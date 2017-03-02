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Не важно, сколько ты пробежишь. Снова о технике бега

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не важно, сколько ты пробежишь. Снова о технике бега
Источник: «Советский спорт»

Теме бега «Советский спорт» уделяет немалое внимание. При этом, как мы уже писали, лишь при использовании правильной техники бега можно получить наибольшую пользу от пробежек и не навредить своему организму.

Из каких этапов состоит методика овладения правильной техникой бега? Алишер Якупов, пропагандист здорового образа жизни, настаивает, что тут есть несколько важных этапов, каждый из которых требует внимательности и системности в подходе.

Первый этап – укрепление мышц, работа над координацией и стабилизацией. Тут идеально подойдут приседания, прыжки на носочках, закачивание икр на ступеньках, выпады, скручивания, лодочки, наклоны, отжимания. Очень хорошо подойдут упражнения на петлях TRX (здесь Алишер Якупов приводит довольно внятно описанные упражнения с фотографиями).

Второй этап – упражнения, отрабатывающие отдельные детали техники. Лучшие упражнения: подъем бедра, выпрыгивания, «олений шаг», подтягивание пяток к ягодицам, перекрестный шаг, бег спиной. На мой взгляд хороший способ приучить себя приземляться на стопу и прорабатывать экономичность в движениях это упражнения со скакалкой: одинарные и двойные прыжки, разножки вперед и в разные стороны, прыжки на одной ноге и мое самое любимое – бег со скакалкой.

Третий этап – небольшие пробежки в минималистичной обуви, отработка всех деталей техники одновременно. Надо начинать такие тренировки с небольших дистанций, не больше километра, а при лишнем весе или проблемных стопах и того меньше.

Четвертый этап – постепенное увеличение объема до привычного с сохранением контроля за техникой. Не больше 10% в неделю. Через несколько месяцев мышцы икр, мелкие мышцы стопы, бедра и кор уже достаточно укрепятся, бег станет экономным и быстрым. Неважно, сколько ты можешь пробежать. Важно, сколько ты можешь пробежать правильно.

Часто задаваемые вопросы.

Нужно ли осваивать правильную технику, если занимаешься на беговой дорожке дома или в клубе?

– Хорошая техника – это не только снижение ударной нагрузки, но еще экономичность. Независимо от покрытия правильная техника бега позволит бежать дольше, дальше, быстрее.

Я прочитал, что надо ставить ногу на носок. Но меня убеждают, что и это неправильно…

– Наиболее частая ошибка – концентрация на какой-то одной детали и игнорирование остальных факторов. Например, человек где-то прочитал, что надо приземляться на носок. Он выходит на пробежку и бежит широкими прыжками, вытягивая ногу вперед и опуская ее далеко впереди себя. В итоге он зарабатывает проблемы со стопой и надкостницей, надолго отказывается от бега и приходит к мысли, что эта техника не для него. Если бы он потратил время на книжку, сделал специальные упражнения, подготовил мышцы, научился контролировать все детали – все было бы совсем по-другому.

Прогресс происходит не в результате прочтения книги или озарения – это длительная работа над собой. Иногда человеку кажется, что все уже понятно, он закрывает книгу на середине и пытается пробежать с новой «правильной» техникой большую дистанцию. Даже если все делает правильно, изменение техники сместит нагрузку на мышцы, которые этого совсем не ожидают. В результате опять боль и разочарование.

Теперь самое главное. Не забывайте, что наши тела очень разные. Мы бегаем не для того, чтобы бегать правильно. Мы учимся бегать правильно, чтобы получать больше удовольствия от любимого хобби и снизить риск травмы. Поэтому я не призываю вас превратиться в контрол-фриков и остаток жизни высчитывать свой каденс, а каждое утро повторять заученный чек-лист хорошей техники бега. Это похоже на обучение вождению автомобиля. Со временем знания превратятся в рефлексы, и вам не нужно будет постоянно себя контролировать и проверять, а лишь изредка проходить «техосмотр» ходовой части. Гаджеты, цифры и упражнения уйдут на второй план, и ваше мастерство станет частью вас. Вот тогда начнется настоящий бег – полный легкости, скорости и удовольствия.

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