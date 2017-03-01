«В команде хотят, чтобы Леша остался». Миранчук важнее полуфинала Кубка (видео)

«Советский спорт» передает слова игроков после кубкового матча «Локомотив» - «Тосно».

«Денисов ударил меня по лицу, но карточку не получил»

Первым в микст-зоне появляется гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, настроение у него неплохое. Есть ощущение, что «Тосно» победило. Хотя результат после свистка он все же не изменил, в полуфинал вышел «Локомотив».

– Считаю, мы показали достойный футбол, – вот почему Вячеслав такой довольный. – Особенно учитывая класс соперника. «Локомотив» – очень серьезная команда, которая находится не на своем месте. С такими футболистами они должны быть в призах, как минимум. Физически мы не уступили сопернику, а иногда даже прессинговали и создавали моменты.

С совершенно иными эмоциями выходит капитан «Тосно» Младен Кашчелан.

– Давайте только быстро, у меня лицо болит, – внезапно начинает черногорец. – Не уверен, что результат закономерен. Мы наиграли на ничью. У «Локомотива» был один момент, у нас – парочка, но не успели забить. Жалко, что игра так закончилась. Мы увидели, что у нас есть возможность сражаться с командами премьер-лиги.

– Вы немного повздорили с Игорем Денисовым. Что произошло?

– Вы посмотрите на мое лицо и все поймете, – Младен указывает на губу. – Это в первом тайме произошло, от Денисова получил, но судья никаких карточек не показал. Потом я был без мяча и получил удар в ноги. Это везде красная карточка, но только не здесь.