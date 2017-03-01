Он отсидел 14 лет в тюрьме. С кем подерется Джефф Монсон

Стало известно, когда и с кем проведет свой следующий поединок легендарный грэпплер и боец смешанного стиля 46-летний Джефф Монсон (60 побед, 26 поражений), который все никак не получит российское гражданство.

22 апреля в Курске он должен сразится против 44-летнего россиянина Максима Новоселова — бывшего чемпиона Европы по боевому самбо. Все бы ничего, но соперник Джеффа — человек, который провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Вышел на свободу он в апреле 2016-го.

Новоселов рос на улицах Трехгорного — закрытого военного городка в Челябинской области. Естественно, маленький Максим стал хулиганом. Он неоднократно участвовал в битвах стенка на стенку из-за разных поводов. Иногда, просто — подраться. С детства Новоселов занимался единоборствами: дзюдо, карате, военно-прикладные виды спорта. Позже он служил в армии в Нагорном Карабахе, где работал инструктором. Видел очень много смертей. «Тогда стреляли во всех, не разбирали кто есть кто», - рассказывал Новоселов.

Вернувшись из армии в 90-х годах Максим решил участвовать в боях без правил. Нет, не в смешанных единоборствах, которые мы сейчас так сильно любим или ненавидим. В те времена такого спорта не существовало. Зато существовали подпольные турниры, где дрались на голых кулаках. Дрались за копейки и за хорошую работу. Если ты понравился, могли взять к себе в банду или же телохранителем. Организаторы таких турниров зарабатывали на ставках. Естественно, все это было не легализовано.

В итоге, Максим «ударился» в криминал. Тогда у него выбора было мало: идти работать в органы за копейки он не хотел.

В 93-м году он участвовал в бандитской разборке по поводу того, какая из группировок будет контролировать приватизированные склады. В одном моменте Новоселов увидел, что кто-то из чужого окружения достает автомат из сумки. Максиму ничего не оставалось, как помешать этому. Новоселов выхватил оружие, а потом расстрелял не родных себе бандитов. Он посчитал, что другого выхода у него не было.

Суд приговорил его к 10 годам колонии.

Что делать бандиту в тюрьме? Новоселов нашел способ скоротать время. Он вновь участвовал в подпольных поединках. За победы платили вещами, но не деньгами. За жестокость тюремное начальство несколько раз отправляло его в другую зону — туда, где обитают самые опасные преступники.

В 2003 году Максим вышел на свободу. И через неделю после освобождения он уже дрался на турнире в Магнитогорске. Затем он стал выступать все чаще и чаще. Тогда ММА только начали набирать популярность по всему миру. Новоселов уехал драться в Азию, где ему дали прозвище Безумный Макс. Там за бои он получал до пяти тысячи долларов за каждый.

На профессиональном ринге он провел 23 боя, в которых одержал 20 побед. Становился чемпионом мира по боевому самбо.

Спорт ему наскучил и он решил пойти в бизнес. Но далеко Максим не пошел. В 2012 году он попал за решетку по обвинению в покровительстве наркобизнеса. Отсидел 3,5 года. Во время второго срока к нему приезжал известный российский спортсмен Михаил Кокляев для того, чтобы снять передачу «Реальная качалка».

В сентябре 2016 года он провел бой против Джимми Амбриза и победил техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий бой — против Джеффа Монсона, Снеговика, которого все полюбили после боя с Федором Емельяненко.



