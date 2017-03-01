Григорий Иванов: В перерыве я сказал: «Ребята…»
Президент «Урала» Григорий Иванов, выбившего из Кубка России статусный «Краснодар», рассказал «Советскому спорту» о переломном моменте четвертьфинального триллера, уральских болельщиках и екатеринбургской траве.
«ЗАБРЕЗЖИЛ ШАНС»
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Корреспонденты любят спрашивать в таких
случаях, что происходило в раздевалке
в перерыве. Я не исключение.
- Ну, что там могло происходить? Я сказал: «Ребята…»… А вообще поверил в хороший результат, когда мы забили второй мяч. Видно было, что краснодарцы подрасслабились, а наши, наоборот, прибавляют.
- Почему
же сразу не вышли на поле «прибавленными»?
- Прилетели поздно, долго ехали в автобусе, на поле не успели толком разобраться - а уже получили два. Потом понемногу начали играть в футбол и поддавливать хозяев. Наверное, при счете 3:0 они были уже уверены в победе. Но мы забили первый – и забрезжил шанс. Второй – и надежда окрепла. Разве мы приехали стоять и ждать, когда нас раздавят? Нет. Значит, надо сопротивляться.
- И все-таки:
что сказали команде при счете 1:3?
- «Ребята, они нам забили три за тайм, нам осталось забить два за тайм. Ничего невозможного в этом нет».
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Интеллигентно.
- Меня часто спрашивают, что и как говорю в раздевалке. Разумеется, в перерыве я туда заходил. Но это всегда остается между мной, тренерами и командой, за двери раздевалки наши разговоры утекать не должны. Они не для широкой публики. Главное – добились результата.
- Бывает
такое, что вообще молчите в перерыве?
- Конечно. Когда видно, что разговоры бесполезны, команда неуправляема, тогда и не говорю. Не стоит забывать, однако, про главного тренера. Александр Тарханов по-быстрому подсказал ошибки, подсказал всем за пять минут, что поменять. Сработало.
- Автор
дубля Бикфалви перешел в «Урал» из
«Томи» на правах свободного агента.
Пришлось побороться за румына?
- Не знаю, много ли было претендентов, но переговоры мы вели долго. Хотели пригласить Эрика еще летом, то тогдашнему главному тренеру (Вадим Скрипченко. - Прим. «Советского спорта») Бикфалви не подошел. Неизвестно, по каким причинам: мы собирали информацию об игроке и знали, что это профессионал высокого уровня, порядочный человек.
Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка
«Я ЖЕ НЕ УЧУ ХИРУРГА РЕЗАТЬ!»
- Премировать
команду дополнительно будете после
такой игры?
- Конечно, нет. Это же Кубок! Победим в финале – тогда и премируем.
- «Урал»
оплатил кинотеатр в Екатеринбурге, где
краснодарский матч могли посмотреть
ваши болельщики. Много пришло народа?
- Человек триста. Пришли с баннерами и плакатами, не расходились, болели до глубокой ночи с учетом разницы во времени, всем очень понравилось. Стараемся найти любую возможность, чтобы помочь своим болельщикам. Есть, конечно, некоторые, не вникающие в суть футбола и любящие больше себя, чем команду. Возмущались тем, что их не спросили, где играть против «Краснодара», и провели этот матч на юге. Но они тоже наши, к их мнению всегда прислушиваемся. Даже тогда, когда они начинают говорить на всю страну, что их мнение ни во что не ставят.
- «Урал»
победил, а победителей не судят.
- Не знаю… На нервах, понятно, можно много чего сказать. Но я же не могу учить хирурга, как и что ему резать?! Болельщики – не специалисты, они любят футбол, ходят на футбол, но руководствуются больше эмоциями, чем здравым смыслом. Мы их любим. Но иногда они не правы.
- С «Амкаром»
5 марта сыграете на своем стадионе?
- Да.
- По
сравнению с 28 февраля там будет больше
травы?
- Безусловно. Трава растет по 3-4 миллиметра в день, до матча уже подстригать будем. Думаю, поле в Екатеринбурге будет лучшего качества, чем, допустим, в Казани, где «Рубин» принимал «Сибирь».
- Общались
после игры с Сергеем Галицким?
- Нет, руководство «Краснодара» после игры не видел. Пообщались со Смоловым, с которым сохранились теплые отношения. Очень уважаю его, как футболиста. Был разговор с Игорем Шалимовым. Оба выглядели удрученными, но это объяснимо.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция