков. Не прижатую им шайбу легко добил в сетку Максим Карпов. Похвалим динамовца – он «доел» эпизод, а ведь мог выключиться из игры. Похвалим и судью, который все разглядел и не прервал голевую атаку гостей поспешным свистком, как сделал его коллега в первом матче серии ЦСКА – «Йокерит».

Фамилии рефери специально не называю – ведь на их полосатых рубашках красуются только номера.

Интересно, пойдет ли главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра на вторую в серии рокировку вратарей?

Начало – 19.30 мск. КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 3-1 (1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ)

Травмированы: з. Вишневский, з. Робинсон – з. Курбатов, з. Шуленин, н. Даугавиньш

«Локомотив» (4) – «Динамо» Мн (5)

Железнодорожники неожиданно уступили в четвертом матче серии (2:4), несмотря на обилие голевых моментов. Позавчера они осаждали ворота Бена Скривеса куда яростнее, чем в первой победной встрече в Минске (5:1).

Канадский вратарь отразил 31 бросок из 33-х, а Алексей Мурыгин – только 13 из 17-ти.

Лидеры атак «зубров» в «минусах»: коэффициент полезности Роба Клинкхаммера «-2», Сергея Костицына – «-3», Ааорна Палушая – «-4» (за две игры), Мэтта Эллисона – «-2». У защитника Марка-Андре Граньяни – «-4».

Кстати, у железнодорожнико в худшие в этом плане форварды ударного звена: у Брэндона Козуна – «-2», у Петри Контиолы – «-1», у Макса Тальбо – «-2». А лучший – нападающий олимпийской сборной Александр Кадейкин – «+4» и 3 (1+2) балла за результативность .

Сегодня главная надежда минчан – их экстравагантный вратарь.

Начало – 19.00 мск. КХЛ-ТВ

Счет в серии: 3-1 (2:1, 7:2, 5:1, 2:4)

Травмированы: н. Картаев – н. Петтерссон



