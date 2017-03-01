Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу!
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о победе над «Тосно», но разговоры о контракте оставил без комментариев.
Алексей вышел практически последним из игроков, но все журналисты ждали именно его. 21-летний лидер «Локо» не стал отмалчиваться.
– Это первая официальная игра, было тяжело, кубковые матчи всегда непростые. «Тосно» – отличный соперник, – выдал он для разгона набор стандартных фраз.
– Как вам играть с Ари? Показалось, что не до конца он понял, как играет команда.
– Нет, с моей точки зрения он отлично вышел, – вступился Алексей за своего нового партнера. – Ари цеплялся за мячи, обострял игру, осталось только забить.
Ари: Думал, буду спокоен, но не смог сдержать эмоций
– Как команда готова к сезону? 10-е место вряд ли вас устраивает.
– Конечно не устраивает. Будем работать. Скоро первая игра в чемпионате – она и покажет.
– Тяжело далась эта игра, которая стала первой после перерыва?
– Да, подустали, кубковая игра всегда другая. Обе команды отдают все силы.
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– Как вы себя чувствовали на поле? Болельщики вас вроде поддерживали.
– Почему вроде. Точно поддерживали, – широко улыбнулся Миранчук. С ним охотно согласились и журналисты. – Спасибо болельщикам за поддержку. Ожидал ли от них что-то особенное? Нет, я же в команде, стараюсь принести результат.
– Перед матчем в СМИ появилась информация, что скаут «Манчестер Юнайтед» приедет на игру. Болельщики говорили, что будет смотреть на вас.
– Я только от вас первый раз услышал (улыбается), – Миранчук признался вполне искренне. Кстати, на пресс-конференции в английский клуб отправляли даже Семина.
– Как прокомментируете информацию, что вы покинете клуб?, – пора переходить к главной теме.
– Без комментариев, извините, – простым, но действенным финтом Миранчук ушел от ответа.
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– А вообще что-то про ваше будущее?
– Без комментариев, – Алексей повторяет маневр. Он – стена, в словесной войне агентов с клубом не участвует.
– Отмененный гол как-то повлиял на вас?
– Там был явный офсайд, так что не особо расстроился. Тем более счет был в нашу пользу.
– Что скажете о «Тосно», которое может в следующем сезоне играть в РФПЛ?
– Что сказать? Я – игрок «Локомотива», мне не за чем говорить о них.
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный
Предупреждения:
Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция