Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1
Не успел легендарный Берни Экклстоун покинуть руководящий
пост в Формуле-1, как в самой популярной гоночной серии тут же начались
изменения. Системными их назвать трудно. Да и к руководству Формулы-1 они
отношения пока не имеют. Однако эта первая ласточка в последствие может
изменить весь облик наших любимых гонок.
Речь идет о девушках в Формуле-1. Этот вопрос периодически
поднимается, но до чего-то серьезного пока дело не доходило. Посмотрим, чем
обернется дело на этот раз.
Из Колумбии с любовью
Команда Sauber объявила о приглашении девушки на должность
гонщика программы по развитию. Девушка – это 23-летняя колумбийская пилотесса
Татьяна Кальдерон, в прошлом году ставшая 21-й в чемпионате GP3. Она будет
работать на симуляторе и присутствовать на Гран При. В последствие, чем черт не
шутит, она может и на старт выйти, ведь в 23 года для многих пилотов все только
начинается.
- Я очень рада присоединиться к Sauber в качестве пилота
программы развития. Хочу поблагодарить всю команду за предоставленную мне
возможность. Я с нетерпением жду начала работы с командой и постараюсь научиться
как можно большему. Этот шаг позволит мне стать ближе к своей мечте – однажды
оказаться в гонках Формулы 1, - сказала радостная девушка.
Мы же решили вспомнить всех, или почти всех, девушек,
которым приходилось садиться за руль гоночного автомобиля Формулы-1 в более или
менее официальной обстановке.
Первая леди за рулем
Первой девушкой, которая села за баранку автомобиля
Формулы-1 стала итальянка Мария-Тереза де Филиппис. Девушке повезло – она
родилась в семье обеспеченных аристократов. Это позволило ей рано сесть за
руль. В гонках девушка начала участвовать, чтобы доказать своим братьям, что
она – не обезьяна с гранатой, как часто говорят про девушку за рулем.
Мария-Тереза хотела показать, что может водить быстрее многих мужчин.
Ей это удалось. В Италии она часто обгоняла представителей
сильной половины человечества в кольцевых гонках. Во внезачетной гонке
Формулы-1 заняла даже пятое место. Но в официальных стартах такого успеха
девушка достигнуть не смогла. Первой настоящей гонкой Формулы-1 для нее стал
гран-при Монако 1958 года. Она принимала участие в квалификации, но не
пробилась в соревнования. Зато сумела обогнать Берни Экклстоуна, с которого мы
начали эту статью.
Во второй гонке она не только квалифицировалась, но и
доехала до финиша, заняв десятое место. Дальше были еще три неудачи сходы с
трассы. В следующем гран-при Монако она вновь не прошла квалификацию и приняла
решение завязать с автоспортом.
Единственная пилотесса с очками
Второй девушкой, сумевшей доказать, что она достойна сидеть
за рулем Формулы-1, стала еще одна итальянка Лелла Ломбарди. Дебютировала
девушка, пришедшая из Формулы-5000, в частной команде и не очень удачно. Она
запомнилась лишь необычным стартовым номером – 208. Он до сих пор остается
самым крупным в истории Формулы-1. Об этом смог договориться один из спонсоров
команды – радиостанция из Люксембурга, которая вещала на соответствовавшей
номеру частоте.
После этого девушка сменила три разные команды в Формуле-1.
Всего с 1974 по 1976 года Лелла приняла участие в 17-ти гран-при. В одном она
даже смогла набрать очки. Вернее очко. Но в зачет пошло всего полочка.
Дело в том, что девушка, стартовавшая с 24-й, предпоследней,
позиции, прорвалась вперед, благодаря многочисленным сходам с трассы. После
очередной аварии, которая унесла жизнь пяти зрителей, гонку было решено
прервать. На тот момент гонщица шла шестой, что должно было принести ей в зачет
одно очко. Однако, по правилам Формулы-1, если гонка завершается раньше, чем
будут пройдены две трети дистанции, баллы пилотов делятся на два.
С горы на трассу
Изначально британка Дивина Галика никакого отношения к
автоспорту не имела. Она была горнолыжницей и даже принимала участие в трех
Олимпийских играх. Когда ей все же пришлось завершить свою горнолыжную карьеру,
а тяга к скорости осталась, девушка выбрала не такой энергозатратный вид спорта
– автомобили.
Она всего трижды появлялась на этапах Формулы-1. Впервые это
произошло на гран-при Великобритании, когда девушка шокировала всех выбором
своего стартового номера – 13. Это число редко использовалось в гонках того
времени. Еще дважды британка выходила на старт в 1978 году. Она ни разу не
смогла пройти квалификацию.
Привет из Африки
Когда уроженка ЮАР Дезире Уилсон выиграла на родине все, что
только могла выиграть девушка, она начала пытать счастья в европейских гоночных
сериях. Пока это были младшие серии – все более или менее удавалось.
В какой-то момент Дезире решила попробовать себя в Формуле-1.
Эксперимент пришелся на такой популярный гран-при Великобритании 1980 года.
Однако Дезире даже не смогла пробиться через квалификацию и оставила попытки
покорить «королевские» гонки.
Рента-драйвер в юбке
Рента-драйверами в гонках называют пилотов вроде Виталия
Петрова, место которым за рулем автомобиля покупают спонсоры. Обычно к таким
гонщикам благосклонно относятся бедствующие команды, пытающиеся таким образом
поправить свое финансовое положение.
Так складывалась и карьера дочери богатого итальянского
бизнесмена Джованни Амати – Джованны Амати. Она всю свою жизнь выступала за
слабенькие команды, то не попадая в квалификации, то занимая последние места в
гран-при на неподготовленных машинах, не выдерживающих конкуренции.
В 1992 году такая команда нашлась и в Формуле-1 – некогда
сильный Brabham. Девушка
принесла команде не только деньги, но и внимание, которое надеялись
конвертировать в спонсорские соглашения. Однако Джованна выступала из рук вон
плохо. Лучший результат из трех попыток – трехсекундное отставание от своего
партнера по команде. Закончилось все тем, что отец перестал платить за
покатушки дочери и вместо нее взяли Дэймона Хилла.
В команду через постель?
Сьюзи Вольфф, на самом деле, практически всю свою жизнь
провела за рулем. Она достигла результатов в разных видах автоспорта начиная с
картинга, Формулы-Рено и Формулаы-3.
В 2011 году она вышла за муж за бывшего гонщика и акционера
команды Williams Тото Вольффа.
Стоит ли удивляться, что гонщица с таким послужным списком в 2012 году
оказалась в молодежной программе команды. Позже она была переведена на
позицию тест-пилота. Однако выехать на трассу в автомобиле Формулы-1 в рамках
гран-при ей удалось лишь на пятничных тренировках. Дальше дело так и не пошло.
В 2015 году девушка решила завершить карьеру.
Почти наша
Испанская гонщица Мария де Вильота была хорошо знакома
российским любителям спорта. Дело в том, что в 2012 году испанка стала
тест-пилотом российской команды Marussia.
К сожалению, в том же 2012 году на тренировочной трассе
девушка попала в аварию – столкнулась с погрузчиком. В аварии она получила
серьезную открытую черепно-мозговую травму. В результате операции гонщица
лишилась глаза.
В 2013 году 33-летняя девушка была найдена мертвой у
себя в гостиничном номере – буквально в день презентации собственной
автобиографии. Смерь наступила после кровоизлияния в мозг. Причины – серьезные
травмы в прошлом.