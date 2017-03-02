В надежде на чудо. Превью матчей плей-офф четверга

Вчера Запад закрыл первый кубовый раунд. Сегодня на Востоке могут завершиться две серии.

«Металлург» Мг (1) – «Куньлунь Ред Стар» (8)

Оба матча в Пекине хозяева играли сильнее обладателей Кубка Гагарина и позавчера заслуженно победили.

Если сегодня Мозякин и Ко продолжат в том же духе, то серия вернется в Пекин. Хотят ли этого «сталевары»? На 99 процентов – нет. Уж больно утомительна во всех отношениях дорога в столицу Поднебесной.

Три года назад «Магнитка» в первом кубковом раунде с трудом избежала второго визита во Владивосток, одержав победу лишь в овертайме пятого матча.

Возможно, капитана хозяев стимулирует очередной микротитул от КХЛ – лучшего нападающего февраля.

Пока молчат Александр Сёмин, Томми Сантала, Евгений Тимкин и Денис Казионов. Тимкин наверняка ждет седьмой матч финала. Сантала только недавно оправился от серьезной травмы. А чего ждет Сёмин?

«Драконы» выйдут на лед «Арены Металлург» раскрепощенными – задачу-минимум они решили, так почему бы не взять новую высоту, одержав первую кубковую победу в гостях?

Начало – 17.00 мск. КХЛ-ТВ

Счет в серии: 3-1 (4:2, 5:3, 3:2, 1:3)

Травмированные: н. Дм. Казионов – н. С.Альшевский, н. Флёри, н. Энлунд

«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)

Во Владивостоке доминировали хозяева. Моряки изменили себе и вырывали победы в концовках матчей, а не в первом периоде, как было в регулярном чемпионате.

Допускают ошибки вратари. Если для дальневосточника Игоря Бобкова – это норма жизни, то «хорошист» Доминик Фурх отнюдь не часто оставляет в «дневнике» кляксы.

Сегодня продолжится дуэль форвардов Антона Бурдасова и Максима Казакова. На счету первого дубль в четвертом матче, второй наколотил уже пять шайб. Выходит из тени Владимир Ткачев, на счету которого гол и передача в последней игре. Именно он вывел на решающий бросок Джеймса Райта.

«Адмирал», не знающий кубковых побед в гостях, продолжает терять бойцов. Уже дома лечит перелом руки и ключицы главный бомбардир команды в регулярном чемпионате Роберт Саболич, с которым клуб продлил контракт. Есть вероятность возвращения словенского форварда к чемпионату мира.

В четвертом матче получил травму кисти ведущий защитник Джонатон Блум и сегодня на лед не выйдет.

Начало – 16.00 мск. «Матч ТВ»

Счет в серии: 2-2 (2:1 ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ)

Травмированные: нет – з. Блум, н. Горшков, н. Макаренко

Матч Авангард - Адмирал Место и дата 02 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

«Ак Барс» (3) – «Салават Юлаев» (6)

Главный тренер уфимцев Игорь Захаркин после поражения в четвертом матче серии не стал юлить и заявил, что его команда едет в Казань в надежде на чудо.

Два чуда мы уже в этой серии увидели, когда «барсы» на последних секундах вырвали победу в первой и четвертой игре.

Позавчера хозяева, сравняв счет, решили на гребне успеха дожать гостей и поплатились. Атакующий состав юлаевцев пятерка Владимира Ткачёва заперла в его зоне, Азеведо с мясом вогнал шайбу в ворота.

Справедливости ради отметим, что «Салават» победы не заслужил, гости были зубастее, свежее и крайне редко подпускали хозяев к воротам. Когда же уфимцам удавалось подобраться к владениям Эмиля Гарипова, они оказывались в плену какой-то робости-неуверен ности. Чем иначе объяснить странные действия злого гения «Ак Барса» Энвера Лисина, выкатившегося на ударную позицию, да так и не бросившего по воротам.

Захромало у команды Захаркина и большинство. Вряд ли в Казани судьи оставят хозяев втроем, как было позавчера на последней минуте первого периода.

В очном споре молодых Кирилла Капризова и Владимира Ткачёва впереди «барс» с 4 (1+3) очками. Правда, на счету капитана молодежной сборной целые три заброшенные шайбы и ни одной передачи.

Многое будет зависеть от вратарей. Гарипов повода усомниться в своей надежности не дает, а уфимец Никлас Сведберг играет с перепадами.

Начало – 19.00 мск. «Матч ТВ», КХЛ-ТВ

Счет в серии: 3-1 (2:1, 2:1, 3:4, 2:1)

Травмированные: н. Е.Григоренко, н. Солодухин – н. Лазарев, н. Майоров, н. Д.Макаров, н. И.Макаров, н. Соин, н. Хартикайнен

«Трактор» (4) – «Барыс» (5)

Челябинские болельщики готовы были загрызть защитника Кирилла Кольцова, двойной фол которого (две минуты + буллит) едва не стоил уральцам победы. В четвертом матче «Трактор» играл лучше, так что его победа в овертайме вопросов не вызывает.

Радостная новость для болельщиков «Барыса» - его капитан Брэндон Боченски покинул лазарет.

- Бо близок в возвращению, он огромная поддержка для нас, - заявил после поражения в четвертой игре Дастин Бойд.

Если Боченски сегодня выйдет на лед, игра первого звена казахстанцев преобразится. Все-таки Константин Пушкарёв, заменявший капитана команды, - форвард куда меньшего калибра. С другим пониманием игры. К тому же, попав под зубодробительный силовой прием Владимира Денисова, сник.

Начало – 17.00 мск. КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 2-2 (2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ)

Травмированные: нет – нет