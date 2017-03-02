Жестокий силовой Потапова и травма Федорова. Видеообзор матчей Кубка Гагарина

Самые яркие моменты пятых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.

4. Передача Алексея Цветкова («Динамо» Мск)

Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков роскошной передачей нашел на дальней штанге партнера по команде Артема Федорова. Последнему осталось лишь подставить клюшку, чтобы отправить шайбу в ворота голкипера «Торпедо» Михаила Бирюкова.





3. Удаление и шайба Алексея Терещенко («Динамо» Мск)



Последняя возможность спасти матч и продлить серию с московским «Динамо» появилась у «Торпедо» за две с половиной минуты до конца третьего периода. Капитан бело-голубых Алексей Терещенко одним силовым приемом сносит сразу двух автозаводцев, летящих в атаку, и получает 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.





Главный тренер нижегородской команды Петерис Скудра сменил вратаря на шестого полевого… но забило «Динамо». Терещенко, переведя дух на скамейке штрафников, выскочил на лед и, убежав на скорости от защитника «Торпедо» Артема Аляева, отправил шайбу в пустые ворота.





2. Гол Роба Клинкхаммера («Динамо» Мн)

Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер, получил шайбу за воротами, выкатился на пятак и, не обращая внимания на повисшего на нем защитника ярославцев, с неудобной руки забил точно в дальнюю девятку.





1. Травма Артема Федорова («Динамо» Мск)

Нападающий «Торпедо» Алексей Потапов очень грубо обошелся с форвардом московского «Динамо» Артемом Федоровым, спровоцировав небольшую потасовку на площадке. Федоров, несколько минут пролежав на льду, смог покинуть его только с помощью врачей. Потапов получил 5+20 и также покинул площадку.