Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях города

Сразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги: Кевин Гросскройтц отхватил в Штутгарте, а Погба прижали к стенке в Манчестере.

Полузащитник «Штуттгарта» каким-то непостижимым образом оказался на студенческой вечеринке в окружении подростков в возрасте от 16 до 19 лет. Там экс-игрок дортмундской «Боруссии» ввязался в драку с четырьмя студентами.

Хавбек получил травму и в ночи отправился в ближайшую больницу. По информации немецких СМИ, Кевин собирается написать на напавших на него ребят заявление в полицию.

Что же до Погба, то одна из главных звезд «МЮ» тихо-мирно ужинал с друзьями в одном из кафе Манчестера. Во время трапезы к французу подошли несколько фанатов и попросили дать автограф, но спортсмен отказал.

