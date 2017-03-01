Проплыть километр? Это легко!

Обсуждаем технику плавания на длинные дистанции. Впрочем, специалисты уверяют, что один километр – это совсем не длинная дистанция.

В юности я смотрел, как Владимир Сальников проплывает 800 метров или 1500 метров, и восхищался. Тогда я еще не знал, что со временем он станет весьма посредственным главой федерации плавания. В ту пору я, проплывающий максимум от бортика до бортика, думал лишь об одном: как можно проплыть такую сверхдлинную дистанцию? Я тогда еще и слыхом не слыхивал про плавание на открытой воде в виде 10 километров, про триатлонистов, для которых плыть три километра – это все равно что только разогнаться-разз адориться.

Начинающие пловцы часто не понимают, как проплывать большие расстояния без остановки. Идея преодолеть километр и больше кажется им абсолютно недостижимой. На самом деле все довольно просто, уверяют специалисты.

Ключом к покорению длинных дистанций является построение тренировки таким образом, чтобы длина коротких дистанций, которые вы можете проплыть без усталости, постоянно увеличивалась.

Есть пара способов постепенного увеличения проплываемой дистанции. Вы можете выбрать любой из них, начав с 25 метров и заканчивая марафонской дистанцией. Где-то между 500м и 1км непрерывного плавания кролем настанет переломный момент, когда дальнейшее увеличение дистанции вам будет даваться очень легко.

Способ первый: Сет из коротких дистанций.

Любимый пример:

4 х 25м

3 х 50м

2 х 75м

1 х 100м

Сложив дистанции, получим 500 метров.

Увеличив каждую дистанцию вдвое, получим 1км.

Ключевой особенностью данного сета является отдых между дистанциями. Как только вы чувствуете, что после любой из дистанций вам необходимо одно и то же время на отдых — это сигнал к увеличению расстояния!

Способ второй: Прерываемый

Вы прерываете проплывание длинной дистанции, когда чувствуете, что теряете легкость или чувство контроля над техникой плавания. Прерыванием может быть как несколько вдохов у бортика, так и смена стиля плавания, скажем, на брасс, на 25-50м. Со временем вы выработаете баланс, чувство воды и стабильность техники плавания, сохраняя умеренный пульс. Это позволит вам реже и реже прерываться. Во время тренировок этим способом важно постоянно быть расслабленным и следить за техникой.

Оба способа в конечном итоге позволят вам проплыть километр без остановки. При этом в конце тренировки, вы будете чувствовать, что можете проплыть еще столько же! Данная программа может растянуться на несколько месяцев, однако проходит в более щадящем режиме.

Вот еще несколько простых видеосоветов для начинающих пловцов:





А это уже совет от моей любимицы – чемпионки Екатерины Селиверстовой. Как плавать и худеть? Все очень просто: