Нурмагомедов, Шлеменко и Мальдонадо подерутся в марте. Месяц будет жарким

Хабиб Нурмагомедов в США оспорит титул с американцем, Александр Шлеменко проведет бой в Москве, Фабио Мальдонадо поедет в Таджикистан, а в организации Fight Nights появится чемпион в тяжелом весе. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках марта.

M-1 CHALLENGE 75

СК «Олимпийский», Москва, Россия

Дата: 3 марта

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Пол Брэдли (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (19-е, бои 54 победы, 9 поражений); Брэдли (54-е, бои 23-7)

В чем интрига?

Лучший российский боец среднего веса вновь выступит в Москве в рамках турнира М-1. Нет, у Александра нет проблем с лигой Bellator, с которой у него действующий контракт. Напротив, Шлеменко является претендентом на титул чемпиона. Он должен провести бой против победителя пары Рафаэль Карвалью — Мелфин Манхуф. Но когда эта схватка состоится, пока неизвестно. Поэтому, чтобы не терять свое время и физическую форму, Шлеменко подерется в России — Bellator дал добро. Изначально планировалось, что Александр может подраться с кем-то из топовой троицы: Вячеславом Василевским, Анатолием Токовым или Рамазаном Эмеевым. Однако, первый подписал контракт с лигой ACB, второй — с Bellator, а третий — продолжает лечить старые травмы.

Руководство М-1 пришлось найти достойного соперника и сделать это получилось быстро. Следующий оппонент Шлеменко — американец Пол Брэдли, который успел засветиться в таких промоушенах, как UFC, Bellator и WSOF.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: победа Шлеменко нокаутом.

Кто еще подерется на турнире: Алексей Кунченко, Максим Грабович, Магомед Султанхамедов, Сергей Романов и другие.

Fight Nights Global 60

Душанбе, Таджикистан

Дата: 4 марта

Кто: Фабио Мальдонадо (Бразилия) - Абдул-Хамид Давлятов (Таджикистан)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Мальдонадо (109-е, бои 22-11); Давлятов (без рейтинга, бои 2-1)

В чем интрига?

Бразилец, известный своим супер-боем против Федора Емельяненко, проведет уже третий поединок в организации Fight Nights. Если в первых двух он потерпел поражения, то в Таджикистане он подходит к схватке в ранге фаворита. Его соперник — малоизвестный таджикистанский боец Абдул-Хамид Давлятов. Если же Фабио и в этом противостоянии проиграет, то пора задуматься о завершении карьеры.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Прогноз: победа Мальдонадо единогласным решением судей.

UFC 209

Лас-Вегас, США

Дата: 5 марта

Кто: Тайрон Вудли (США) — Стивен Томпсон (США)

Весовая категория: полусредняя (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Вудли (1-е, бои 16-3-1); Томпсон (2-е, бои 13-1-1)

В чем интрига?

В первом поединке этих двух настоящих воинов Томпсон преподнес настоящий сюрприз. Никто не ожидал, что он продержится и трех раундов. А получилось так, что он выиграл три раунда из пяти. По итогам боя, который состоялся 12 ноября 2016 года, судьи сделали настоящий подарок Вудли, оставив ему титул чемпиона в полусреднем весе. Президент UFC сделал все возможное, чтобы зрители увидели немедленный реванш. На этот раз букмекеры предрекают победу Стивенту. Однако, не стоит сбрасывать со счетом нынешнего чемпиона. Вудли готовится, как никогда. В главном поединке турнира UFC 209 будет настоящая «рубка».

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10

Прогноз: победа Вудли единогласным решением судей.

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Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)

Весовая категория: легкая (бой за титул «временного» чемпиона)

Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (6-е, бои 24-0); Фергюсон (3-е, бои 22-3)

В чем интрига?

