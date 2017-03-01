Встречай, Знарок! «Динамо» дожимает «Торпедо» и едет в гости к СКА

Одолев нижегородцев в пятом поединке – 3:1, бело-голубые отправятся в Питер, где их во втором раунде поджидает хорошо знакомый тренер.

Так вышло, что к пятому поединку серии я готовился в компании хоккейного эксперта Александра Гуськова. С известным в прошлом защитником мы столкнулись в пресс-центре, когда он скрупулезно штудировал составы команд. Обсудили играющие составы.

– Галузина чего-то нет у «Торпедо», – задумался Александр.

– Так он в третьем периоде прошлого матча травму получил, – напомнил я. – И на лед уже не вернулся.

– И Даугавиньш у нижегородцев сегодня не играет, – присвистнул Гуськов. В итоге мы сошлись на том, что из-за потери двух ключевых форвардов атака нижегородцев заметно ослабла.

– Поэтому Петерис Скудра и все тройки перетасовал , – резюмировал Гуськов. – А ведь у них и раньше были проблемы. Побегут вперед, забьют. Но удержать победный счет не могут. Начинают что-то выдумывать и «Динамо» инициативу перехватывает…

Не согласиться с мудрым экс-игроком было трудно. Ведь в Нижнем Новгороде торпедовцы в обоих матчах первыми открывали счет, вели 2:0, но потом теряли преимущество. В итоге оба этих поединка, как, впрочем, и два предыдущих закончились в овертайме. Но в отличие от московских хозяева вырвали в них победу только однажды. А тут еще и потеря двух бомбардиров, которые отличались не только результативность ю, но и умением заработать для «Торпедо» большинство…

В пятом матче Скудра не только изменил состав звеньев, но и вернул в ворота Бирюкова. Видимо, помня о том, как гениально сыграл Михаил в первом матче серии, когда брал казалось все! Не смог только отразить бросок Максима Карпова во втором овертайме…

– А вы видели, как там шайба летела, – напомнил мне Гуськов. – Она же кувыркалась и потому перед вратарем слегка изменила направление, ушла выше. Обычный сильный и точный бросок Бирюков и тогда бы взял! Но такие шайбы – особенно неудобны для голкиперов. Бывает, что и полевые игроки не скрывают: «Хорошо, что у меня бросок не получился, и шайба как попало полетела».

Однако повторить подвиг стартового поединка Бирюкову на этот раз не удалось. При том, что играл то Михаил опять отменно. Но получив первое же большинство после удаления Дмитрия Семина, москвичи зажали «Торпедо» в зоне.

Оборона гостей продержалась эти две минуты. Но когда Семин уже выскакивал из штрафного бокса, Бирюков в шпагате отразил еще один бросок. Шайба отлетела к Денису Баранцеву… И вот тут защитник «Торпедо» сплоховал. Попытался откинуть шайбу наудачу подальше от ворот. Но вместо этого подкинул ее на клюшку Якову Рылову. Который, кстати, рисковал бросившись в атаку и оголив динамовский тыл. Но риск оправдался, и счет в матче был открыт. Отразить бросок в пустой угол Бирюков был уже не в силах.

Второй гол москвичи забросили также реализовав преимущество в одного игрока. И снова оборона «Торпедо» была далека от совершенства. Артему Федорову беспрепятственно расположился на «пятачке» и без помех переправил шайбу в сетку после наброса Алексея Цветкова.

В третьем периоде москвичи обязаны были увеличить счет, когда две минуты играли «5 на 3». Сперва удаление до конца матча за толчок на борт схлопотал Алексей Потапов. А затем Брэндон Макмиллан проложил свою траекторию через площадь ворот и задел там Александра Еременко. Но на этот раз гостей выручила штанга.

Героически выстояв в меньшинстве нижегородцы все же забьют гол престижа, но вновь перевести матч в овертайм им не удастся.

Так динамовцы вышли во второй раунд и теперь готовятся ко встрече со СКА, который возглавляет прекрасно им известный Олег Знарок.

Счет в серии: 4-1