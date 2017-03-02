Девушка дня. Израильская теннисистка проиграла матч из-за смеха

Во время матча Кубка Федераций между сборными Эстонии и Израиля эстонская теннисистка допустила досадную ошибку при исполнении удара, чем вызвала улыбку у своих соперниц. Особенно промашка позабавила Юлию Глушко, выступающую за сборную Израиля. Так позабавила, что та никак не могла успокоиться и матч даже пришлось прервать на пару минут. Вдоволь насмеявшись, израильтянки вернулись в игру, но растеряли настрой и проиграли. Как говорится: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

А Юлия не только очаровательно смеется, но и хорошо выглядит, потому она – главная героиня в рубрике «Девушка дня».

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Ноя 4 2016 в 12:46 PDT

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Сен 26 2016 в 3:45 PDT

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Сен 18 2016 в 9:35 PDT

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Ноя 26 2016 в 12:06 PST

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Дек 15 2016 в 3:45 PST

Публикация от Julia Glushko (@julglushko) Фев 6 2017 в 11:10 PST