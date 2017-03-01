Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях города

Сразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги: Кевин Гросскройтц отхватил в Штутгарте, а Погба прижали к стенке в Манчестере.

Полузащитник «Штуттгарта» каким-то непостижимым образом оказался на студенческой вечеринке в окружении подростков в возрасте от 16 до 19 лет. Там экс-игрок дортмундской «Боруссии» ввязался в драку с четырьмя студентами.

VfB bestätigt: Großkreutz im Krankenhaus - Stuttgarter bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt #BL https://t.co/wnB4YHRooB — kicker Bundesliga (@kicker_bl_li) 28 февраля 2017 г.

Хавбек получил травму и в ночи отправился в ближайшую больницу. По информации немецких СМИ, Кевин собирается написать на напавших на него ребят заявление в полицию.

Что же до Погба, то одна из главных звезд «МЮ» тихо-мирно ужинал с друзьями в одном из кафе Манчестера. Во время трапезы к французу подошли несколько фанатов и попросили дать автограф, но спортсмен отказал.

Paul Pogba has plate THROWN at him by angry fans in Manchester restaurant https://t.co/YWlzVL8a5D pic.twitter.com/AbtLovAylV — Sun Sport (@SunSport) 1 марта 2017 г.

Суровым британским парням это не понравилось, и они запустили в Поля тарелку, а затем атаковали, размахивая руками. В итоге Погба загнали в угол, а посетили заведения вызвали полицию. Нарушителям удалось скрыться до приезда наряда, а вот доел ли Погба свой ужин – неизвестно.