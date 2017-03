Как ломали Бурмистрова. Русского форварда увезли на носилках в Бостоне (видео)

Страшный эпизод произошел в матче «Бостон» - «Аризона». Под убойный силовой прием защитника Колина Миллера попал Александр Бурмистров.

Что же там было? «Аризона» выходила из зоны, шайбу на скорости принимал Александр Бурмистров. Он чуть оглянулся назад, но этого хватило, чтобы потерять контроль над обстановкой.

И тут перед ним, как каменная стена, вырос защитник «Бостона» Колин Миллер.

Бурмистров в него врезался и оказался в глубоком нокауте.

Не сказать, что Миллер – такой уж здоровый парень (185 см / 88 кг). Но Бурмистров еще легче (185 см / 81 кг). И там сыграла роль в разнице скоростей. Вся сила удара пришлась в российского игрока.

Это как на машине влететь в бетонный отбойник.

Конечно, тут началась драка, и Колина Миллера захотели побить.

Но главное – это здоровье Бурмистрова. Он лежал на льду, скорчившись от боли. Казалось, что сотрясение мозга – лучшее, что может быть в такой ситуации.

На лед выкатили носилки.

…На повторе было видно, что Александр Бурмистров не ждал атаки сбоку, и удар пришелся точно в голову. Так что Миллер сыграл грязно – хотел он этого или нет. Хотя прыжка там не было, и коньки ото льда он не оторвал. И локоть он не поднимал – его плечо попало в голову соперника.

В итоге игрока «Бостона» выгнали до конца матча. Наверное, там будет дисквалификация.

Бурмистрова погрузили на носилки и повезли со льда. Сам он нашел в себе силы поднять руки вверх, показывая два больших пальца зрителям. Мол, не волнуйтесь, со мной все в порядке.

Good to see Alex Burmistrov is okay. He snapchatted this and was released from hospital and returned to the team. #Coyotes pic.twitter.com/kOETaNmBDC