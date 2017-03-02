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Девушка дня. Израильская теннисистка проиграла матч из-за смеха

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во время матча Кубка Федераций между сборными Эстонии и Израиля эстонская теннисистка допустила досадную ошибку при исполнении удара, чем вызвала улыбку у своих соперниц. Особенно промашка позабавила Юлию Глушко, выступающую за сборную Израиля. Так позабавила, что та никак не могла успокоиться и матч даже пришлось прервать на пару минут. Вдоволь насмеявшись, израильтянки вернулись в игру, но растеряли настрой и проиграли. Как говорится: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

А Юлия не только очаровательно смеется, но и хорошо выглядит, потому она – главная героиня в рубрике «Девушка дня».

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