Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Петерис Скудра: «Динамо» не было лучше «Торпедо». Но удалений у нас было больше

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Петерис Скудра: «Динамо» не было лучше «Торпедо». Но удалений у нас было больше
Источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

После окончания первого раунда на Западе выяснилось, что наставник «Торпедо» с поражением не смирился, о чем и заявил на пресс-конференции.

Пятый матч впервые в этой серии завершился в основное время – победой «Динамо» 3:1. И это означало, что для нижегородцев сезон закончен. Ну а москвичей, ждет на следующей неделе вояж в Санкт-Петербург, где они начнут новую битву - со СКА.

- Не забили мы сегодня свои моменты в начале матча, - заявил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после решающего поражения в пятом поединке. – Хотя можно и нужно было забивать в пустые ворота. А потом мы слишком часто оказывались в меньшинстве по ряду причин. Очень много было у нас удалений. И, конечно, «Динамо» нас в эти моменты переламывало. Но когда мы играли «5 на 5»… Все делали здорово! И не только в этом матче, во всей серии. Упрекнуть ребят в чем-то серьезном и конкретном я не могу. С самоотдачей все было в порядке. Но очень обидно, что пару поединков мы уступили в овертайме из-за нелепых ошибок. В этом смысле это тяжелое поражение. Но ребята все равно играли хорошо.

- Хотелось бы, чтоб вы сейчас подвели итог не только этому матчу, но и всему сезону в целом.
- Есть и приятный факт – в регулярном чемпионате мы за четыре года набрали больше всего очков. Но вот это поражение в первом раунде, оно, конечно, очень обидное для нас. Потому что проиграли мы, так скажем, больше сами себе, чем противнику. Я не скажу, что «Динамо» обыграло нас. И это обидно.

- Победа действительно в каждом матче была «на тоненького». И все же чего конкретно вашей команде для нее не хватило?
- В первую очередь элементарной удачи. В тех моментах, когда мы получали голы в овертаймах второго и четвертого матчей. Хотя, наверное, и концентрации еще. Голов надо было больше забивать. Мы не смогли этого сделать. Много тут есть мелочей. И вы их все, конечно, разберем! Но, повторюсь, обидно, что мы по игре не уступили. Противник не был лучше. Особенно в равных составах. Мы пропускали в основном только в меньшинстве. И есть много вопросов по этой теме.

- Со стороны казалось, что на пятый матч торпедовцы вышли уже без огонька…
- О чем вы говорите?! С настроем все было в порядке.

- Но ведь в четвертом матче мы потеряли сразу двух лидеров – Даугавиньша и Галузина.
- Естественно, это потеря. Это ключевые хоккеисты для нас. Нет у «Торпедо» такого резерва, чтобы заменить таких ребят. Но остальные, кто вышел, сражались. Неверно говорить, что они играли «без огонька». Первый период у нас был хороший. А потом удаления начались…

- Всех своих ребят и наших болельщиков поздравляю с победой, - сказал в ответ главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин. – Все пять игр были «от ножа». И ребята все вынесли, все вытерпели. Бились друг за друга, потому что много было у нас в составе и больных, и травмированных… Особенно сегодня.

- Как состояние Федорова, повредившего плечо в третьем периоде?
- Пока не знаю, но в больницу его не увезли.

- Кашпар, Робинсон и Хиетанен вернуться в строй к следующему раунду?
- На счет Робинсона не уверен. А Кашпар и Хиетанен будут играть.

- Что скажете о своем следующем сопернике – СКА?
- Поиграем – увидим.

- До старта второго раунда почти неделя. Чем «Динамо» будет заниматься в паузе.
- Для начала, как следует отдохнем. А потом начнем работать заново.

Матч

Динамо - Торпедо - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Рылов (Цветков, Фёдоров), 16:00 (1:0). Фёдоров (Цветков), 37:42 (2:0 - бол.). Ураков (Кулёмин, Рассказов), 52:12 (2:1). Терещенко (Кутейкин), 59:28 (3:1 - п.в.).

Место и дата

01 марта 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жестокий силовой Потапова и травма Федорова. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаЖестокий силовой Потапова и травма Федорова. Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты пятых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.Константин Горовиков: Да я вообще не в курсе, что у Знарка с Сафроновым конфликтНападающий московского «Динамо» Константин Горовиков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.Яков Рылов: Когда «Торпедо» забило, паника началасьЗащитник московского «Динамо» – о победе над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.Сергей Орешкин: У «Динамо» столько больных и травмированных было, особенно сегодняГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.Крэйг Вудкрофт: Сегодня «Локомотив» показал, почему они лучше насГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда проиграла 1:4 и с аналогичным счетом уступила в серии.В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»Определились все участники полуфиналов Западной конференции в рамках плей-офф КХЛ.Петерис Скудра: Это тяжелое поражение для нас, потому что мои ребята играли здоровоГлавный тренер «Торпедо» – о поражении от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.Алексей Кудашов: Серия с минским «Динамо» получилась тяжелойГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила 4:1 и выиграла серию с аналогичным счетом.Встречай, Знарок! «Динамо» дожимает «Торпедо» и едет в гости к СКАВстречай, Знарок! «Динамо» дожимает «Торпедо» и едет в гости к СКАОдолев нижегородцев в пятом поединке – 3:1, бело-голубые отправятся в Питер, где их во втором раунде поджидает хорошо знакомый тренер.Московское «Динамо» переиграло «Торпедо» и вышло в полуфинал конференцииХоккеисты московского «Динамо» на своей площадке оказались сильнее «Торпедо» (3:1) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)Хоккеисты ярославского «Локомотива» прошли минское «Динамо» в первом раунде и в четвертьфинале сыграют, видимо, с ЦСКА.«Локомотив» обыграл минское «Динамо» и выиграл серию со счетом 4-1Пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Локомотива».Владимир Юрзинов: Мне в плей-офф очень нравится разнообразие тактикИзвестный хоккейный специалист Владимир Юрзинов-старший высказал свое мнение о нынешнем плей-офф.«Спартак» договорился со Стоу о продлении контрактаФорвард «Спартака» Райан Стоу продолжит играть за красно-белых.Сергей Зиновьев: В «Металлурге» однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опиратьсяГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал изменения, которые произойдут в команде в межсезонье 2017.Бердников покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга»Сергей Бердников покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Об этом сообщается на официальном сайте команды.Владимир Крикунов: С игроками расстались по-хорошемуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что клуб растался с восмью игроками.«Автомобилист» расстался с восмью игрокамиЕкатеринбургский «Автомобилист» расторг контракты с восмью игроками. Об этом сообщает официальный сайт команды.Алексей Терещенко: В серии с «Торпедо» фактор своего льда не имеет значенияНападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился ожиданиями о предстоящем пятом матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо».Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛКХЛ определила лучших игроков лиги в феврале.
Главные новости
Футбол
Хосеп Гвардиола: Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе
Футбол
Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса Энрике
Теннис
Донской победил Федерера в 1/8 финала турнира в Дубае
Футбол
Дубль Роналду за 4 минуты спас «Реал» от поражения в меньшинстве «Лас-Пальмасу»
Футбол
«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Футбол
Луис Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона
Футбол
«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и Месси
Хоккей
В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо»
Футбол
Алексей Миранчук: Очень рад, что болельщики поддерживали
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Сергей Орешкин
Сергей Орешкинвсе новости
Петерис Скудра
Петерис Скудравсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина