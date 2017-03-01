Миранчук стал еще ближе к «Рубину»

«Локомотив» обыграл «Тосно» и вышел в полуфинал Кубка России. Единственный мяч на счету Алексея Миранчука.

И НИКАКИХ НАВЕСОВ

«Локомотив» все межсезонье отрабатывал схему с тремя защитниками как основную весеннюю формацию. Юрий Семин решил проверить ее в первом же официальном матче. И не прогадал. Янбаев справа и Денисов слева добавляли ширины в атаках, но вот за строенный центр поначалу было страшно: то поскользнется Чорлука, то Пейчинович не разберется, кому отпасовать на фланг. Правда, весенняя дрожь в ногах защитников «Локо» прошла довольно быстро.

Отсутствие номинального форварда в стартовом составе железнодорожников, хотя Майкон уже давно исполняет на поле именно эту роль, сказалось на атакующем потенциале команды: чаще в первом тайме обострял «Тосно». А предметнее – «Локо». Москвичи выходили к воротам соперника исключительно через мелкий и средний пас с флангов в центр. И никаких навесов.

Гости уже в первом тайме разыграли около десятка стандартов. Правда, в завершающей стадии они не всегда играли чисто. Доказательство тому – ненамеренная попытка выключить Гилерме на 27-й минуте матча.

27 - Макаров влетает в Гилерме прямой ногой, когда тот уже зафиксировал мяч! Небольшая стычка на поле и ЖК гостю. #ЛокоТосно pic.twitter.com/FjNXDBQHUn — ФК Локомотив (@fclm_official) 1 марта 2017 г.

По первому тайму в игре обоих коллективов чувствовалась какая-то недосказанность. Заполненные едва ли на треть трибуны арены в Черкизово гнали команды вперед весь первый тайм, но получили в подарок только один гол при 9 ударах по воротам на две команды и весьма бойкой игре в целом. Автор единственного гола – Алексей Миранчук, не перешедший в «Рубин», но имеющий высокие шансы сыграть против «Рубина» в финале Кубка. Для этого «Локомотиву» нужно пройти «Уфу», а казанцам – «Урал».

Новый тайм – новый принцип организации игры «Локомотива». Семин явно попросил прибавить в агрессии и попробовать вертикальные продавливающие атаки через центральную зону. Высокорослые Майкон и Миранук при поддержке не менее массивного Коломейцева несколько раз проткнули оборону «Тосно», но безрезультатно.

Рисунок игры гостей во второй половине матча не изменился. Этого, в принципе, и не требовала ситуация, потому что подходы к воротам Гилерме стали возникать с той же периодичностью, что и до перерыва. Исключением стал опасный штрафной Мухаметшина – тосновец едва не угодил в девятку.

20 МИНУТ ДЛЯ АРИ

Прибавив в агрессии, железнодорожники перестали столь часто нарушать правила у своей штрафной. Это во многом помешало «Тосно» уповать исключительно на стандартные положения. Кроме того, к 70-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова здорово «наелись», поэтому и не всегда успевали возвращаться на свою половину поля в момент контратаки.

Участник одного из последних переходов зимы – Ари – появился на поле за 20 минут до финального свистка. Свежий бразилец вышел на подмогу Миранчуку под бурные овации стадиона вместо бразильца подуставшего – Майкона. И сразу эффектно потащил мяч к воротам Нигматуллина. Безуспешно. Видимо, Семин пока не готов давать новичку больше игрового времени, что логично – красно-зеленую майку Ари надел только на прошлой неделе.

Окончательно «Тосно» развалился в последние 10 минут этого кубкового вечера. Сначала Фернандеш забил из офсайда, а спустя мгновение Ари едва не заработал место в основном составе на следующий матч, почти перебросив опешившего голкипера гостей.

Кстати, другой новичок, Кверквелия, также появился на поле стадиона в Черкизове. Его выходу поспособствовала травма Тараса Михалика, и за отведенные грузину пару минут он не смог себя проявить.

Несмотря на успех с минимальным счетом, вопросы к «Локомотиву» остаются. Пока неясно, кто при новой схеме будет отвечать за креатив. Миранчук или Фернандеш могут играть на партнеров, но в сегодняшнем составе они и являются главной ударной силой команды. Возможно, после приведения себя в порядок Фарфаном, обретения ударной формы Майконом или закрепления в основном составе Ари креативные акценты изменятся, и мы увидим «более конкретный» «Локомотив».