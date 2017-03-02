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«Заслуги Степановой перед WADA не помогли ей попасть на ЧЕ»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Степанова
Юлия СтепановаИсточник: Getty Images

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о непопадании Юлии Степановой на зимний чемпионат Европы.

– Одна из главных информаторов WADA Степанова-Русанова не отобралась на зимний чемпионат Европы. Успехами на беговой дорожке дама не блещет…
– Отбором спортсменов на главные международные соревнования занимается национальная федерация, но на Русанову это правило сейчас не распространяется никак. Тем более, пока членство ВФЛА в ИААФ приостановлено. ИААФ разрешила Русановой выступать в международных соревнованиях под статусом нейтрального спортсмена. Но она не выполнила нормативы по допуску на чемпионат Европы.

– Степанова предоставила в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию протоколы со своими результатами с тех соревнований, в которых участвовала?
– Именно так. И, насколько я помню, ей не хватило до норматива на 800 метров всего двух секунд. Так что заслуги Степановой перед WADA не смогли перевесить эти две недостающие секунды к ее результату. Ради нее никто регламент нарушать не собирается.

Хочу немного сказать об антидопинговой программе. Нам сейчас дают такую программу из-за рубежа, но ведь можно разработать и свою, российскую программу. Нам сейчас навязывают систему информаторов. Те же супруги Степановы, а не так давно появился Дмитриев. Но это вызывает негативную реакцию у нашей спортивной общественности. У россиян не принято так себя вести.

– Писать доносы…
– Вот именно! Так мы вернемся к 37-м году, но только в спорте. А у нас должна быть другая программа, она должна быть основана не на доносах, а на воспитании молодых спортсменов. Раньше этим занимались комсомол, партия, пионерская организация. Сейчас это дело брошено на произвол судьбы. А надо заниматься воспитанием молодежи, чтоб в спорт высших достижений не приходили морально испорченные молодые спортсмены.

Балахничев: Царапины на допинг-пробах? Какие претензии к российским спортсменам?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Российская легкоатлетка Юлия Степанова (в девичестве Русанова) и ее муж Виталий Степанов стали главными действующими лицами в фильме, созданном немецким журналистом Хайо Зеппельтом и показанном немецкой телекомпанией ARD в декабре 2014 года. В фильме рассказывалось о допинге в российском спорте.

Затем WADA создало независимую комиссию под руководством Ричарда Макларена, которая начала расследование случаев применения допинга в российском спорте. Супруги Степановы были одними из главных информаторов этой комиссии, наряду с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

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