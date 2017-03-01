Это вам не обезьяны с гранатой! Татьяна Кальдерон и еще 7 женщин в Формуле-1

Не успел легендарный Берни Экклстоун покинуть руководящий пост в Формуле-1, как в самой популярной гоночной серии тут же начались изменения. Системными их назвать трудно. Да и к руководству Формулы-1 они отношения пока не имеют. Однако эта первая ласточка в последствие может изменить весь облик наших любимых гонок.

Речь идет о девушках в Формуле-1. Этот вопрос периодически поднимается, но до чего-то серьезного пока дело не доходило. Посмотрим, чем обернется дело на этот раз.

Из Колумбии с любовью

Команда Sauber объявила о приглашении девушки на должность гонщика программы по развитию. Девушка – это 23-летняя колумбийская пилотесса Татьяна Кальдерон, в прошлом году ставшая 21-й в чемпионате GP3. Она будет работать на симуляторе и присутствовать на Гран При. В последствие, чем черт не шутит, она может и на старт выйти, ведь в 23 года для многих пилотов все только начинается.

- Я очень рада присоединиться к Sauber в качестве пилота программы развития. Хочу поблагодарить всю команду за предоставленную мне возможность. Я с нетерпением жду начала работы с командой и постараюсь научиться как можно большему. Этот шаг позволит мне стать ближе к своей мечте – однажды оказаться в гонках Формулы 1, - сказала радостная девушка.

Мы же решили вспомнить всех, или почти всех, девушек, которым приходилось садиться за руль гоночного автомобиля Формулы-1 в более или менее официальной обстановке.

Первая леди за рулем

Первой девушкой, которая села за баранку автомобиля Формулы-1 стала итальянка Мария-Тереза де Филиппис. Девушке повезло – она родилась в семье обеспеченных аристократов. Это позволило ей рано сесть за руль. В гонках девушка начала участвовать, чтобы доказать своим братьям, что она – не обезьяна с гранатой, как часто говорят про девушку за рулем. Мария-Тереза хотела показать, что может водить быстрее многих мужчин.

Ей это удалось. В Италии она часто обгоняла представителей сильной половины человечества в кольцевых гонках. Во внезачетной гонке Формулы-1 заняла даже пятое место. Но в официальных стартах такого успеха девушка достигнуть не смогла. Первой настоящей гонкой Формулы-1 для нее стал гран-при Монако 1958 года. Она принимала участие в квалификации, но не пробилась в соревнования. Зато сумела обогнать Берни Экклстоуна, с которого мы начали эту статью.

Во второй гонке она не только квалифицировалась, но и доехала до финиша, заняв десятое место. Дальше были еще три неудачи сходы с трассы. В следующем гран-при Монако она вновь не прошла квалификацию и приняла решение завязать с автоспортом.

Единственная пилотесса с очками

Второй девушкой, сумевшей доказать, что она достойна сидеть за рулем Формулы-1, стала еще одна итальянка Лелла Ломбарди. Дебютировала девушка, пришедшая из Формулы-5000, в частной команде и не очень удачно. Она запомнилась лишь необычным стартовым номером – 208. Он до сих пор остается самым крупным в истории Формулы-1. Об этом смог договориться один из спонсоров команды – радиостанция из Люксембурга, которая вещала на соответствовавшей номеру частоте.

После этого девушка сменила три разные команды в Формуле-1. Всего с 1974 по 1976 года Лелла приняла участие в 17-ти гран-при. В одном она даже смогла набрать очки. Вернее очко. Но в зачет пошло всего полочка.

Дело в том, что девушка, стартовавшая с 24-й, предпоследней, позиции, прорвалась вперед, благодаря многочисленным сходам с трассы. После очередной аварии, которая унесла жизнь пяти зрителей, гонку было решено прервать. На тот момент гонщица шла шестой, что должно было принести ей в зачет одно очко. Однако, по правилам Формулы-1, если гонка завершается раньше, чем будут пройдены две трети дистанции, баллы пилотов делятся на два.

С горы на трассу

Изначально британка Дивина Галика никакого отношения к автоспорту не имела. Она была горнолыжницей и даже принимала участие в трех Олимпийских играх. Когда ей все же пришлось завершить свою горнолыжную карьеру, а тяга к скорости осталась, девушка выбрала не такой энергозатратный вид спорта – автомобили.

Она всего трижды появлялась на этапах Формулы-1. Впервые это произошло на гран-при Великобритании, когда девушка шокировала всех выбором своего стартового номера – 13. Это число редко использовалось в гонках того времени. Еще дважды британка выходила на старт в 1978 году. Она ни разу не смогла пройти квалификацию.

Привет из Африки

Когда уроженка ЮАР Дезире Уилсон выиграла на родине все, что только могла выиграть девушка, она начала пытать счастья в европейских гоночных сериях. Пока это были младшие серии – все более или менее удавалось.

В какой-то момент Дезире решила попробовать себя в Формуле-1. Эксперимент пришелся на такой популярный гран-при Великобритании 1980 года. Однако Дезире даже не смогла пробиться через квалификацию и оставила попытки покорить «королевские» гонки.

Рента-драйвер в юбке

Рента-драйверами в гонках называют пилотов вроде Виталия Петрова, место которым за рулем автомобиля покупают спонсоры. Обычно к таким гонщикам благосклонно относятся бедствующие команды, пытающиеся таким образом поправить свое финансовое положение.

Так складывалась и карьера дочери богатого итальянского бизнесмена Джованни Амати – Джованны Амати. Она всю свою жизнь выступала за слабенькие команды, то не попадая в квалификации, то занимая последние места в гран-при на неподготовленных машинах, не выдерживающих конкуренции.

В 1992 году такая команда нашлась и в Формуле-1 – некогда сильный Brabham. Девушка принесла команде не только деньги, но и внимание, которое надеялись конвертировать в спонсорские соглашения. Однако Джованна выступала из рук вон плохо. Лучший результат из трех попыток – трехсекундное отставание от своего партнера по команде. Закончилось все тем, что отец перестал платить за покатушки дочери и вместо нее взяли Дэймона Хилла.

В команду через постель?

Сьюзи Вольфф, на самом деле, практически всю свою жизнь провела за рулем. Она достигла результатов в разных видах автоспорта начиная с картинга, Формулы-Рено и Формулаы-3.

В 2011 году она вышла за муж за бывшего гонщика и акционера команды Williams Тото Вольффа. Стоит ли удивляться, что гонщица с таким послужным списком в 2012 году оказалась в молодежной программе команды. Позже она была переведена на позицию тест-пилота. Однако выехать на трассу в автомобиле Формулы-1 в рамках гран-при ей удалось лишь на пятничных тренировках. Дальше дело так и не пошло. В 2015 году девушка решила завершить карьеру.

Почти наша

Испанская гонщица Мария де Вильота была хорошо знакома российским любителям спорта. Дело в том, что в 2012 году испанка стала тест-пилотом российской команды Marussia.

К сожалению, в том же 2012 году на тренировочной трассе девушка попала в аварию – столкнулась с погрузчиком. В аварии она получила серьезную открытую черепно-мозговую травму. В результате операции гонщица лишилась глаза.

В 2013 году 33-летняя девушка была найдена мертвой у себя в гостиничном номере – буквально в день презентации собственной автобиографии. Смерь наступила после кровоизлияния в мозг. Причины – серьезные травмы в прошлом.

