Войны не будет: Россия и ВАДА подписали мирное соглашение

Именно такой вывод следует из сегодняшнего выступления Президента России Владимира Путина и более ранних заявлений представителей МОК и ВАДА.

Напомню предысторию: неделю назад в Лозанне прошла встреча представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Ассоциации зимних олимпийских видов спорта и ВАДА. Собрание было посвящено действиям в отношении второй части доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

По итогам заседания сначала появилось заявление гендиректора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера о том, что ВАДА признает недостаточность доказательств против российских спортсменов во МНОГИХ случаях. Чуть позже было обнародована и позиция ВАДА: доказательств недостаточно в НЕКОТОРЫХ случаях. Вслед за этим президент ОКР Александр Жуков заявил, что серьезных доказательств НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Несмотря на разную трактовку событий, очевидно главное: выводы комиссии Макларена, которые до этого многими воспринимались как истина в последней инстанции, теперь поставлены под сомнение.

Конечно, представителями МОК и ВАДА была сделана куча оговорок. ВАДА в пресс релизе не преминуло заметить, что такое положение дел вызвано тем, что нельзя проверить пробы, уничтоженные в Московской лаборатории, а также тем, что многие запросы Макларена российским властям о предоставлении дополнительных данных остались без ответа. Де Кеппер напомнил о том, что по итогам работы комиссии Макларена предприняты решительные действия, а также о том, что продолжают работать две комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия, вторая – выяснением государственного участия в допинговой системе в России.

Причины изменения непримиримой позиции ВАДА были непонятны до сегодняшнего дня. Сегодня были расставленный точки над i. В речи 1 марта Владимир Путин напомнил об оценках доклада Макларена со стороны ВАДА и МОК, при этом заявил:

– Самое главное заключается в том, что несмотря на промахи в работе этой независимой комиссии, мы должны прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо. И это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась.

Понятно, что Президент России просто так заявления не делает, что каждое слово его речи готовилось заранее и тщательно выверялось. Понятно, что эти выступления – звенья одной цепи, которая все же соединила два непримиримых лагеря – Россию и ВАДА, еще недавно собиравшихся стереть друг друга с лица Земли.

Понятно, что посредником выступил МОК. Путин, кстати, не зря упомянул в речи комиссию Виталия Смирнова. Достоверно известно, что все контакты с МОК и ВАДА по проблеме антидопинга в России идут именно через эту комиссию. В результате долгих переговоров обе стороны сделали шаг навстречу друг другу: ВАДА признало голословность обвинений Макларена (в некоторых случаях), мы признали, что недосмотрели за этой проблемой.

Хотелось бы еще узнать, кто именно недосмотрел, но вряд ли этот вопрос входит в список достигнутых соглашений.

«Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?»

