Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Он отсидел 14 лет в тюрьме. С кем подерется Джефф Монсон

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Он отсидел 14 лет в тюрьме. С кем подерется Джефф Монсон
Источник: «Комсомольская правда»

Стало известно, когда и с кем проведет свой следующий поединок легендарный грэпплер и боец смешанного стиля 46-летний Джефф Монсон (60 побед, 26 поражений), который все никак не получит российское гражданство.

22 апреля в Курске он должен сразится против 44-летнего россиянина Максима Новоселова — бывшего чемпиона Европы по боевому самбо. Все бы ничего, но соперник Джеффа — человек, который провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Вышел на свободу он в апреле 2016-го.

Новоселов рос на улицах Трехгорного — закрытого военного городка в Челябинской области. Естественно, маленький Максим стал хулиганом. Он неоднократно участвовал в битвах стенка на стенку из-за разных поводов. Иногда, просто — подраться. С детства Новоселов занимался единоборствами: дзюдо, карате, военно-прикладные виды спорта. Позже он служил в армии в Нагорном Карабахе, где работал инструктором. Видел очень много смертей. «Тогда стреляли во всех, не разбирали кто есть кто», - рассказывал Новоселов.

Вернувшись из армии в 90-х годах Максим решил участвовать в боях без правил. Нет, не в смешанных единоборствах, которые мы сейчас так сильно любим или ненавидим. В те времена такого спорта не существовало. Зато существовали подпольные турниры, где дрались на голых кулаках. Дрались за копейки и за хорошую работу. Если ты понравился, могли взять к себе в банду или же телохранителем. Организаторы таких турниров зарабатывали на ставках. Естественно, все это было не легализовано.

В итоге, Максим «ударился» в криминал. Тогда у него выбора было мало: идти работать в органы за копейки он не хотел. 

В 93-м году он участвовал в бандитской разборке по поводу того, какая из группировок будет контролировать приватизированные склады. В одном моменте Новоселов увидел, что кто-то из чужого окружения достает автомат из сумки. Максиму ничего не оставалось, как помешать этому. Новоселов выхватил оружие, а потом расстрелял не родных себе бандитов. Он посчитал, что другого выхода у него не было.

Суд приговорил его к 10 годам колонии.

Что делать бандиту в тюрьме? Новоселов нашел способ скоротать время. Он вновь участвовал в подпольных поединках. За победы платили вещами, но не деньгами. За жестокость тюремное начальство несколько раз отправляло его в другую зону — туда, где обитают самые опасные преступники.

В 2003 году Максим вышел на свободу. И через неделю после освобождения он уже дрался на турнире в Магнитогорске. Затем он стал выступать все чаще и чаще. Тогда ММА только начали набирать популярность по всему миру. Новоселов уехал драться в Азию, где ему дали прозвище Безумный Макс. Там за бои он получал до пяти тысячи долларов за каждый.

На профессиональном ринге он провел 23 боя, в которых одержал 20 побед. Становился чемпионом мира по боевому самбо.

Спорт ему наскучил и он решил пойти в бизнес. Но далеко Максим не пошел. В 2012 году он попал за решетку по обвинению в покровительстве наркобизнеса. Отсидел 3,5 года. Во время второго срока к нему приезжал известный российский спортсмен Михаил Кокляев для того, чтобы снять передачу «Реальная качалка».

В сентябре 2016 года он провел бой против Джимми Амбриза и победил техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий бой — против Джеффа Монсона, Снеговика, которого все полюбили после боя с Федором Емельяненко.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
22 апреля Джефф Монсон проведет очередной поединок в РоссииКак сообщает ТАСС, американский боец смешанного стиля Джефф Монсон проведет поединок против россиянина Максима Новоселова.Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьерыАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон поделился своим комментарием по поводу поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.Александр Емельяненко может провести бой с МонсономМенеджер американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона Маршалл Коминс подтвердил, что бой-реванш Снеговика с Александром Емельяненко возможен.Иван Штырков: Перестал уважать Монсона как человека, не хочу даже вспоминать бой с нимРоссийский боец смешанного стиля Иван Штырков, который 18 ноября прошлого года победил в Екатеринбурге знаменитого бразильца Антонио Силву, рассказал о своем отношении к американскому бойцу Джеффу Монсону.Волков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделюВолков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделюЕмельяненко ждет дебюта в Bellator, Волков побеждает в UFC, Куницкая стала чемпионкой Invicta.Видео: Монсон продекламировал стихи УлюкаеваИзвестный боец смешанного стиля Джефф Монсон продекламировал стихи экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Лента.ру.Джефф Монсон: Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит егоАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюОрел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюГлавные события в мире боевого спорта – в традиционном еженедельном обзоре «Советского спорта».Джефф Монсон: Трамп не видит в России врагаИзвестный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, родившийся в США, но год назад получивший российское гражданство, высказал мнение об итогах выборов президента в штатах. Напомним, что победу одержал Дональд Трамп.Монсон рассказал о видеоролике, на котором за рулем автомобиля поет песню Цоя «Хочу перемен» (видео)На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».Харитонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделюХаритонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделюХаритонов нокаутирован, Магомедов потерпел первое поражение в UFC, Монсон хочет перемен.Джефф Монсон: Я хотел бы врезать Бараку ОбамеАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что не прочь «врезать» президенту США Бараку Обаме.Шлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октябряШлеменко, Абдурахимов и Мохнаткин — лучшие российские бойцы по итогам октября«Советский спорт» составил рейтинг лучших российских бойцов ММА по итогам октября.Монсон одолел «Бизона» коронным приемом на турнире в БелгородеПоединок легенды ММА Джеффа Монсона против бойца и ринг-анонсера Алекса Кардо по прозвищу «Бизон» стал ключевым событием турнира «Industrials. Battle in Belgorod».Джефф Монсон: Русские – лучшие бойцы в ММААмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон дал свой прогноз на поединок между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом, который состоится на турнире Bellator 162 рано утром по московскому времени.Монсон победил Ритча в Невинномысске в поединке по правилам грэпплингаАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон победил своего соотечественника Шеннона Ритча болевым приемом на турнире «A-Fight», который в воскресенье прошел в Невинномысске.Джефф Монсон: На 100% не согласен с Емельяненко в осуждении боев детей в ГрозномБоец Джефф Монсон заявил, что не согласен с Федором Емельяненко, который осудил бои детей на турнире в Грозном.Джефф Монсон: Какого черта политика США лезет в спорт?Джефф Монсон: Какого черта политика США лезет в спорт?Монсон вспомнил о поединке против Емельяненко, заявил, что UFC не обманывал Нурмагомедова, а также удивился великодушию российского народа.Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев – чудовищная ошибкаИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.Джефф Монсон о получении паспорта ЛНР: Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимостьИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о получении гражданства Луганской Народной Республики.
Главные новости
Футбол
«Рубин» – «Сибирь». Онлайн
Хоккей
«Спартак» договорился со Стоу о продлении контракта
Футбол
Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)
Лыжный спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе
Олимпиада
Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года
Бокс
Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае
Футбол
Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировки
Футбол
Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде
Теннис
Шарапова получила wild card в Риме
все новости
Джефф Монсон
Джефф Монсонвсе новости