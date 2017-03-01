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Внимание на Кубок: разыгрывается Алексей Миранчук! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Внимание на Кубок: разыгрывается Алексей Миранчук! Колонка Юрия Цыбанева
Источник: ФК «Локомотив»

Уже просматривается вишенка на торте финального матча с предсказуемым названием.

Метафора прошедших кубковых четвертьфиналов – лютое и слепое столкновение головами Виталия Денисова из «Локо» с игроком «Тосно» Альшиным.

Ну да: на заре футбольного года все злые и голодные, точно едва вылупившиеся птенцы. Сознание не отягощено перипетиями бытия. Всем управляют рефлексы.

И что-то там этакое классное о себе понимать – категорически запрещено. «Краснодар» всех о том предупредил своим катастрофическим примером ослепительной яркости.

Но «Локомотив», наверное, и без предупреждения обошелся бы. Когда такое было, чтобы у Юрия Палыча команда избыточно мастерилась, витая в облаках? Я и не вспомню навскидку. Это во-первых.

Во-вторых, обстоятельства клубной жизни повернули «Локо» каким-то боком в его прошлое пятого колеса столичной футбольной телеги. Привлечение в последний трансферный момент подмоги в лице Ари и Кверквелия – это, что ни говорите, из серии «Дай нам, боже, что другим уже негоже». А параллельно разбогатевший «Рубин» повадился перетаскивать к себе локомотивское светлое будущее – Жемалетдинова, Миранчука. Разве не похоже на привет Семину из его далекого тренерского прошлого?

В-третьих, соперник по четвертьфиналу, «Тосно», весьма поспособствовал заведомому прагматизму «Локо». Ибо эта команда, замечено, любит ставить себя на поле не по-фэнээловски, а по-взрослому. И поди еще ее перебегай-перешустри – замучаешься.

Все и было разыграно классически по-семински. С низкого старта, чтоб не сказать – от обороны. Покажи кому несведущему первый тайм – ни за что не угадать, кто здесь по рангу старший, а кто младший. Вот так,заставив горячих парней Парфенова выпустить поначалу пыл, «Локо» их постепенно их перепружинил.

Миранчук стал еще ближе к «Рубину». Отчет о матче

Миранчук – лучший! За зиму Семин каким-то гипнотическим макаром приучил-таки Алексея играть не столько на замеченного партнера, сколько прямиком на ворота. Улавливать намечающуюся остроту и летучим гусаром ее в чужой штрафной подхватывать. Голь-то на выдумку хитра – если обратиться к некоторому смещению «Локо» в свое босоногое прошлое. Майкон играл в этот раз не столько концевика атак, сколько фигуру отвлечения. Чем Миранчук с партнерами и пробавлялся. Что такое жизнь без штатного форварда, показал выход Ари. Когда тот, даже и не освоившийся на новом рабочем месте, с ходу пошел штамповать момент за моментом.

А дальше в Кубке будет интересно. Ибо вся логика розыгрыша предвещает финал «Локомотив» – «Рубин». Нынешние их позиции в таблице чемпионата разве что вилами по воде рисуют еврокубковые перспективы. И, опираясь на заведомо строгое свое отношение к Кубку, они уж никак не допустят в полуфиналах растяпства, каким давеча щегольнул «Краснодар».

Словом на 90 процентов тот и другое сыграют в финале. Тот, кто охоч гульнуть на рынке, столкнется с тем, кто подтянул поясок. При абсолютно равном, то есть жадном, интересе к трофею. Посмакуйте.

А на кону, к Кубку в придачу, очень может случиться, будет в финальном матче и Алексей Миранчук. Победным голом в четвертьфинале продвинувший свою персональную историю к увлекательной развязке.

Похоже, Миранчук способен очень ощутимо помочь «Локо» на кубковой тропе. И что? Допустим, выиграют красно-зеленые с его помощью трофей и с ним путевку в Лигу Европы. А сам он двинет в «Рубин» «на повышение мастерства»? От тренера, пробудившего впервые в миранчуковской жизни интерес к игре в гол, – к тренеру, который еще неизвестно, выпустит ли в основе?..

Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу!

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный

Предупреждения:

Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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