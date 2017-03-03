Знак четырех. Рейтинг стадионов Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, практически готовы. «Советский спорт» решил оценить степень этой готовности и полготовил собственный рейтинг арен, предназначенных для главного турнира этого лета.



Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, все матчи состоятся на четырех стадионах четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи..

Оцениваем степень готовности стадионов по главным параметрам.

Вместимость стадионов

1. «Стадион на Крестовском острове» - 67 800

2. «Фишт» - 47 600

3. «Арена Спартак» - 45 300

4. «Казань Арена» - 45 100

Количество VIP-лож

1. «Стадион на Крестовском острове» - 104

2. «Казань Арена» - 72

3. «Арена Спартак» - 48

4. «Фишт» - 16

Состояние газона

1. «Арена Спартак» - газон находится в полной готовности принимать матчи РФПЛ (с учетом сегодняшних погодных условий)

2. «Казань Арена» - газон находится в полной готовности (с учетом сегодняшних погодных условий). Чтобы его сохранить, матчи «Рубина» даже перенесены на другой стадион в Казани.

3. «Фишт» - газон находится в полной готовности (с учетом реконструкции к мероприятиям)

4. «Стадион на Крестовском острове» - проходит испытания, устраняются недочеты

Транспортная доступность

1. «Арена Спартак» - станции метро «Спартак» и «Тушинская» пешком до 10 минут

2. «Казань Арена» - автобусная, троллейбусная и трамвайная остановка в 10 минутах

3. «Фишт» - проезд из Сочи до стадиона на автобусе или электричке займет около 50 минут, из Адлера - 20

4. «Стадион на Крестовском острове» - к чемпионату мира по футболу рядом с ареной планируется строительство станции метро «Новокрестовская», пешеходного моста и яхт-клуба с причалом для общественного водного транспорта.

Количество парковочных мест

1. «Арена Спартак» - 7500 машино-мест

2. «Казань Арена» - 3085 м/м

3. «Стадион на Крестовском острове» - 3000 м/м

4. «Фишт» - 1200 м/м

Техническое оснащение

1. «Фишт» - 100% (проводилась Олимпиада)

2. «Казань Арена» - 100% (проводилась Универсиада)

3. «Арена Спартак» - 100% (проводились матчи РФПЛ)

4. «Стадион на Крестовском острове» - 0% (не проводились трансляции)

Удобство для зрителей

1. «Арена Спартак» - 100% (стадион специализирован для футбола)

2. «Казань Арена» - 90% (стадион сделан с учетом беговых дорожек, реконструируется под футбольные матчи)

3. «Стадион на Крестовском острове» - 80% (стадион специализирован для футбола, но обнаружены недочеты)

4. «Фишт» - 70% (стадион был выстроен для церемоний Олимпиады и реконструирован под футбольные матчи)

Оригинальность проекта

1. «Стадион на Крестовском острове». В концепции стадиона – сочетание исторических сохраненных элементов стадиона и высокотехнологичных решений, таких как выкатное поле и раздвижная крыша. Внешний вид стадиона – в виде иноземного летающего корабля.

2. «Казань Арена». В основу архитектурной концепции заложен образ водяной лилии. Самый большой в мире медиафасад площадью 3 700 м2

3. «Фишт». В концепции стадиона одновременно сочетаются образ ракушки и снежной вершины

4. «Арена Спартак». Современный европейский футбольный стадион топ-класса со статуей гладиатора.

Итоговый рейтинг готовности стадионов к Кубку конфедераций

(первое место в каждой номинации оценивалось в 4 балла, второе – в 3, третье – в 2 и четвертое – в 1):

1. «Арена Спартак» - 23 балла

2. «Казань Арена» - 22 балла

3-4. «Фишт» и «Стадион на Крестовском острове» - по 16 баллов

На сегодняшний день Кубок конфедераций готов на 100% принять только стадион «Спартака». Для удобства болельщиков есть абсолютно все, что нужно, имеется и опыт проведения крупных соревнований.



На второе место можно поставить «Казань Арена». Да она изначально не строилась как чисто футбольная арены, но зато здесь уже все отработано – на Универсиаде и во время чемпионата страны.

Третье место по степени готовности поделили сочинский «Фишт» и главный стадион Кубка конфедераций – питерский «Стадион на Крестовском острове». К сочинской арене можно отнести все те же слова, что и к казанской, только больших турниров после реконструкции здесь еще не было. А питерский стадион в эксплуатацию стадион сдан совсем недавно и вообще не проводил еще ни одного спортивного мероприятия. К тому же, хотя многие известные гости стадиона хвалят его и говорят, что арена готова на 100 процентов, но опубликованные фото и видео пока не подтверждают этого. Стоит заметить, что до старта Кубка еще три с лишним месяца, а значит все неполадки могут устранить, газон вырастить и тогда «Стадион на Крестовском острове» по праву станет главным спортивным сооружением турнира.