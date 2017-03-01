Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?

Безусловно, те безумцы, которые поставили в букмекерской ставку на то, что с 0:3 «Урал» сумеет отыграться у «Краснодара», запомнят вчерашний вечер на всю оставшуюся жизнь. И не только по сорванному кушу, но и по эмоциям. Хотя, смеем предположить, таких авантюристов было единицы.

После матча многие СМИ окрестили эту игру неким «сиквелом» финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Милан», когда с аналогичного счета мерсисайдцы сумели также отыграться, а затем – уже в серии пенальти – обыграть итальянскую команду.

Доля логики в этом конечно есть, оба матча – кубковые, правда, Кубок России по престижу разительно отличается от Кубка лигочемпионского . Но характер игры был похож.

«Урал» – как «Депортиво»

Все прекрасно помнят финал 2005 года, но не все помнят четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2003/2004, когда команда из Ла Коруньи сумела отыграться со счета 1:4 на своем поле. С другой стороны, двухматчевое противостояние – это совершенно другое. Есть время подумать, перетасовать состав на ответную игру.

У команды же, которая играет здесь и сейчас, времени на это – нет. Поэтому, наверное, зритель все-таки склоняется к варианту сравнения с «Ливерпулем». Тем не менее – камбэк, и аналогия с «Депортиво» имеет право на жизнь.

«Урал» – как «Боруссия» Менхенгладбах

А вот еще один, совсем свежий пример храбрости, самоотдачи, и далеко в прошлое углубляться не стоит. Чем не пример итальянская «Фиорентина»? Перед ответным матчем у себя дома «фиалки» имели преимущество – в качестве забитого мяча на чужом поле, осталось всего лишь не проиграть у себя на родном стадионе. Как казалось «фиалкам», задачу можно было решить, не особо-то и напрягаясь. Собственно, так оно и шло до 44-ой минуты, пока «Боруссия» с 0:3 по общей сумме двух встреч не стала отыгрываться.

Несомненно, это матч года в Лиге Европы – заколотить четыре мяча «Фиорентине» и пройти дальше по турнирной сетке. Это как-то из области фантастики, но все же это осуществилось.

Похож «Урал» на «Фиорентину»? Думается, что да. По самоотдаче вчерашний камбэк, можно сравнить с Менхенгладбахом в Италии.

«Урал» – как «Манчестер Юнайтед»

Кто является поклонником английского футбола – и не только «красных дьяволов» – должны помнить знаменитую игру, в сезоне-2001/2002 «Манчестер Юнайтед» – «Тоттэнхэм». Кто не знает – напомню.

После первого тайма команда сэра Алекса «летела» 0:3. Ну, а во втором тайме Бекхэм, ван Нистелрой и другие устроили голевую феерию. Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Правда, таких исполнителей, как в «Манчестере», в «Урале» нет, и, похоже, никогда не будет. Да и команда Тарханова сравняла счет в основное время. «МЮ» взял да и решил все в основное время.

«Урал» – как «Интер»

Еще один пример – из новейшего времени – Суперкубок Италии-2006. Тогда, если помните, «Интер» взял «скудетто» в суде. Из-за того, что «Ювентус» подкупал судей, причем ни один сезон – за это туринская команда и поплатилась. Знаменитый на весь футбольный мир скандал «Кальчополи» лишил «Юве» титула, и через некоторое время чемпионом стал «Интер».

Для того, чтобы доказать свою профпригодность и вернуть репутацию команды, которая может выигрывать не только через суд – миланцам надо было каким-то образом отыграться со счета 0:3 с «Ромой» в Суперкубке Италии.

И им это удалось! После того матча итальянские газеты вышли с материалами, которые прославили «Интер», и вернули добрую репутацию. Чем «Урал» не «Интер»? Так же с 0:3. От такого сравнения Александр Тарханов вряд ли бы отказался.