Нурмагомедов против Фергюсона - это не только противостояние двух разных видов единоборств, но битва двух стран. Сможет ли россиянин победить американца у него на территории? Будет очень сложно, но шансы очень высоки. Борьба Хабиба признана всеми авторитетными экспертами лучшей в промоушене, и фаворитом считается именно россиянин. Если Нурмагомедов переведет поединок в партер, то Фергюсону придется приложить максимум усилий, чтобы выбраться из него. Но хватит ли Фергюсону этих усилий? Маловероятно.

Единственный шанс американца — искать счастья в бою на средней дистанции. В этом аспекте у Хабиба есть проблемы. Это мы смогли увидеть в бою против Майкла Джонсона. Россиянин много пропускал в начале первого раунда, но удар держал.

Еще одна неприятная деталь: отцу Хабиба, тренеру и вдохновителю в одном лице Абдулманапу Нурмагомедову не выдали визу. Это значит, что россиянин во время боя останется без поддержки человека, который сделал из него настоящего воина. Ставка высока. На кону титул «временного» чемпиона в легком весе и шанс подраться с самим Конором Макгрегором.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10

Прогноз: победа Нурмагомедова болевым или удушающим приемом.

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Кто: Алистар Оверим (Голландия) — Марк Хант (Новая Зеландия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Оверим (4-е, бои 41-15); Хант (6-е, бои 12-10-1).

В чем интрига?

Голландский боец Алистар Оверим вновь собирается в поход за титульным поединком. У него была возможность отобрать пояс у американца Стипе Миочича, но он ее упустил, проиграв нокаутом в первом же раунде. На этот раз соперником Алистара станет колоритный новозеландец Марк Хант. Оба спортсмена выступали еще в эпоху японского промоушена Pride, поэтому битва ветеранов носит особенный олдскульный характер.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: победа Оверима единогласным решением судей.

Кто еще подерется на турнире: Рашад Эванс, Дэниел Келли, Марчин Тыбура, Луис Энрике и другие.

WSOF 35

«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США

Дата: 19 марта

Кто: Тимур Валиев (Россия) — Бекбулат Магомедов (Россия)

Весовая категория: легчайшая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Валиев (47-е, бои 11-2); Магомедов (32-е, бои 17-1).

В чем интрига?

Так сложилось, что в американской лиге WSOF за пояс чемпиона в легчайшем весе подерутся два россиянина: Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов. Подобное в истории ММА случилось в 2013 году, когда в Bellator за пояс в тяжелом весе сразились Виталий Минаков и Александр Волков. Бой россиян в США — настоящая экзотика. Никакой дополнительной интриги не требуется. Шансы на победу равны — 50 на 50.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: победа Магомедова единогласным решением судей.

Кто еще подерется на турнире: Благой Иванов, Шон Джордан, Лэнс Палмер, Андре Харрисон и другие.

Fight Nights Global 61

Москва, ГЦКЗ «Россия», Россия

Дата: 31 марта

Кто: Сергей Павлович (Россия) — Кирилл Сидельников (Россия)

Весовая категория: тяжелая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Павлович (38-е, бои 10-0); Сидельников (63-е, бои 11-4)

В чем интрига?

Впервые в организации Fight Nights появится чемпион в тяжелом весе. Сергей Павлович давно шел к этой цели и давно выступает в организации Камила Гаджиева. Скорее всего, он и станет обладателем титула. Одаренный физически Сергей входит в топ-10 самых перспективных тяжей мира и является фаворитом противостояния с Сидельниковым. К тому же Павлович очень серьезно подошел к своей подготовке. Он отправился в Сан-Хосе в знаменитый зал АКА, где тренировался с такими мастодонтами ММА, как Даниэль Кормье и Кейн Веласкес. Если Кирилл потерпит поражение, то сильно не расстроится. У него на руках уже есть контракт с организацией Bellator. Причем туда он попал не из-за каких-то выдающихся поединков, а благодаря Федору Емельяненко.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: победа Павловича нокаутом.

Кто еще подерется на турнире: Леван Макашвили, Джек Макгэнн, Илья Курзанов, Мовлид Хайбулаев и другие.