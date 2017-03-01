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Владимир Юрзинов: Не люблю, когда Знарка называют моим учеником

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Юрзинов: Не люблю, когда Знарка называют моим учеником
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Обозреватель «Советского спорта» поговорил о главных событиях плей-офф с заслуженным тренером страны Владимиром Юрзиновым-старшим.

В среду в Зале славы в музее хоккея, расположенном в Парке Легенд было не протолкнуться. Чествовали знаменитого нападающего и заслуженного тренера страны Владимира Юрзинова-старшего. Известный динамовец отпраздновал на днях свое 77-летие. Но остается в строю и продолжает пристально следить за нашим хоккейным хозяйством.

На торжественной встрече, собравшей и ветеранов, и болельщиков, и специалистов представили новую книгу о выдающемся тренере – «Орбита Юрзинова». А также 12-серийный фильм о его жизни.

Ну а обозреватель «Советского спорта» поговорил с Владимиром Владимировичем и о текущих делах в нашей лиге.

- Я сейчас вообще-то больше за сборной слежу, за подготовкой молодых тренеров, - заскромничал поначалу Юрзинов. – Вот, к примеру, игры «Куньлуня», где мой сын работает вообще не могу смотреть! Я уже в том возрасте, когда это очень тяжело. Общаюсь ли с Владимиром? Конечно! Но только не о хоккее.

- Но за своего-то ученика Олега Знарка вам краснеть точно не приходится. Первый раунд СКА прошел играючи.
- Я не люблю слова «ученик». Ну что мы в школе, что ли? Олег – последователь нашей тренерской династии. Слава богу, что сейчас не только Знарок. Есть у нас в лиге и много других таких последователей советской школы. Для меня это счастье. Вот знаете, что мне в плей-офф сейчас больше всего нравится? Самобытность и разнообразие наших команд! Возьмите СКА, «Магнитку», ЦСКА, «Динамо», «Ак барс», Уфу… Ведь каждый играет в своей манере! И вот это очень интересно.

- Вам, как специалисту, какая тактике ближе?
- Сложный вопрос. Ведь каждая по-своему хороша. Мне бы хотелось объединения всего лучшего, что есть в нашем хоккее. Вырабатывание своего фирменного стиля. Где агрессивность со множеством столкновений смешалось с советской школой, где на первом месте всегда была игра. Очень важно, что в такой системе появляются новые яркие игроки. Например, Капризов. Нам нужны в сборной такие индивидуальности. Без них развивать хоккей нельзя. А посмотрите на молодых российских вратарей. Очень много интересных ребят.

- Вот вы говорите о возрождении советских традиций. А многие сейчас говорят о доминировании в нашей лиге армейских клубов. Согласны?
- Я бы для начала отметил, что игра СКА отличается от цеэсковцев напрочь. Абсолютно разные стили. И это хорошо. Это обогащает наш хоккей. Но я бы не говорил, что армейцы на голову сильнее всех. Ведь рядом и Ярославль, и Казань. Очень интересная в плей-офф вырисовывается картина. Уральская школа продолжает мастеров растить. Наблюдаю пристально за Шалуновым. Там полно самобытных ребят, которые играют чуть ли не во всех клубах КХЛ. А Кузнецов – в НХЛ, наш уральский самоцвет…

- Кстати, в «Тракторе» главным тренером сейчас работает тоже местный воспитанник – Анвар Гатиятулин.
- Так он же в прошлом тренер нашей Молодежной лиги! Это же наш воспитанник, мы его воспитали. Я Анвара помню, он участвовал во всех наших семинарах, учился. И их много таких ребят.

- Не могу понять, почему «Йокерит» себя в плей-офф никак проявить не может. Из года в год вылетает на ранней стадии! При том, что финский хоккее на уровне сборных весьма силен.
- Это надо у тренеров «Йокерита» спрашивать. А я от финского хоккея давно отошел. Меня сборная России сейчас гораздо больше волнует.

- Тогда давайте о сегодняшнем противостоянии «Динамо» с «Торпедо». Уже четыре матча закончились в овертайме!
- Читал твою заметку на эту тему, и в ней есть смысл. Первое – можно в первом раунде играть и до трех побед. А второй вопрос – нужны ли эти бесконечные овертаймы до победного конца, как в Канаде. Ведь мы пытаемся сделать хоккей семейным видом спорта. И дети приходят на стадион с детьми! Им трудно выдерживать такие марафоны, да еще, не дай бог, на поезд потом не успеешь. По-моему, полный четвертый период, если надо, а потом буллиты. Это для первого раунда было бы нормально. Этот вопрос в лиге надо обсуждать. 

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