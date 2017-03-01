Закроют ли москвичи и ярославцы серии? Превью матчей плей-офф 1 марта
Сегодня пятый игровой день плей-офф в Западной конференции. «Локомотив» и московское «Динамо» имеют распрекрасные шансы завершить первый кубковый раунд.
«Динамо» Мск (3) – «Торпедо» (6)
Команда Сергея Орешкина приятно удивила кубковой стойкостью-несги
Очень многое будет определять вратарская дуэль. Торпедовские голкиперы допускают необъяснимые ошибки в овертайме. Дважды в Москве их совершил Михаил Бирюков, а позавчера в Нижнем Новгороде – Илья Проскуряков. Не прижатую им шайбу легко добил в сетку Максим Карпов. Похвалим динамовца – он «доел» эпизод, а ведь мог выключиться из игры. Похвалим и судью, который все разглядел и не прервал голевую атаку гостей поспешным свистком, как сделал его коллега в первом матче серии ЦСКА – «Йокерит».
Фамилии рефери специально не называю – ведь на их полосатых рубашках красуются только номера.
Интересно, пойдет ли главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра на вторую в серии рокировку вратарей?
Начало – 19.30 мск. КХЛ-ТВ HD
Счет в серии: 3-1 (1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ)
Травмированы: з. Вишневский, з. Робинсон – з. Курбатов, з. Шуленин, н. Даугавиньш
«Локомотив» (4) – «Динамо» Мн (5)
Железнодорожники неожиданно уступили в четвертом матче серии (2:4), несмотря на обилие голевых моментов. Позавчера они осаждали ворота Бена Скривеса куда яростнее, чем в первой победной встрече в Минске (5:1).
Канадский вратарь отразил 31 бросок из 33-х, а Алексей Мурыгин – только 13 из 17-ти.
Лидеры атак «зубров» в «минусах»: коэффициент полезности Роба Клинкхаммера «-2», Сергея Костицына – «-3», Ааорна Палушая – «-4» (за две игры), Мэтта Эллисона – «-2». У защитника Марка-Андре Граньяни – «-4».
Кстати, у железнодорожнико
Сегодня главная надежда минчан – их экстравагантный вратарь.
Начало – 19.00 мск. КХЛ-ТВ
Счет в серии: 3-1 (2:1, 7:2, 5:1, 2:4)
Травмированы: н. Картаев – н. Петтерссон