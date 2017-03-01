Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»

«Советский спорт» оценивает готовность «Спартака» к возобновлению сезона и его шансы в чемпионской гонке.

Забыть про осень

Я сел за этот текст в 11 утра, а первое слово написал где-то часа через три. Но и его стер. Совершил несколько вояжей за кофе, чтобы думалось лучше. Когда лучше не стало, собрал фактуру: 29 игроков, 7 спаррингов, новая диета, старая тактика, дисциплина, пустой лазарет, который сторожит Ананидзе. Не помогло и это. Тема уж больно сложная. «Спартак» – единственный наш клуб, который не поддается прогнозированию, а порой и обычному анализу. Тем более ожидания находятся в конфликте с впечатлениями. То ли «Спартак» не успел подготовиться к сезону, то ли свою готовность тщательно скрывает.

«Краснодар», ближайший соперник «Спартака», за неделю пережил все – от эйфории в Лиге Европы до подавленности в Кубке России. «Краснодар» более, что ли, живой, настоящий, привлекательный и понятный. Даже кубковый конфуз объясним: реально оценивая свои кондиции, отдал мяч сопернику, стал играть по счету – и на этом погорел, поскольку играть по счету не умеет, да и никогда не умел. «Краснодар» просканируешь – и открывается полное досье: козыри, болевые точки, кадровый потенциал, тактический арсенал. Поэтому можно прикинуть, какой эта команда будет завтра и чего от нее ждать.

«Спартак» – закрытая книга. Он сыграл семь контрольных матчей, но только в одном из них, в самом последнем, когда вышел ближайший резерв, действительно смотрелся сочно, интересно. В остальных спаррингах командный интеллект пробивался не чаще, чем умные мысли у Верки Сердючки. И какие выводы прикажете сделать? Понятно, что команда была под нагрузками. Так все были под нагрузками. Но другие выглядели ярче. И если вы уверены в том, что без нагрузок командная игра кардинально улучшится, то я нет. С какой стати? Потому что так было осенью? Забудьте про осень. То был другой чемпионат.

Если рассматривать «Спартак» с точки зрения командной игры, то позитивных моментов не найти. Даже в том, что удалось разглядеть. На сборах отрабатывался контроль мяча, теперь выход из обороны производится только комбинационно. Мяч благополучно доходит до центра поля, а дальше начинается его нудное перекатывание. Визуально поперечных передач стало раза в два больше, чем осенью. Почему? Нагрузки виноваты? Или взять розыгрыш углового. Один игрок откатывает мяч на полметра в сторону и другой исполняет подачу. Какая-то странная домашняя заготовка. И даже ее раскусили.

Триумф или провал

Зимой я наблюдал за всеми серьезными клубами. Было понимание того, что делает Юрий Семин (схема 3–6–1, результат превыше всего), Виктор Гончаренко (похорошевшая атака, новые фигуры, 3–5–2), Хави Грасия (прогресс в комбинационной игре), Игорь Шалимов (успешное внедрение новичков). Не следил только за «Ростовом» и «Тереком». Но за «Ростов», пока там Курбан Бердыев, можно не беспокоиться. А следить за «Тереком» нет смысла: весной он обычно решает какие-то свои задачи. Не понял только, чего хочет Мирча Луческу. Но это на сборах. А потом была домашняя игра с «Андерлехтом»…

По всем клубам сложилось четкое представление: эти хотят построить вот это, а эти стремятся вот к этому. И тут даже дело не в том, все ли у них получилось. Конечно, не все. И, конечно, не у всех. Куда важнее понимание самого процесса, конечной цели. Что люди делают, какой рисунок прививают. Массимо Каррера стал исключением. Я смотрел на «Спартак» и вспоминал черчесовскую сборную России, которая осенью собиралась один раз в месяц, гоняла мяч непонятно с кем и расходилась по домам. Чем жила эта сборная, что строила, даже так – чего она вообще хотела, понять до сих пор не удалось.

Но все это вовсе не значит, что «Спартак» подготовился плохо и впереди его ждут горечь и страдания. Он сейчас вернется из Испании и выиграет 13 матчей. Вероятность этого исхода оцениваю в 50%. Другие 50% – вероятность того, что он не попадет в призовую тройку. Триумф или провал – фифти-фифти. Вот суть нынешнего «Спартака». Команды-загадки, от которой в это межсезонье ждали ясности по многим вопросам, но она лишь завела в дремучий лес. О, даже в катренах Нострадамуса о будущем «Спартака» не сказано ни слова! А нам уж тем более неведомо, будет золото или останется в мечтах.

Один из вариантов оптимального состава

Как готовы другие

«Зенит»

Провел скомканный сбор, где играл в режиме «нон стоп», нещадно ротируя состав и ничего по сути не наигрывая. Однако в ответном матче с «Андерлехтом» успокоил: все не так плохо и даже хорошо. Многочисленные новички в командную игру пока не вписались. Может быть, кроме Эрнани.

ЦСКА

Весной будет играть по модели 3–5–2, которую неплохо освоил на сборах. Защита стала еще надежнее, атака полностью перестроилась: Дзагоев и Головин располагаются под дуэтом форвардов – Чаловым и Ионовым. Модель работает, скорости хорошие, атака стала более разнообразной.

«Краснодар»

Организовал мощный левый фланг – связка Рамирес – Классон. Если Мамаев вернется прежним и если Шалимов как-то ввинтит его в нынешний состав, «Краснодар» вновь обретет самую яркую атаку. Болячки все те же – не умеет играть по счету. По этой причине будет терять очки.

«Ростов»

По своему обыкновению Бердыев засекретил сборы, и мы ничего не увидели, кроме скупых обзоров контрольных матчей. Но официальные игры показали: «Ростов» остался самим собой. Может обыграть любого. Может вообще все. А Полоз все хорошеет и хорошеет.

«Рубин»

Грасия навел порядок в своей обойме, хотя и не до конца. На поле стало больше логики и мысли. Отличительная черта – умение создавать моменты из ничего и блестяще их реализовывать. Здорово ловит соперника на ошибках.

«Локомотив»

Функционально готов хорошо. После ухода Самедова нашел альтернативные атакующие ходы – через левый фланг Денисова и центр Фернандеша. Не хватает нападающего, но, может быть, Ари заполнит этот пробел. Весной будет играть по новой модели – 3–5–2 или 3–6–1.