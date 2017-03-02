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«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах Кубка

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах Кубка
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/4 финала Кубка России.

Об игре «Рубин» – «Сибирь» (1:0)

– Не ожидал от «Сибири» такой прыти. Но в это время преимущество в классе и мастерстве не существует. К тому же игра проходила на плохом поле. Было много борьбы, хотя «Рубин» все равно владел преимуществом. Казанцы правильно вели игру. Нас учили, что в дождь и на плохом поле надо играть в «бей-беги». Вот и «Рубин» бил на Канунникова и Жонатаса, который в итоге и отличился. Исход закономерен, а голов «Рубин» забить мог больше. Но сказывается то, что связи не наиграны. Контрольные матчи ни в какой сравнение с официальными не идут.

Подробнее о поле. Вот строят стадионы, а играют все равно непонятно, на чем. На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев. Так месить глину и российские игроки смогут. Причем за меньшие деньги.

Красота и пустота. «Рубин» обыграл «Сибирь» в Кубке России

Об игре «Уфа» – «Анжи» (1:0)

– Мне было интересно, что нового привнес Семак в игру «Уфы». Пока ничего особенного не увидел. Равная игра, где было много старания как у игроков «Уфы», так и у футболистов «Анжи», где сменилась команда. Для Семака хорошо то, что стартовать удалось с победы – это в принципе для молодого тренера важно. У нас ведь руководители клубов, назначая начинающих тренеров, ни на что, кроме результата, внимания не обращают, как правило.

Отметил бы, что на матч в Уфе пришло довольно много зрителей. Одна трибуна, которая была на картинке во время трансляции, пустовала, вторая была заполнена. Это хорошая аудитория, учитывая, что сейчас разгар хоккейного плей-офф. Известно ведь, что в городе активно ходят на «Салават Юлаев».

Из «Зенита» – в историю. Семак начинает в «Уфе» с рекорда

Об игре «Локомотив» – «Тосно» (1:0)

– Хорошая, я бы сказал, игровая команда «Тосно». Виден вкус к футболу, в который играл главный тренер Дмитрий Парфенов в «Спартаке». Не было игры на отбой, грамотно мяч в штрафную старались доставить. Это обученная команда.

У «Локо» проблемы остаются с нападением. Но, думаю, они все равно их решат. Команда старалась второй мяч забить, но «Тосно» грамотно защищался. И все равно «Локомотив» серьезно к Кубку отнесся, потому что у них нет перспектив что-то зацепить в чемпионате. Действовали не ярко, но надежно.

Мне очень понравилось, как Чорлука действовал, причем не только в игровом плане. В концовке, когда страсти закипели между Игорем Денисовым и Кашчеланом, он как миротворец выступил. Красава просто! Помните, как-то он схватил удаление? А в этот раз – молодец. Видно было, что это лидер. И уважаемый человек.

Что касается Миранчука, он растет. Это уже не молоденький мальчик. Многое по делу, но ему еще играть и играть на высоком уровне. Задатки есть, без вопросов. И в сборной России со временем может появиться отличный плеймейкер.

Внимание на Кубок: разыгрывается Алексей Миранчук! Колонка Юрия Цыбанева

Евгений Ловчев: Тренеры и Гриша Иванов встряхнули «Урал». А Смолов не уверен в себе

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Засеев 65 (1:0).

Состав

Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун (Безденежных, 90), Пауревич, Стоцкий, Засеев (Кротов, 90), Сысуев (Зубарев, 74)

Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев

Предупреждения:

Засеев, 54; Игбун, 57; Стоцкий, 85; Пауревич, 89 - Яковлев, 32; Гулиев, 78

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Кверквелия, 87), Чорлука, Денисов В., Янбаев, Миранчук А., Денисов И., Коломейцев (Баринов, 79), Фернандеш, Майкон (Ари, 71)

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Чиркин, Альшин (Кутьин, 80), Макаров (Милевский, 68), Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный

Предупреждения:

Денисов И., 90; Денисов В., 90 - Макаров, 26; Кашчелан, 49; Чиркин, 90

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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