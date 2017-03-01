Бей в свои, чтобы чужие боялись! Автоголы в разных видах спорта
Кажется, что год только начался, а по просторам интернета гуляют сотни видео с курьезными голами в свои ворота, которые претендуют на звание автогола века.
Мы не стали собирать самые
курьезные автоголы – это дело вкуса. Не будем мы делать и подборку последних
автоголов. Вместо этого «Советский спорт» поинтересовался, как это происходит в
разных видах спорта.
Футбол
Самая привычная для нас ситуация
– автогол в футболе. В этом видео нам, кстати, удалось совместить все. Этот гол
и один из самых курьезных в истории, и забит был недавно, и отлично
иллюстрирует, что значит – забить в свои ворота в футболе.
Это вратарь турецкой команды
«Газиантеп» выпустил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный 11-метровый
удар. В результате футболисты стали соавторами одного из самых курьезных
автоголов года, а может даже и века.
Хоккей
Гораздо реже, чем в футболе,
автоголы случаются в хоккее. Оно и понятно: ворота маленькие, а вратарь
большой. Да и игрокам нужно уж слишком сильно изловчиться и сделать бросок
клюшкой так, чтобы шайба полетела в свои ворота, да еще и мимо голкипера. Но
курьезы все же случаются.
Вот, как забивают в свои ворота
хоккеисты российского «Нефтехимика». Это Павел Порядин и Кирилл Лямин сделали
подарок сопернику, закинув шайбу за шиворот вратарю. Причем, абсолютно без
использования клюшек.
Пляжный футбол
Футбол, он и в Африке – футбол.
Точнее футбол остается футболом, даже когда в него играют на песке. Да, речь
идет о пляжном футболе. В нем тоже есть мяч, вратарь и много отскоков. А
значит, в пляжном футболе тоже забивают автоголы.
Этот гол Артура Папоротного,
например, лишил сборную России победы в важном матче против национальной
команды Таити. Гол банальный, но красивый – пяточкой, в самый угол.
Мини-футбол
В мини-футболе все так же, как и
в футболе «большом». Только мяч с воротами поменьше, а голов – побольше.
Автоголов, правда, в уменьшенной версии самой популярной игры в мире, забивают
не так много. Зато каждый из них отличается красотой и выдумкой.
Но этот гол навсегда останется в истории этого вида спорта – уж слишком он получился необыкновенным.
Баскетбол
Да, в баскетболе тоже бывают
автоголы! Хоть это и кажется невероятным, но в подвешенное на высоте порядка
трех метров маленькое кольцо, диаметр которого совсем чуть-чуть превышает
диаметр самого мяча, тоже можно попасть случайно.
Как это делается зрелищнее других
продемонстрировал защитник «Кентукки» Джеймс Янг, пытаясь спасти мяч из аута.
Он забил трехочковый в свою корзину в матче NCAA.