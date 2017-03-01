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«В команде хотят, чтобы Леша остался». Миранчук важнее полуфинала Кубка (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«В команде хотят, чтобы Леша остался». Миранчук важнее полуфинала Кубка (видео)
Источник: ФК «Локомотив»

«Советский спорт» передает слова игроков после кубкового матча «Локомотив» - «Тосно».

«Денисов ударил меня по лицу, но карточку не получил»

Первым в микст-зоне появляется гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, настроение у него неплохое. Есть ощущение, что «Тосно» победило. Хотя результат после свистка он все же не изменил, в полуфинал вышел «Локомотив».

– Считаю, мы показали достойный футбол, – вот почему Вячеслав такой довольный. – Особенно учитывая класс соперника. «Локомотив» – очень серьезная команда, которая находится не на своем месте. С такими футболистами они должны быть в призах, как минимум. Физически мы не уступили сопернику, а иногда даже прессинговали и создавали моменты.

С совершенно иными эмоциями выходит капитан «Тосно» Младен Кашчелан.

– Давайте только быстро, у меня лицо болит, – внезапно начинает черногорец. – Не уверен, что результат закономерен. Мы наиграли на ничью. У «Локомотива» был один момент, у нас – парочка, но не успели забить. Жалко, что игра так закончилась. Мы увидели, что у нас есть возможность сражаться с командами премьер-лиги.

– Вы немного повздорили с Игорем Денисовым. Что произошло?
– Вы посмотрите на мое лицо и все поймете, – Младен указывает на губу. – Это в первом тайме произошло, от Денисова получил, но судья никаких карточек не показал. Потом я был без мяча и получил удар в ноги. Это везде красная карточка, но только не здесь.

Сам Игорь Денисов от комментариев отказывается. Впрочем, ничего нового.

«Тему ухода Миранчука в команде не нагнетаем»

Зато более разговорчив Неманья Пейчинович. Правда, не на все темы.

– Очень важно, что мы прошли дальше, – объясняет серб. – Вчера видели, что «Краснодар» проиграл «Уралу», хотя краснодарская команда по качеству игры лучше. В этой игре мы были внимательны, совершенно неважно, что они из ФНЛ. «Тосно» играло лучше, чем 30 процентов команд премьер-лиги.

– Сейчас много говорят о том, что лидер команды Алексей Миранчук покинет коллектив. Обсуждали это с ним?
– Другой вопрос, пожалуйста, – отказывается говорить на скользкую тему Пейчинович.

Зато согласен обсудить главный трансферный вопрос зимы Александр Коломейцев.

– Уход Миранчука не обсуждали. А зачем? Об этом и так много разговоров. Мы не нагнетаем. Он сам на эту тему особо не разговаривает. Миранчук в команде, работает. 

– Самоотдача не уменьшилась?
– Вообще нет. Как видите, гол забил в ворота «Тосно».

– Хотите, чтобы он продлил контракт?
– Всем хочется, чтобы игроки оставались. Определенный костяк есть. Хотел бы, чтобы так и продолжалось. 

Сам Миранчук появляется в смешанной зоне последним и говорит чуть ли не подробнее партнеров: его читайте здесь.

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