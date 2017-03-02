Петерис Скудра: «Динамо» не было лучше «Торпедо». Но удалений у нас было больше

После окончания первого раунда на Западе выяснилось, что наставник «Торпедо» с поражением не смирился, о чем и заявил на пресс-конференци и.

Пятый матч впервые в этой серии завершился в основное время – победой «Динамо» 3:1. И это означало, что для нижегородцев сезон закончен. Ну а москвичей, ждет на следующей неделе вояж в Санкт-Петербург, где они начнут новую битву - со СКА.

- Не забили мы сегодня свои моменты в начале матча, - заявил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после решающего поражения в пятом поединке. – Хотя можно и нужно было забивать в пустые ворота. А потом мы слишком часто оказывались в меньшинстве по ряду причин. Очень много было у нас удалений. И, конечно, «Динамо» нас в эти моменты переламывало. Но когда мы играли «5 на 5»… Все делали здорово! И не только в этом матче, во всей серии. Упрекнуть ребят в чем-то серьезном и конкретном я не могу. С самоотдачей все было в порядке. Но очень обидно, что пару поединков мы уступили в овертайме из-за нелепых ошибок. В этом смысле это тяжелое поражение. Но ребята все равно играли хорошо.

- Хотелось бы, чтоб вы сейчас подвели итог не только этому матчу, но и всему сезону в целом.

- Есть и приятный факт – в регулярном чемпионате мы за четыре года набрали больше всего очков. Но вот это поражение в первом раунде, оно, конечно, очень обидное для нас. Потому что проиграли мы, так скажем, больше сами себе, чем противнику. Я не скажу, что «Динамо» обыграло нас. И это обидно.

- Победа действительно в каждом матче была «на тоненького». И все же чего конкретно вашей команде для нее не хватило?

- В первую очередь элементарной удачи. В тех моментах, когда мы получали голы в овертаймах второго и четвертого матчей. Хотя, наверное, и концентрации еще. Голов надо было больше забивать. Мы не смогли этого сделать. Много тут есть мелочей. И вы их все, конечно, разберем! Но, повторюсь, обидно, что мы по игре не уступили. Противник не был лучше. Особенно в равных составах. Мы пропускали в основном только в меньшинстве. И есть много вопросов по этой теме.

- Со стороны казалось, что на пятый матч торпедовцы вышли уже без огонька…

- О чем вы говорите?! С настроем все было в порядке.

- Но ведь в четвертом матче мы потеряли сразу двух лидеров – Даугавиньша и Галузина.

- Естественно, это потеря. Это ключевые хоккеисты для нас. Нет у «Торпедо» такого резерва, чтобы заменить таких ребят. Но остальные, кто вышел, сражались. Неверно говорить, что они играли «без огонька». Первый период у нас был хороший. А потом удаления начались…

- Всех своих ребят и наших болельщиков поздравляю с победой, - сказал в ответ главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин. – Все пять игр были «от ножа». И ребята все вынесли, все вытерпели. Бились друг за друга, потому что много было у нас в составе и больных, и травмированных… Особенно сегодня.

- Как состояние Федорова, повредившего плечо в третьем периоде?

- Пока не знаю, но в больницу его не увезли.

- Кашпар, Робинсон и Хиетанен вернуться в строй к следующему раунду?

- На счет Робинсона не уверен. А Кашпар и Хиетанен будут играть.

- Что скажете о своем следующем сопернике – СКА?

- Поиграем – увидим.

- До старта второго раунда почти неделя. Чем «Динамо» будет заниматься в паузе.

- Для начала, как следует отдохнем. А потом начнем работать заново.