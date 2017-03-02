Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Шлеменко – Брэдли

«Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Александром Шлеменко и американцем Полом Брэдли. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой средневесов? Это все есть в нашем материале.

Что за турнир?

М-1 Challenge 75

Организация М-1 Global является первопроходцем ММА-индустрии в России. Многие топовые бойцы вышли именно из этого промоушена. Деятельность компании началась еще в 90-х годах. Президентом является Вадим Финкельштейн.

Александр Шлеменко не впервые будет выступать в М-1. Дебютировал в этом промушене он в 2005 году поединком против Убайдулы Чополаева и победил по очкам. В 2016 году Шлеменко провел здесь две ярких схватки с Вячеславом Василевским и одержал победы. Если в первом бою решение судей разделились, а сами спортсмены переругались из-за этого решения, то в финале Гран-при Александр в третьем раунде «задушил» Вячеслава и снял все вопросы о лучшем. На турнир M-1 Chаllenge 75 фанаты ММА ждали третьего противостояния с Василевским, но Слава подписал контракт с ACB. Из других потенциальных соперников сразу отсеялись Анатолий Токов (подписал контракт с Bellator) и Рамазан Эмеев (залечивает травмы).

Стоит отметить, что у Шлеменко нет притязаний на чемпионский пояс в М-1, которым владеет Эмеев. Задача Александра – вернуть титул Bellator.

Где пройдет турнир?

Турнир пройдет 3 марта в Москве в «Олимпийском». Именно на этой арене Шлеменко одержал первую победу над Василевским. Это было 19 февраля 2016 года.

Шлеменко любят за то, что он себя не жалеет. Передача «Пропустил немножко»

Файткард турнира

Супербой

(До 84 кг), Пол Брэдли (США) - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

Другие поединки

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 77 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Данила Приказа (Fightspirit), 5-1-1

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

Где следить за битвой?

За всеми событиями онлайн можно будет следить на сайте «Советского спорта». Если говорить о ТВ-трансляции, то полностью турнир покажет «Матч! Боец», начиная с 18:00 по московскому времени.

Главные бои бойцовского шоу покажет «Матч ТВ», начиная с 21:55 мск. Шлеменко выйдет в рейдж приблизительно в 22:30 мск.

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО