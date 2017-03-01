Нурмагомедов, Шлеменко и Мальдонадо подерутся в марте. Месяц будет жарким
Хабиб Нурмагомедов в США оспорит титул с американцем, Александр Шлеменко проведет бой в Москве, Фабио Мальдонадо поедет в Таджикистан, а в организации Fight Nights появится чемпион в тяжелом весе. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках марта.
В чем интрига?
Лучший российский боец среднего веса вновь выступит в Москве в рамках турнира М-1. Нет, у Александра нет проблем с лигой Bellator, с которой у него действующий контракт. Напротив, Шлеменко является претендентом на титул чемпиона. Он должен провести бой против победителя пары Рафаэль Карвалью — Мелфин Манхуф. Но когда эта схватка состоится, пока неизвестно. Поэтому, чтобы не терять свое время и физическую форму, Шлеменко подерется в России — Bellator дал добро. Изначально планировалось, что Александр может подраться с кем-то из топовой троицы: Вячеславом Василевским, Анатолием Токовым или Рамазаном Эмеевым. Однако, первый подписал контракт с лигой ACB, второй — с Bellator, а третий — продолжает лечить старые травмы.
Руководство М-1 пришлось найти достойного соперника и сделать это получилось быстро. Следующий оппонент Шлеменко — американец Пол Брэдли, который успел засветиться в таких промоушенах, как UFC, Bellator и WSOF.
В чем интрига?
Бразилец, известный своим супер-боем против Федора Емельяненко, проведет уже третий поединок в организации Fight Nights. Если в первых двух он потерпел поражения, то в Таджикистане он подходит к схватке в ранге фаворита. Его соперник — малоизвестный таджикистанский боец Абдул-Хамид Давлятов. Если же Фабио и в этом противостоянии проиграет, то пора задуматься о завершении карьеры.
В чем интрига?
В первом поединке этих двух настоящих воинов Томпсон преподнес настоящий сюрприз. Никто не ожидал, что он продержится и трех раундов. А получилось так, что он выиграл три раунда из пяти. По итогам боя, который состоялся 12 ноября 2016 года, судьи сделали настоящий подарок Вудли, оставив ему титул чемпиона в полусреднем весе. Президент UFC сделал все возможное, чтобы зрители увидели немедленный реванш. На этот раз букмекеры предрекают победу Стивенту. Однако, не стоит сбрасывать со счетом нынешнего чемпиона. Вудли готовится, как никогда. В главном поединке турнира UFC 209 будет настоящая «рубка».
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В чем интрига?
Нурмагомедов против Фергюсона - это не только противостояние двух разных видов единоборств, но битва двух стран. Сможет ли россиянин победить американца у него на территории? Будет очень сложно, но шансы очень высоки. Борьба Хабиба признана всеми авторитетными экспертами лучшей в промоушене, и фаворитом считается именно россиянин. Если Нурмагомедов переведет поединок в партер, то Фергюсону придется приложить максимум усилий, чтобы выбраться из него. Но хватит ли Фергюсону этих усилий? Маловероятно.
Единственный шанс американца — искать счастья в бою на средней дистанции. В этом аспекте у Хабиба есть проблемы. Это мы смогли увидеть в бою против Майкла Джонсона. Россиянин много пропускал в начале первого раунда, но удар держал.
Еще одна неприятная деталь: отцу Хабиба, тренеру и вдохновителю в одном лице Абдулманапу Нурмагомедову не выдали визу. Это значит, что россиянин во время боя останется без поддержки человека, который сделал из него настоящего воина. Ставка высока. На кону титул «временного» чемпиона в легком весе и шанс подраться с самим Конором Макгрегором.
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В чем интрига?
Голландский боец Алистар Оверим вновь собирается в поход за титульным поединком. У него была возможность отобрать пояс у американца Стипе Миочича, но он ее упустил, проиграв нокаутом в первом же раунде. На этот раз соперником Алистара станет колоритный новозеландец Марк Хант. Оба спортсмена выступали еще в эпоху японского промоушена Pride, поэтому битва ветеранов носит особенный олдскульный характер.
В чем интрига?
Так сложилось, что в американской лиге WSOF за пояс чемпиона в легчайшем весе подерутся два россиянина: Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов. Подобное в истории ММА случилось в 2013 году, когда в Bellator за пояс в тяжелом весе сразились Виталий Минаков и Александр Волков. Бой россиян в США — настоящая экзотика. Никакой дополнительной интриги не требуется. Шансы на победу равны — 50 на 50.
В чем интрига?
Впервые в организации Fight Nights появится чемпион в тяжелом весе. Сергей Павлович давно шел к этой цели и давно выступает в организации Камила Гаджиева. Скорее всего, он и станет обладателем титула. Одаренный физически Сергей входит в топ-10 самых перспективных тяжей мира и является фаворитом противостояния с Сидельниковым. К тому же Павлович очень серьезно подошел к своей подготовке. Он отправился в Сан-Хосе в знаменитый зал АКА, где тренировался с такими мастодонтами ММА, как Даниэль Кормье и Кейн Веласкес. Если Кирилл потерпит поражение, то сильно не расстроится. У него на руках уже есть контракт с организацией Bellator. Причем туда он попал не из-за каких-то выдающихся поединков, а благодаря Федору Емельяненко.