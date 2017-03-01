«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»

Сегодня Президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которое прошло в Красноярске. Мы попросили бывшего главу ВФЛА Валентина Балахничева прокомментироват ь эти заявления.

Заявление №1

«Надо признать, что у нас достоверные есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать», – заявил Путин.

– Это очень серьезное политическое заявление Президента России, которое будет приветствоваться МОК и WADA, которое послужит совместной конструктивной работе Российской Федерации и этих двух организаций, – говорит Балахничев.

Заявление №2

Путин также напомнил, что при МГУ будет создана новая антидопинговая лаборатория. Президент выразил надежду, что в ней не будет «жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу».

Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова», – отметил российский лидер.

– Думаю, это уже делается в рамках выполнения дорожной карты. АДЦ (Антидопинговый центр) и РУСАДА не будут уже подчиняться Минспорта, а будут подчиняться другим независимым организациям. Это очень важно, что отметил Президент, – сказал Балахничев.

– На счет «жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу», понятно, кого имел в виду Президент. Но Следственный комитет уже давно занимается этой проблемой, – подчеркнул экс-глава ВФЛА.

Заявление №3

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины – мы не понимаем, что это за доказательств а. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующи х протоколах. Ничего этого не было», – отметил российский президент.

«Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», – добавил Путин.

– Совершенно правильное замечание. Какие претензии по этому поводу могут быть к нашим спортсменам? От спортсмена требовалось сдать биологический материал, в данном случае – мочу. Все это происходило в присутствии представителя WADA, иностранного допинг-офицера. Дальше пробирка с пробой поступает в распоряжение допинг-офицера. Больше за нее спортсмен не отвечает, а вся дальнейшая ответственность за сохранность пробы лежит на WADA, – пояснил Балахничев.

Заявление №4

«Еще раз хочу подчеркнуть – мы всегда об этом говорили – в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», – заявил Путин.

«Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом», – добавил президент.

– Думаю, здесь никакие комментарии не нужны. Президент обладает по этому вопросу большей информацией, чем я, простой гражданин России, или кто-либо еще. Могу только сказать, что Следственный комитет и прокуратура занимались этим вопросом. Была проявлена халатность некоторыми людьми и преступная халатность одного человека, на которого Президент намекал выше (экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. – Прим. ред.).

Заявление №5

Путин призвал российских чиновников учесть результаты расследования независимой комиссии Ричарда Макларена, несмотря на промахи в ее работе. То есть, отнестись к докладу серьезно.



– К этим документам и надо относиться со всей серьезностью. Общественность получает информацию по этому поводу от СМИ, и WADA пиарила этот доклад очень мощно. Но наши спортивные ведомства почему-то по поводу доклада Макларена не выступают. Было же сказано, что доклад будет тщательно изучен. Это очень серьезный документ. Хотелось бы получить достоверную информацию от ОКР или Минспорта по этому докладу. Но пока такой информации нет. Хотелось бы большей открытости от наших главных спортивных ведомств. Хотелось бы, чтобы они предоставили свой анализ доклада Макларена, – заметил Балахничев.