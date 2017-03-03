Знак четырех. Рейтинг стадионов Кубка конфедераций
Генеральный
директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что стадионы, на которых пройдут матчи Кубка
конфедераций, практически готовы. «Советский спорт» решил оценить степень этой
готовности и полготовил собственный рейтинг арен, предназначенных для главного
турнира этого лета.
Напомним, что Кубок
конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, все матчи состоятся на четырех
стадионах четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи..
Оцениваем степень готовности
стадионов по главным параметрам.
Вместимость стадионов
1. «Стадион на
Крестовском острове» - 67 800
2. «Фишт» - 47 600
3. «Арена Спартак» - 45 300
4. «Казань Арена» - 45 100
Количество VIP-лож
1. «Стадион на Крестовском острове» - 104
2. «Казань Арена» - 72
3. «Арена Спартак» - 48
4. «Фишт» - 16
Состояние газона
1. «Арена Спартак» -
газон находится в полной готовности принимать матчи РФПЛ (с учетом сегодняшних
погодных условий)
2. «Казань Арена» - газон находится в полной готовности (с учетом сегодняшних погодных условий). Чтобы его сохранить, матчи «Рубина» даже перенесены на другой стадион в Казани.
3. «Фишт» - газон находится в полной готовности (с учетом реконструкции к мероприятиям)
4. «Стадион на Крестовском острове» - проходит испытания, устраняются недочеты
Транспортная доступность
1. «Арена Спартак» - станции метро «Спартак» и
«Тушинская» пешком до 10 минут
2. «Казань Арена» - автобусная, троллейбусная и трамвайная остановка в 10 минутах
3. «Фишт» - проезд из Сочи до стадиона на автобусе или электричке займет около 50 минут, из Адлера - 20
4. «Стадион на Крестовском острове» - к чемпионату мира по футболу рядом с ареной планируется строительство станции метро «Новокрестовская», пешеходного моста и яхт-клуба с причалом для общественного водного транспорта.
Количество парковочных мест
1. «Арена Спартак» - 7500 машино-мест
2. «Казань Арена» - 3085 м/м
3. «Стадион на Крестовском острове» - 3000 м/м
4. «Фишт» - 1200 м/м
Техническое оснащение
1. «Фишт» - 100% (проводилась Олимпиада)
2. «Казань Арена» - 100% (проводилась Универсиада)
3. «Арена Спартак» - 100% (проводились матчи РФПЛ)
4. «Стадион на Крестовском острове» - 0% (не проводились трансляции)
Удобство для зрителей
1. «Арена Спартак» - 100% (стадион специализирован для футбола)
2. «Казань Арена» - 90% (стадион сделан с учетом беговых дорожек, реконструируется под футбольные матчи)
3. «Стадион на Крестовском острове» - 80% (стадион специализирован для футбола, но обнаружены недочеты)
4. «Фишт» - 70% (стадион был выстроен для церемоний Олимпиады и реконструирован под футбольные матчи)
Оригинальность проекта
1. «Стадион на Крестовском острове». В концепции стадиона – сочетание исторических
сохраненных элементов стадиона и высокотехнологичных решений, таких как
выкатное поле и раздвижная крыша. Внешний вид стадиона – в виде иноземного
летающего корабля.
2. «Казань Арена». В основу архитектурной концепции заложен образ водяной лилии. Самый большой в мире медиафасад площадью 3 700 м2
3. «Фишт». В концепции стадиона одновременно сочетаются образ ракушки и снежной вершины
4. «Арена Спартак». Современный европейский футбольный стадион топ-класса со статуей гладиатора.
Итоговый рейтинг готовности стадионов к Кубку конфедераций
(первое место в каждой номинации оценивалось в 4 балла, второе – в 3, третье – в 2 и четвертое – в 1):
1. «Арена Спартак» - 23 балла
2. «Казань Арена» - 22 балла
3-4. «Фишт» и «Стадион на Крестовском острове» - по 16 баллов
На сегодняшний день Кубок конфедераций готов на 100%
принять только стадион «Спартака». Для удобства болельщиков есть абсолютно все,
что нужно, имеется и опыт проведения крупных соревнований.
На второе место можно поставить «Казань Арена». Да она
изначально не строилась как чисто футбольная арены, но зато здесь уже все
отработано – на Универсиаде и во время чемпионата страны.
Третье место по степени готовности поделили сочинский
«Фишт» и главный стадион Кубка конфедераций – питерский «Стадион на Крестовском
острове». К сочинской арене можно отнести все те же слова, что и к казанской,
только больших турниров после реконструкции здесь еще не было. А питерский
стадион в эксплуатацию стадион сдан совсем недавно и вообще не проводил еще ни
одного спортивного мероприятия. К тому же, хотя многие известные гости стадиона
хвалят его и говорят, что арена готова на 100 процентов, но опубликованные фото
и видео пока не подтверждают этого. Стоит заметить, что до старта Кубка еще три
с лишним месяца, а значит все неполадки могут устранить, газон вырастить и
тогда «Стадион на Крестовском острове» по праву станет главным спортивным
сооружением турнира.