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Бей в свои, чтобы чужие боялись! Автоголы в разных видах спорта

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бей в свои, чтобы чужие боялись! Автоголы в разных видах спорта
Источник: Reuters

Кажется, что год только начался, а по просторам интернета гуляют сотни видео с курьезными голами в свои ворота, которые претендуют на звание автогола века.

Мы не стали собирать самые курьезные автоголы – это дело вкуса. Не будем мы делать и подборку последних автоголов. Вместо этого «Советский спорт» поинтересовался, как это происходит в разных видах спорта.

Футбол

Самая привычная для нас ситуация – автогол в футболе. В этом видео нам, кстати, удалось совместить все. Этот гол и один из самых курьезных в истории, и забит был недавно, и отлично иллюстрирует, что значит – забить в свои ворота в футболе.

Это вратарь турецкой команды «Газиантеп» выпустил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный 11-метровый удар. В результате футболисты стали соавторами одного из самых курьезных автоголов года, а может даже и века.


Хоккей

Гораздо реже, чем в футболе, автоголы случаются в хоккее. Оно и понятно: ворота маленькие, а вратарь большой. Да и игрокам нужно уж слишком сильно изловчиться и сделать бросок клюшкой так, чтобы шайба полетела в свои ворота, да еще и мимо голкипера. Но курьезы все же случаются.

Вот, как забивают в свои ворота хоккеисты российского «Нефтехимика». Это Павел Порядин и Кирилл Лямин сделали подарок сопернику, закинув шайбу за шиворот вратарю. Причем, абсолютно без использования клюшек.


Пляжный футбол

Футбол, он и в Африке – футбол. Точнее футбол остается футболом, даже когда в него играют на песке. Да, речь идет о пляжном футболе. В нем тоже есть мяч, вратарь и много отскоков. А значит, в пляжном футболе тоже забивают автоголы.

Этот гол Артура Папоротного, например, лишил сборную России победы в важном матче против национальной команды Таити. Гол банальный, но красивый – пяточкой, в самый угол.


Мини-футбол

В мини-футболе все так же, как и в футболе «большом». Только мяч с воротами поменьше, а голов – побольше. Автоголов, правда, в уменьшенной версии самой популярной игры в мире, забивают не так много. Зато каждый из них отличается красотой и выдумкой.

Но этот гол навсегда останется в истории этого вида спорта – уж слишком он получился необыкновенным.

Баскетбол

Да, в баскетболе тоже бывают автоголы! Хоть это и кажется невероятным, но в подвешенное на высоте порядка трех метров маленькое кольцо, диаметр которого совсем чуть-чуть превышает диаметр самого мяча, тоже можно попасть случайно.

Как это делается зрелищнее других продемонстрировал защитник «Кентукки» Джеймс Янг, пытаясь спасти мяч из аута. Он забил трехочковый в свою корзину в матче NCAA.


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