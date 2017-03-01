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Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу!

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу!
Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о победе над «Тосно», но разговоры о контракте оставил без комментариев.

Алексей вышел практически последним из игроков, но все журналисты ждали именно его. 21-летний лидер «Локо» не стал отмалчиваться.

– Это первая официальная игра, было тяжело, кубковые матчи всегда непростые. «Тосно» – отличный соперник, – выдал он для разгона набор стандартных фраз.

– Как вам играть с Ари? Показалось, что не до конца он понял, как играет команда.
– Нет, с моей точки зрения он отлично вышел, – вступился Алексей за своего нового партнера. – Ари цеплялся за мячи, обострял игру, осталось только забить.

Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций

– Как команда готова к сезону? 10-е место вряд ли вас устраивает.
– Конечно не устраивает. Будем работать. Скоро первая игра в чемпионате – она и покажет.

– Тяжело далась эта игра, которая стала первой после перерыва?
– Да, подустали, кубковая игра всегда другая. Обе команды отдают все силы.

Неманья Пейчинович: Уход Миранчука? Давайте другой вопрос

– Как вы себя чувствовали на поле? Болельщики вас вроде поддерживали.
– Почему вроде. Точно поддерживали, – широко улыбнулся Миранчук. С ним охотно согласились и журналисты. – Спасибо болельщикам за поддержку. Ожидал ли от них что-то особенное? Нет, я же в команде, стараюсь принести результат.

– Перед матчем в СМИ появилась информация, что скаут «Манчестер Юнайтед» приедет на игру. Болельщики говорили, что будет смотреть на вас.
– Я только от вас первый раз услышал (улыбается), – Миранчук признался вполне искренне. Кстати, на пресс-конференции в английский клуб отправляли даже Семина.

 Как прокомментируете информацию, что вы покинете клуб?, – пора переходить к главной теме.
– Без комментариев, извините, – простым, но действенным финтом Миранчук ушел от ответа.

Миранчук стал еще ближе к «Рубину»

 А вообще что-то про ваше будущее?
– Без комментариев, – Алексей повторяет маневр. Он – стена, в словесной войне агентов с клубом не участвует.

 Отмененный гол как-то повлиял на вас?
– Там был явный офсайд, так что не особо расстроился. Тем более счет был в нашу пользу.

 Что скажете о «Тосно», которое может в следующем сезоне играть в РФПЛ?
– Что сказать? Я – игрок «Локомотива», мне не за чем говорить о них.

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный

Предупреждения:

Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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