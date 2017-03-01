Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Динамо Москва3 : 1Торпедо
Футбол  Лацио1 : 0Рома
Футбол  Локомотив1 : 0Тосно
Футбол  Бавария3 : 0Шальке 04
Футбол  Реал0 : 0Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Встречай, Знарок! «Динамо» дожимает «Торпедо» и едет в гости к СКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Встречай, Знарок! «Динамо» дожимает «Торпедо» и едет в гости к СКА
Источник: Photo.khl.ru

Одолев нижегородцев в пятом поединке – 3:1, бело-голубые отправятся в Питер, где их во втором раунде поджидает хорошо знакомый тренер.

Так вышло, что к пятому поединку серии я готовился в компании хоккейного эксперта Александра Гуськова. С известным в прошлом защитником мы столкнулись в пресс-центре, когда он скрупулезно штудировал составы команд. Обсудили играющие составы.

– Галузина чего-то нет у «Торпедо», – задумался Александр.

– Так он в третьем периоде прошлого матча травму получил, – напомнил я. – И на лед уже не вернулся.

– И Даугавиньш у нижегородцев сегодня не играет, – присвистнул Гуськов. В итоге мы сошлись на том, что из-за потери двух ключевых форвардов атака нижегородцев заметно ослабла.

– Поэтому Петерис Скудра и все тройки перетасовал , – резюмировал Гуськов. – А ведь у них и раньше были проблемы. Побегут вперед, забьют. Но удержать победный счет не могут. Начинают что-то выдумывать и «Динамо» инициативу перехватывает…

Не согласиться с мудрым экс-игроком было трудно. Ведь в Нижнем Новгороде торпедовцы в обоих матчах первыми открывали счет, вели 2:0, но потом теряли преимущество. В итоге оба этих поединка, как, впрочем, и два предыдущих закончились в овертайме. Но в отличие от московских хозяева вырвали в них победу только однажды. А тут еще и потеря двух бомбардиров, которые отличались не только результативностью, но и умением заработать для «Торпедо» большинство…

В пятом матче Скудра не только изменил состав звеньев, но и вернул в ворота Бирюкова. Видимо, помня о том, как гениально сыграл Михаил в первом матче серии, когда брал казалось все! Не смог только отразить бросок Максима Карпова во втором овертайме…

– А вы видели, как там шайба летела, – напомнил мне Гуськов. – Она же кувыркалась и потому перед вратарем слегка изменила направление, ушла выше. Обычный сильный и точный бросок Бирюков и тогда бы взял! Но такие шайбы – особенно неудобны для голкиперов. Бывает, что и полевые игроки не скрывают: «Хорошо, что у меня бросок не получился, и шайба как попало полетела».

Однако повторить подвиг стартового поединка Бирюкову на этот раз не удалось. При том, что играл то Михаил опять отменно. Но получив первое же большинство после удаления Дмитрия Семина, москвичи зажали «Торпедо» в зоне.

Оборона гостей продержалась эти две минуты. Но когда Семин уже выскакивал из штрафного бокса, Бирюков в шпагате отразил еще один бросок. Шайба отлетела к Денису Баранцеву… И вот тут защитник «Торпедо» сплоховал. Попытался откинуть шайбу наудачу подальше от ворот. Но вместо этого подкинул ее на клюшку Якову Рылову. Который, кстати, рисковал бросившись в атаку и оголив динамовский тыл. Но риск оправдался, и счет в матче был открыт. Отразить бросок в пустой угол Бирюков был уже не в силах.

Второй гол москвичи забросили также реализовав преимущество в одного игрока. И снова оборона «Торпедо» была далека от совершенства. Артему Федорову беспрепятственно расположился на «пятачке» и без помех переправил шайбу в сетку после наброса Алексея Цветкова.

В третьем периоде москвичи обязаны были увеличить счет, когда две минуты играли «5 на 3». Сперва удаление до конца матча за толчок на борт схлопотал Алексей Потапов. А затем Брэндон Макмиллан проложил свою траекторию через площадь ворот и задел там Александра Еременко. Но на этот раз гостей выручила штанга.

Героически выстояв в меньшинстве нижегородцы все же забьют гол престижа, но вновь перевести матч в овертайм им не удастся.

Так динамовцы вышли во второй раунд и теперь готовятся ко встрече со СКА, который возглавляет прекрасно им известный Олег Знарок.

Матч

Динамо - Торпедо - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Рылов (Цветков, Фёдоров), 16:00 (1:0). Фёдоров (Цветков), 37:42 (2:0). Ураков (Кулёмин, Рассказов), 52:12 (2:1). Терещенко (Кутейкин), 59:28 (3:1).

Место и дата

01 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 4-1

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Яков Рылов: Когда «Торпедо» забило, паника началасьЗащитник московского «Динамо» – о победе над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.Сергей Орешкин: У «Динамо» столько больных и травмированных было, особенно сегодняГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.Крэйг Вудкрофт: Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше насГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда проиграла 1:4 и с аналогичным счетом уступила в серии.В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»Определились все участники полуфиналов Западной конференции в рамках плей-офф КХЛ.Петерис Скудра: Это тяжелое поражение для нас, потому что мои ребята играли здоровоГлавный тренер «Торпедо» – о поражении от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелойГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом.Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференцииХоккеисты московского «Динамо» на своей площадке оказались сильнее «Торпедо» (3:1) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)Хоккеисты ярославского «Локомотива» прошли минское «Динамо» в первом раунде и в четвертьфинале сыграют, видимо, с ЦСКА.«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и выиграл серию со счетом 4-1Пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Локомотива».Владимир Юрзинов: Мне в плей-офф очень нравится разнообразие тактикИзвестный хоккейный специалист Владимир Юрзинов-старший высказал свое мнение о нынешнем плей-офф.«Спартак» договорился со Стоу о продлении контрактаФорвард «Спартака» Райан Стоу продолжит играть за красно-белых.Сергей Зиновьев: В «Металлурге» однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опиратьсяГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал изменения, которые произойдут в команде в межсезонье 2017.Бердников покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга»Сергей Бердников покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Об этом сообщается на официальном сайте команды.Владимир Крикунов: С игроками расстались по-хорошемуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что клуб растался с восмью игроками.«Автомобилист» расстался с восмью игрокамиЕкатеринбургский «Автомобилист» расторг контракты с восмью игроками. Об этом сообщает официальный сайт команды.Алексей Терещенко: В серии с «Торпедо» фактор своего льда не имеет значенияНападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился ожиданиями о предстоящем пятом матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо».Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛКХЛ определила лучших игроков лиги в феврале.Бюджет «Автомобилиста» в новом сезоне составит 1,2 миллиарда рублейПрезидент «Автомобилиста» Андрей Козицын сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 1,2 миллиарда рублей, сообщает Znak.com.Закроют ли москвичи и ярославцы серии? Превью матчей плей-офф 1 мартаЗакроют ли москвичи и ярославцы серии? Превью матчей плей-офф 1 мартаСегодня пятый игровой день плей-офф в Западной конференции.Грубость Захарчука и безумная концовка в Уфе. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаГрубость Захарчука и безумная концовка в Уфе. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты четвертых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол
«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси
Хоккей
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Футбол
Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ньор» и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Футбол
Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций
Футбол
Младен Кашчелан: В первом тайме получил в лицо от Денисова, но судья никаких карточек не показал
Хоккей
Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференции
Футбол
Юрий Семин: Не знаю, кого просматривал скаут «Манчестер Юнайтед». Там вроде тренер на месте
Футбол
Александр Бубнов: Вероятность чемпионства «Спартака» – 70%
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина