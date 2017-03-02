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Кто лучше всех играет в еврокубках: наша команда в двух победах от титула

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Кто лучше всех играет в еврокубках: наша команда в двух победах от титула
Источник: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в Финал четырех Евролиги третий раз подряд.

Расклад: «Матч в Киришах – это всегда приятно»

Четвертьфинал Евролиги еще не начался, а уже было понятно: в Финале четырех сыграет российская команда. Киришский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» традиционно уверенно выходит в плей-офф, ханты-мансийская «Югра» преодолела групповую стадию с трудностями. И теперь эти команды играют между собой за выход в полуфинал, который пройдет 28-29 апреля на площадке одного из участников Финала четырех.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Югра» договорились сыграть обе четвертьфинальные встречи в Киришах.График у ватерполисток напряженный, особенно у игроков сборной России. Поэтому зачем лишний раз летать через полстраны, если Кириши с удовольствием принимают два матча у себя?

Благодаря киришскому гостеприимству и решению провести два матча за два дня, именно российская команда станет первым участником Финала четырех. У всех остальных решающие встречи только 11 марта. Наш победитель сможет внимательно смотреть за ответными матчами будущих соперниц. Хотя и проигравший тоже: тот, кто уступает в четвертьфинале Евролиги, тоже попадает в Финал четырех – только второго по значимости евротурнира, LEN Trophy.

– Мы рады играть в Киришах, здесь выступать всегда приятно! – главный тренер «Югры» Татьяна Петрова за час до первого матча подтверждает, что только рада проведению обеих встреч дома у команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Первый матч: Очень уверенные «+15»

– После бронзовых медалей Олимпиады у наших девушек есть психологическое превосходство и на клубном уровне, – делится своими впечатлениями накануне противостояния с «Югрой» тренер киришанок Елена Смурова.

Силу 14-кратных чемпионок России соперницы из Ханты-Манскийска, конечно же, осознают и без напоминания о бронзе Олимпиады. В чемпионате России «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» уверенно лидирует: 18 побед в 18 матчах, в том числе две из них как раз над «Югрой».

Хотя главное – это не предыдущие результаты, конечно. А уверенная игра хозяек даже в сложных ситуациях нового матча: «Югра» в самом начале получает право на пятиметровый, гости могут открыть счет – но один из главных олимпийских героев вратарь Анна Карнаух уверенно берет этот штрафной бросок!

Тут же «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» рвется в атаку, забивает первым, и дальше киришских девушек уже не остановить. Через четыре с небольшим минуты они ведут 5:0! Шикарные голы в разных стилях, после оригинальных комбинаций получаются у фавориток в каждой атаке. А в обороне удается сковать «Югру» и позволить ей только два гола за первый период. Своих у киришанок – семь за восемь минут игры.

Полуфиналист Евролиги определяется по сумме двух матчей, то есть разница мячей в первом напрямую влияет и на то, что будет происходить во втором. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и в чемпионате России-то никогда не останавливается, хоть там не больше двух очков дают и за разгром, и за победу в один мяч. А уж когда перевес имеет значение, киришанки только увеличивают темп: во втором периоде «Югра» не забивает вообще ни одного, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» к перерыву увеличивает преимущество больше, чем в два раза – теперь это девять мячей: 11:2!

За вторую половину встречи хозяйки только наращивают отрыв, к концу это уже «+15». После 21:6 ватерполистки «Югры» выходят из бассейна с глазами, полными печали. Вряд ли они так уж удивлены поражению, но вот крупная разница в счете оставляет им минимальные шансы на спасение.

Второй матч: Борьба на уровне Евролиги

Мощнейшему тренерскому консилиуму, который собран в команде «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», почти не приходится включаться: все идет по плану Александра Кабанова, Александра Нарицы и Елены Смуровой.

– Вторая игра будет тяжелой, – пытается не дать себе расслабиться Надежда Глызина, один из лидеров киришанок. – Думаю, «Югра» попытается сыграть за счет спортивной злости, настроя.

У гостей из Ханты-Мансийска в ответном матче, в котором именно «Югра» формально хозяин киришского бассейна, действительно получается гораздо больше: и в атаке, и самое главное – в обороне. А «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» этому только рад: ведь в Финале четырех Евролиги разгромов в 15 мячей наверняка не будет, наоборот предстоит плотная борьба.

Именно такую у «Югры» получается навязать: в первом периоде они трижды выходят вперед, преимущество больше одного мяча уфаворита появляется только в середине третьего отрезка. А итог – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выигрывает 13:9, и это гораздо больше похоже на уровень четвертьфинала Евролиги.

Киришская команда становится первым участником Финала четырех, трое соперников россиянок определятся после ответных матчей других пар 11 марта.

«Взяла пенальти – девчонок сразу понесло в нападение»

Вратарь команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Анна Карнаух – о сюрпризах Евролиги и пятиметровом, с которого начался четвертьфинальный успех киришанок.

– Когда узнали, что играть нам именно с «Югрой», прежде всего подумали о том, что никуда далеко ехать теперь не надо. И что встретиться предстоит с хорошо известной нам командой из нашего чемпионата. Нельзя сказать, что мы очень уж обрадовались этой новости, но известие было, скорее, приятное.

На первой стадии Евролиги приходилось встречаться с командами, которые совершенно неизвестны. Например, в матче с испанским «Сен-Андреу» мы проигрывали 2:7. Нам пришлось перестроить свои действия, совсем другие комбинации играть.И показывать характер, догоняя ушедших в отрыв соперниц. Вся Евролига теперь полна сюрпризов.

Противостояние с «Югрой» началось для нас с пенальти, который я отразила: у меня была мысль именно о том, что надо помочь девчонкам и отбить этот мяч. Я веду записи и примерно представляю, кто и как может исполнить пенальти. Очень рада, что помогла команде – девчонок сразу понесло в нападение!


Другие четвертьфиналы:

УВСЕ (Венгрия) – «Матаро» (Испания) – 10:9

«Падова» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция) – 10:10

«Дунайсварош» (Венгрия) – «Сабадель» (Испания) – 9:12

Ответные матчи пройдут на площадках команд, указанных вторыми, 11 марта.

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