«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах Кубка

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/4 финала Кубка России.

Об игре «Рубин» – «Сибирь» (1:0)

– Не ожидал от «Сибири» такой прыти. Но в это время преимущество в классе и мастерстве не существует. К тому же игра проходила на плохом поле. Было много борьбы, хотя «Рубин» все равно владел преимуществом. Казанцы правильно вели игру. Нас учили, что в дождь и на плохом поле надо играть в «бей-беги». Вот и «Рубин» бил на Канунникова и Жонатаса, который в итоге и отличился. Исход закономерен, а голов «Рубин» забить мог больше. Но сказывается то, что связи не наиграны. Контрольные матчи ни в какой сравнение с официальными не идут.

Подробнее о поле. Вот строят стадионы, а играют все равно непонятно, на чем. На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев. Так месить глину и российские игроки смогут. Причем за меньшие деньги.

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Об игре «Уфа» – «Анжи» (1:0)

– Мне было интересно, что нового привнес Семак в игру «Уфы». Пока ничего особенного не увидел. Равная игра, где было много старания как у игроков «Уфы», так и у футболистов «Анжи», где сменилась команда. Для Семака хорошо то, что стартовать удалось с победы – это в принципе для молодого тренера важно. У нас ведь руководители клубов, назначая начинающих тренеров, ни на что, кроме результата, внимания не обращают, как правило.

Отметил бы, что на матч в Уфе пришло довольно много зрителей. Одна трибуна, которая была на картинке во время трансляции, пустовала, вторая была заполнена. Это хорошая аудитория, учитывая, что сейчас разгар хоккейного плей-офф. Известно ведь, что в городе активно ходят на «Салават Юлаев».

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Об игре «Локомотив» – «Тосно» (1:0)

– Хорошая, я бы сказал, игровая команда «Тосно». Виден вкус к футболу, в который играл главный тренер Дмитрий Парфенов в «Спартаке». Не было игры на отбой, грамотно мяч в штрафную старались доставить. Это обученная команда.

У «Локо» проблемы остаются с нападением. Но, думаю, они все равно их решат. Команда старалась второй мяч забить, но «Тосно» грамотно защищался. И все равно «Локомотив» серьезно к Кубку отнесся, потому что у них нет перспектив что-то зацепить в чемпионате. Действовали не ярко, но надежно.

Мне очень понравилось, как Чорлука действовал, причем не только в игровом плане. В концовке, когда страсти закипели между Игорем Денисовым и Кашчеланом, он как миротворец выступил. Красава просто! Помните, как-то он схватил удаление? А в этот раз – молодец. Видно было, что это лидер. И уважаемый человек.

Что касается Миранчука, он растет. Это уже не молоденький мальчик. Многое по делу, но ему еще играть и играть на высоком уровне. Задатки есть, без вопросов. И в сборной России со временем может появиться отличный плеймейкер.

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